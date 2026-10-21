El Gobierno del departamento de Nariño, en el suroeste de Colombia y fronterizo con Ecuador, elevó este martes a 14 el número de víctimas mortales en el derrumbe de una mina de oro en la localidad de Santa Bárbara de Iscuandé.

"Doce de las 14 personas que perdieron la vida en Santa Bárbara de Iscuandé eran mujeres. La mayoría, madres cabeza de hogar que salieron a trabajar para llevar el sustento a sus familias", expresó el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, en X.





El mandatario regional sostuvo que "esta tragedia enluta al Pacífico nariñense" y recuerda a las autoridades "una realidad", cuya atención "no puede ser aplazada", la de la minería ilegal.

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De acuerdo con Escobar, en ese departamento, que limita con Ecuador, hay "181 solicitudes de áreas de reserva especial minera, algunas con más de 20 años de espera".

Necesitamos avanzar en la formalización de la minería artesanal y garantizar condiciones dignas y seguras para quienes viven de esta actividad", insistió.

Informes preliminares apuntan a que en la mañana del lunes 19 de octubre se registró un derrumbe y al sitio, ubicado en una zona rural de difícil acceso, se desplazaron equipos de bomberos y de la Defensa Civil.

La Defensoría del Pueblo de Colombia recordó que la región es una zona impactada por la acción de grupos armados ilegales y pidió facilitar las tareas de ayuda.

El hecho no es aislado pues hace dos meses, en la misma región, tuvo lugar otro accidente en una mina artesanal de oro que dejó 13 muertos y varios heridos.

La Agencia Nacional de Minería (ANM) reportó es mismo martes que hubo otra emergencia en el municipio de Gámeza, en el departamento de Boyacá (centro), donde un trabajador murió por un derrumbe en una mina de carbón.





"Funcionarios de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Nobsa adelantan labores en el lugar para recuperar el cuerpo del trabajador. De acuerdo con la información preliminar, la mina no cumplía con las condiciones requeridas para operar y desarrollaba actividades de manera ilegal", agregó este organismo en X.

La minería subterránea de carbón es común en varios pueblos la región Andina de Colombia y los accidentes relacionados con explosiones de metano constituyen uno de los principales riesgos de este tipo de explotación.

Con EFE

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