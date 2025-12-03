Estados Unidos podría extender sus operaciones militares a cualquier país que produzca y trafique drogas, y no restringirlas exclusivamente Venezuela. Así lo afirmó este 2 de diciembre el presidente Donald Trump, quien también agregó que en cualquier momento podría comenzar la incursión terrestre contra carteles en suelo venezolano.

"Cualquiera que haga eso y lo venda a nuestro país está sujeto a ataque", afirmó Trump en declaraciones a la prensa ofrecidas durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca. "No solo Venezuela", añadió, ante la consulta de un periodista.

El líder republicano puso como ejemplo a Colombia, a quien citó como un país clave en la producción y tráfico de cocaína, y aunque no anunció acciones concretas, sí sugirió que podría incluirlo en los planes cuando se inicien los ataques terrestres contra Venezuela.

"En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto", anunció el magnate conservador.

Esos planes, sin embargo, podrían encontrarse con un obstáculo en el Congreso, luego de que varios legisladores emitieran un comunicado conjunto, en el que anunciaron que podrían impulsar una resolución que active los poderes de guerra del Capitolio.

"Una acción militar no autorizada contra Venezuela sería un error colosal y costoso que pondría en riesgo innecesariamente la vida de nuestros miembros del servicio", reza la comunicación.

Tercera versión sobre ataque a sobrevivientes

La polémica orden de un segundo ataque para liquidar a sobrevivientes en la primera acción contra supuestas narcolanchas el 2 de septiembre, revelada por 'Washington Post' el 29 de noviembre, tuvo una tercera versión.

Luego de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, tildara la información de "noticias falsas", la secretaria de Prensa Karoline Leavitt validó el 1 de diciembre la versión del diario, afirmando que el vicealmirante Frank Bradley, que habría recibido la orden de Hegseth, actuó "dentro del marco de su autoridad y de la ley que regulaba la operación".

Un día después, el presidente Trump ha dicho que "no ha recibido mucha información" y "no sabía del segundo ataque", mientras que Hegseth habló de "niebla de guerra" (confusión) para justificar esa nueva acción, aunque defendió que Bradley "tomó la decisión correcta".

República Dominicana abre la puerta

El Ejército de Estados Unidos seguirá teniendo acceso a dos aeropuertos de República Dominicana en medio de su alegada lucha contra el narcotráfico por los próximos cuatro meses.

El acuerdo, firmado la semana pasada con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, se produce en un momento en que Estados Unidos intensifica su despliegue militar y sus ataques letales contra supuestos barcos con narcotraficantes en el Caribe, a la vez que aumenta la presión sobre el Gobierno de Venezuela.

Este martes 2 de diciembre, el mandatario dominicano, Luis Abinader, precisó que el pacto se extenderá hasta abril de 2026.

Trump analiza medidas sobre Venezuela con su equipo de seguridad nacional

La campaña de presión sobre Venezuela fue uno de los puntos que el presidente estadounidense Donald Trump abordó el lunes en una reunión con sus principales asesores, según confirmó un alto funcionario estadounidense.

Aunque no dio a conocer detalles de las conversaciones, el funcionario, que habló bajo anonimato, señaló que la reunión en el Despacho Oval incluyó a miembros de alto rango del equipo de seguridad nacional de Trump.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el lunes, su portavoz Karoline Leavitt no respondió directamente a la pregunta de si el presidente estadounidense había tomado una decisión final sobre una posible intervención de Estados Unidos, afirmando que “seguramente no entraría en los detalles de la reunión”.

El presidente venezolano Nicolás Maduro, por su parte, aseguró que no se dejaría intimidar, durante una manifestación que reunió a miles de sus partidarios en Caracas.

Operativos de Trump en el Caribe

La sesión en la Casa Blanca tuvo lugar mientras Trump incrementa la presión sobre Venezuela en medio del mayor despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe en décadas. Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, la operación incluye el portaaviones USS Gerald R. Ford, acompañado de cazas F-35 operando en la zona.

Desde agosto, al menos 20 ataques han sido ordenados por Trump contra presuntas “narcolanchas” en el Caribe, todos ejecutados sin que se hayan presentado pruebas y que han dejado 83 muertos. Diversas organizaciones de derechos humanos y ONG denuncian que estos operativos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, e incluso la ONU cuestiona la legalidad de las operaciones.

El lunes, la Casa Blanca confirmó que hubo un segundo ataque contra los dos sobrevivientes de un bombardeo a una lancha en el Caribe, pese a que Donald Trump había defendido a su secretario de Defensa, Pete Hegseth, de ordenar ejecuciones. La portavoz Karoline Leavitt admitió que Hegseth autorizó la operación “dentro del derecho de conflicto armado”.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, advirtió que, en caso de ataques contra Venezuela, volvería a someter a votación una resolución destinada a prohibir que la Casa Blanca utilice fuerzas armadas en la región sin la aprobación previa del Congreso.

El sábado, Trump afirmó en la red social Truth Social que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debería considerarse "cerrado en su totalidad", pero no ofreció más detalles, lo que generó una respuesta de rechazo de Nicolás Maduro que calificó el hecho como "amenaza colonialista".

Entre el Cartel de los Soles y ataque a soberanía

Trump confirmó el domingo que había hablado con el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos considera un líder ilegítimo, pero se negó a proporcionar detalles de la conversación.

La administración Trump ha estado evaluando opciones relacionadas con Venezuela para combatir lo que describe como el Cartel de los Soles, una red de mandos militares y políticos venezolanos a la que Washington atribuye un papel central en el tráfico de cocaína, que fue formalmente designada por Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera (FTO) a finales de noviembre de 2025, y cuyo líder, según Trump, es el actual presidente de Venezuela.

Esa designación llega después de años de acusaciones previas contra Nicolás Maduro. El 26 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia lo imputó por narco-terrorismo y otros cargos relacionados con narcotráfico y ofreció una recompensa por información que llevara a su detención. En agosto de 2025, Estados Unidos informó que duplicó la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro de US$25 millones a US$50 millones.

Caracas desmiente esta información y responde que el objetivo de la administración Trump es derrocar al presidente venezolano y quedarse con el petróleo del país.

Venezuela acusa a la CPI de desatender sus deberes para justificar "colonialismo jurídico"

Después de que la Corte Penal Internacional (CPI) anunciara el lunes el cierre de su oficina en Caracas al argumentar la falta de "progreso real" con el país suramericano, la Administración del presidente Nicolás Maduro acusó a la entidad de desatender sus deberes para justificar un "colonialismo jurídico" en contra de Venezuela.

"Venezuela se ha vinculado de buena fe con la Fiscalía de la CPI en un proceso que, a todas luces, no encaja en los supuestos previstos en el Estatuto de Roma, pero que pretende satisfacer la agenda antiVenezuela impulsada desde centros hegemónicos", indicó la Cancillería en un comunicado publicado en Telegram.

En 2018, la CPI abrió la investigación sobre Venezuela tras una remisión de varios países. Nicolás Maduro intentó frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas hasta que la Corte rechazó esa posición en 2023 y en 2017 autorizó la reanudación de las pesquisas por crímenes de lesa humanidad.

Han transcurrido siete meses desde la inauguración de la oficina de la CPI, pero el Gobierno venezolano indicó que la Fiscalía "nunca designó personal para ocupar dichos espacios".

"Tampoco formuló sus aportes y recomendaciones a las diversas iniciativas de Venezuela, desentendiéndose irresponsablemente de las responsabilidades previamente asumidas", apuntó.

En el discurso de apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI, el fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, explicó que pese al "compromiso sostenido" mantenido con las autoridades venezolanas, la CPI concluyó que "el progreso real sigue siendo un reto", por lo que decidió clausurar la oficina, que existía en ese país desde 2024.

Sin embargo, la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela "permanece activa" y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.

