Lo esencial: 

  • El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió por unas cinco horas en el Kremlin con los enviados de EE. UU., Steve Witkoff y Jared Kushner, una reunión que culminó sin "compromisos" sobre un acuerdo de paz en Ucrania.

  • Putin tildó de "inaceptables" la contrapropuesta europea al "plan de paz", considerado una lista de exigencias de Moscú.

  • El presidente ruso sostuvo que su Ejército tomó "totalmente" el control de la ciudad ucraniana de Pokrovsk; Kiev desmiente esa versión.

  • Desde Irlanda, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se mostró optimista ante un posible fin de la invasión rusa, pero señaló que "no habrá decisiones fáciles para terminar la guerra".

  • Irlanda prevé un paquete de 125 millones de euros en ayuda no letal y energética, elevando su apoyo total a más de 500 millones de euros desde 2022.
  • Suecia donará 1.100 millones de coronas (116 millones de dólares) en ayuda civil para que Ucrania se prepare para el invierno.

Este minuto a minuto ha concluido. A continuación, la información más relevante de este 2 de diciembre relacionada con la invasión rusa en Ucrania

Con Reuters, AFP, AP y medios locales 

France24

Liberté Égalité Actualité

France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes.

Ver más