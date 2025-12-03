Lo esencial:
El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió por unas cinco horas en el Kremlin con los enviados de EE. UU., Steve Witkoff y Jared Kushner, una reunión que culminó sin "compromisos" sobre un acuerdo de paz en Ucrania.
Putin tildó de "inaceptables" la contrapropuesta europea al "plan de paz", considerado una lista de exigencias de Moscú.
El presidente ruso sostuvo que su Ejército tomó "totalmente" el control de la ciudad ucraniana de Pokrovsk; Kiev desmiente esa versión.
Desde Irlanda, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se mostró optimista ante un posible fin de la invasión rusa, pero señaló que "no habrá decisiones fáciles para terminar la guerra".
- Irlanda prevé un paquete de 125 millones de euros en ayuda no letal y energética, elevando su apoyo total a más de 500 millones de euros desde 2022.
- Suecia donará 1.100 millones de coronas (116 millones de dólares) en ayuda civil para que Ucrania se prepare para el invierno.
Este minuto a minuto ha concluido. A continuación, la información más relevante de este 2 de diciembre relacionada con la invasión rusa en Ucrania:
