En libertad Juan Orlando Hernández tras el indulto de Donald Trump.

El expresidente hondureño salió de la prisión en Estados Unidos, el lunes, anunció este martes 2 de diciembre su esposa Ana García, mediante sus redes sociales.

“Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, sostuvo García.

Hernández cumplía una condena de 45 años de prisión por cargos de tráfico de drogas y posesión de armas de fuego, según un registro de la Oficina Federal de Prisiones. Su condena llegó tras un proceso judicial, en el que, incluso, fue acusado de crear un “narcoestado”.

Pero en los últimos días el actual lider de la Casa Blanca anunció que le concedería el indulto. Aunque no mostró pruebas, el mandatario estadounidense aseguró que el expresidente hondureño había sido víctima de un “montaje” en un juicio que tuvo lugar durante la Administración del entonces presidente Joe Biden.

La prensa hondureña destaca que se espera que en las próximas horas se conozan más detalles sobre la situación de Hernández, desde los próximos pasos legales en Estados Unidos hasta su probable retorno a su país de origen.

¿Por qué Trump concedió el indulto a Hernández?

Si bien Trump no ha entregado argumentos sólidos sobre su motivación para condecer el perdón presidencial al expresidente hondureño, su declaración coincidió con el 'timing' electoral en el país centroamericano. Lo hizo justo cuando faltaban horas para iniciar las elecciones presidenciales, aún sin resultados concluyentes tras llevarse a cabo el pasado domingo 30 de noviembre. El estadounidense sigue respaldando al candidato conservador, Nasry Asfura.

Estas acciones de Trump han sido vistas como una intervención en el proceso democrátivo de otro país. Y es que, el mandatario llamó abiertamente a los ciudadanos hondureños a votar por Asfura, a quien calificó como el "úico verdadero amigo de la libertad".

Fiel a su estilo, el magnate de los bienes raíces convertido dos veces en presidente lanzó amenazas de índole económica. "Si (Asfura) no gana, Estados Unidos no gastará más dinero, porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país", advirtió el mandatario mediante su plataformaTruth Social.

Trump escaló su retórica cuando el lunes 1 de diciembre amenazó con “consecuencias graves” si altera el resultado electoral. "Parece que Honduras está tratando de cambiar los resultados de su elección presidencial. ¡Si lo hacen, habrá consecuencias graves!", advirtió.

Además de este panorama, una carta directa de Hernández a Trump habría influido en la decisión del líder de la Casa Blanca. El portal de noticias estadouidense ’Axios' reportó que el expresidente hondureño obtuvo el indulto gracias a una misiva que escribió elogiando al presidente Trump.

En la misiva de cuatro páginas, Hernández pidió clemencia mediante extensos elogios a Trump, a quien llamó "su excelencia".

"He encontrado fuerza en usted, señor, en su resiliencia para regresar a ese gran cargo a pesar de la persecución y el enjuiciamiento que enfrentó", señala.

Pero la carta habría servido como una estocada final para el cometido, ya que para el indulto fue clave la persistente campaña de cabildeo por parte de Roger Stone, su viejo amigo, un consultor y estratega político, generalmente para candidatos del Partido Republicano.

Stone ya había pedido el indulto para Hernández a quien describió como una víctima de la "guerra ilegal" de la izquierda en Honduras y bajo la entonces Administración de Biden. Y posteriormente contactó directamente a Trump para intervenir por Hernández, como confirmó el estratega a 'Axios' el pasado viernes 28 de noviembre.

En su petición al mandatario estadounidense, Stone destacó que el indulto revitalizaría al Partido Nacional, precisamente la bancada política de Asfura, a quien Trump respalda.

Con Reuters y medios locales

