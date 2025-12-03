Luego de que el conteo preliminar digital mostrara una carrera demasiado reñida para declarar un ganador, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó el lunes a las autoridades electorales de Honduras de “tratar de cambiar” el resultado de la votación presidencial. Los votos restantes están siendo contados manualmente.

Trump, quien ha respaldado abiertamente al candidato conservador, advirtió que “habrá consecuencias” si considera que los resultados finales fueron manipulados.

“Parece que Honduras está tratando de cambiar los resultados de su elección presidencial. ¡Si lo hacen, habrá infierno que pagar!”, escribió Trump en redes sociales sin aportar pruebas.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) pidió “paciencia” mientras inicia el conteo manual de los votos del 30 de noviembre en uno de los países más pobres y violentos de América Latina.

Nasry Asfura, candidato conservador de 67 años respaldado por Trump, aventaja por solo 515 votos a su rival Salvador Nasralla, de 72 años, lo que constituye un “empate técnico”, señaló en redes sociales la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, aunque el resultado preliminar es demasiado estrecho para declarar un ganador.

La posición de Trump en la región se fundamentalmente mostrar un apoyo activo a sus candidatos. Ha amenazado incluso con cortar la ayuda a Argentina y Honduras si sus preferidos no ganan.

Días antes de la votación, Asfura —exalcalde de Tegucigalpa— obtuvo el respaldo del mandatario estadounidense.

Nasralla dijo el lunes que, pese al apoyo de Trump a su rival, confiaba en que el resultado final le favorecería.

Giro a la derecha

Los resultados representan un duro golpe para el oficialismo de izquierda, que quedó muy rezagado en el conteo.

Un giro hacia la derecha podría reforzar la influencia de Estados Unidos en un país que, bajo el gobierno izquierdista, se había acercado cada vez más a China.

La campaña estuvo marcada por la amenaza de Trump y por el anuncio inesperado de que indultaría al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, quien cumple una condena de 45 años en EE. UU. por integrar una de “las mayores y más violentas conspiraciones de narcotráfico del mundo”.

Algunos hondureños aplaudieron la intervención de Trump, esperando que eso les facilite permanecer en Estados Unidos. Miles han huido del país para escapar de la pobreza y la violencia, incluidos menores que temen el reclutamiento forzado por pandillas.

Ese camino se ha vuelto más complicado desde el endurecimiento de la política migratoria de Trump, y casi 30.000 hondureños han sido deportados desde que inició su segundo mandato en enero. Ello ha golpeado duramente a un país donde las remesas representaron el 27% del PIB el año pasado.

"Quiero escapar de la pobreza"

Otros rechazaron la injerencia de Trump. “Yo voto por quien yo quiera, no por lo que diga Trump, porque la verdad es que vivo de mi trabajo, no de los políticos”, dijo a AFP Esmeralda Rodríguez, vendedora de frutas de 56 años.

Michelle Pineda, comerciante de 38 años, dijo esperar que quien gane vea al país “como algo más que un saco de dinero para robar”.

Las acusaciones anticipadas de fraude por parte del oficialismo y la oposición han encendido temores de disturbios. El conteo avanza lentamente y los resultados definitivos podrían tardar días.

Además, se eligieron diputados y cientos de alcaldes en una nación profundamente polarizada, que ha oscilado entre gobiernos de izquierda y conservadores.

Honduras, históricamente un punto de tránsito para la cocaína proveniente de Colombia rumbo a EE. UU., también se ha convertido en productor de drogas. Sin embargo, el narcotráfico, la pobreza y la violencia fueron temas casi ausentes en la campaña.

“Espero que el nuevo gobierno tenga buenas líneas de comunicación con Trump y que él también nos apoye”, dijo María Velásquez, de 58 años. “Solo quiero escapar de la pobreza”.

