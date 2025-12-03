"¡Líbano, levántate, se morada de justicia y de fraternidad! ¡Sé profecía de paz para todo el Levante!", anunció el papa León XIV, durante el acto más multitudinario del que ha sido su primer viaje internacional.

En el colofón de la visita, el papa aseguró ante una multitud unas 150.000 personas, según cifras del Vaticano: "Debemos unir nuestros esfuerzos para que esta tierra recupere su gloria".

El Papa estadounidense eligió a Líbano como destino de su primer viaje internacional tras su elección en mayo de 2025, en cumplimiento de una promesa del fallecido papa Francisco, quien durante años expresó su deseo de visitar el país de los cedros, pero no pudo hacerlo debido al deterioro de su salud.

Líbano tiene la mayor proporción de cristianos de la región, con cerca de un tercio de su población, de 5,8 millones de habitantes, que profesa este credo. Aunque hace pocas décadas era más de la mitad del país.

El lunes, un día antes de la misa de clausura, el papa visitó un hospital de enfermos mentales, operado por las Hermanas Franciscanas de la Cruz. "No podemos concebir una sociedad que avance a toda velocidad aferrándose a mitos falsos de bienestar, mientras simultáneamente ignora tantas situaciones de pobreza y vulnerabilidad", expresó durante el recorrido.

El papa León XIV llegó a Líbano, después de su viaje a Turquía, primer desplazamiento apostólico de su pontificado fuera de Roma

Hablar de paz desde el epicentro de la guerra

Una semana antes de la llegada del Leon XIV, Israel lanzó un ataque aéreo en el sur de Beirut, en el que murió a Haytham Ali Tabatabai, un alto comandante militar de Hezbolá y cuatro militantes. Esta acción, enmarcada dentro de un frágil alto el fuego que lleva un año de vigencia, reflejó las tensiones que alimentan las preocupaciones sobre seguridad regional.

El Ministerio de Sanidad libanés, que denuncia frecuentes violaciones del alto el fuego, ha reportado la muerte de 331 personas y 945 heridos, durante el primer año en vigor del acuerdo.

La agenda del Papa León XIV combinó actos de significado espiritual con encuentros políticos. Tras ser recibido con honores militares, tras su llegada al aeropuerto internacional Rafic Hariri, se trasladó al palacio presidencial para reunirse en privado con el presidente, Joseph Aoun, el Primer Ministro, Nawaf Salam, y el presidente del parlamento, Nabih Berri.

Desde ese primer discurso, pronunciado bajo una intensa lluvia frente a 400 funcionarios del gobierno y diplomáticos, el jerarca de la iglesia católica planteó el que sería el tema más discuto durante la visita: la paz, eso que definió como “un deseo y una vocación; un don y un trabajo en progreso”.

"Benditos los que trabajan por la paz", dijo Leon VIX ante los funcionarios gubernamentales, a quienes dijo estar "destinados a una bienaventuranza especial si pueden afirmar que han puesto el objetivo de la paz por encima de todo lo demás".

Un día más tarde, Leon VIX insistióla importancia de la paz, desde el núcleo de una región devastada por las recientes guerras en Gaza, Siria, Yemen o el conflicto entre Israel y Hezbolá en Líbano.

"Para el mundo, pedimos paz. La imploramos especialmente para el Líbano y para todo el Levante" expresó el papa frente a la tumba de San Charbel Makluf, uno de los centros de peregrinación más importantes de Líbano.

La cicatriz de una tragedia

En un acto cargado de solemnidad, el pontífice visitó en la mañana del martes la zona del puerto de Beirut donde una explosión monumental mató al menos 220 personas, hirió a más de 6.500 y devastó barrios enteros de la capital el 4 de agosto de 2020.

Leon XIV rezó en el lugar, depositó una corona de flores en un monumento conmemorativo y saludó a unos 60 supervivientes de la explosión y a familiares de las víctimas de distintas religiones, que llevaban fotos de sus seres queridos fallecidos. A cada uno les entregó un rosario dentro de una pequeña bolsa decorada con su escudo de armas.

"Estamos muy agradecidas por esta visita del Papa. Sabemos que él alza la voz por la justicia, y necesitamos justicia para nuestros hermanos y todas las víctimas de esta explosión", afirmó la abogada Cecile Roukoz, cuyo hermano murió en la explosión.

La explosión se desencadenó por un incendio en un depósito donde se almacenaban descuidadamente toneladas de nitrato de amonio destinado a ser utilizado como fertilizante, a pesar de las reiteradas advertencias a altos funcionarios.

Aunque la investigación por lo sucedido permanece abierta, el proceso se ha estancado, mientras las víctimas observan que ningún responsable es judicializado.

"Llevo conmigo el dolor y la sed de verdad y de justicia de tantas familias, de todo un país", destacó el papa desde el núcleo comercial de Líbano, un país cuya belleza "se ve oscurecida por la pobreza y el sufrimiento, por las heridas que han marcado su historia", según dijo horas más tarde.

El país sufre atraviesa una crisis económica que comenzó en 2019. La moneda libanesa se derrumbó y escasean electricidad, las medicinas y el combustible. El Primer Ministro, Nawaf Salam, afirmó el jueves que Líbano enfrenta "una guerra de desgaste que se intensifica desde un solo lado" en referencia a los ataques israelíes continuos.

El Papa regresó a Roma a las 13:15, dejando un país que espera si las palabras de paz se traducirán en presión diplomática vaticana sobre actores regionales clave, o si permanecerán como inspiración espiritual sin consecuencias políticas medibles.

En el aeropuerto de la capital libanesa antes de regresar a Roma deseó, en el discurso más contundente de su viaje, que "todo Medio Oriente se comprometa con este espíritu de fraternidad y de esfuerzo por la paz, incluso quien hoy se considera enemigo".

