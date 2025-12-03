Federica Mogherini, exjefa de Política Exterior de la Unión Europea (UE) y antigua vicepresidenta de la Comisión Europea, fue detenida en Bruselas este 2 de diciembre por presunto fraude.

Mogherini está siendo investigada por su supuesto vínculo con un caso de fraude relacionado con la formación financiada por los Veintisiete para jóvenes diplomáticos, tal y como informó el diario belga 'Le Soir, que añadió que la política europea está bajo custodia policial.

También fueron detenidos para ser interrogados el diplomático italiano Stefano Sannino, exsecretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), y un directivo del Colegio de Europa, la escuela de posgrados dedicada a la formación de futuros funcionarios, diplomáticos y analistas en asuntos europeos. Según la prensa belga, las autoridades tienen hasta 48 horas para presentar a los tres acusados ante un juez de instrucción.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En paralelo, también este martes, la Fiscalía Europea (EPPO) anunció que se realizaron allanamientos en el Colegio de Europa en Brujas y en las oficinas del Servicio Exterior de la UE en Bruselas, hoy a cargo de la estonia Kaja Kallas.

Al respecto, Anitta Hipper, portavoz comunitaria, confirmó que la investigación tiene que ver con "actividades" llevadas a cabo en el "mandato previo", en referencia a la etapa en que estaba al frente de ese organismo el español Josep Borrell.

"No podemos dar más información porque estamos en fase de investigación", añadió Hipper.

Mientras, las diligencias de investigación también han contado con el apoyo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Según la Fiscalía del bloque, que solicitó los allanamientos y las detenciones con la aprobación de un juez de instrucción, los hechos investigados "podrían constituir fraude en la contratación pública, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional".

¿Qué se está investigando?

El caso se centra en la academia diplomática de la UE, un programa de formación de nueve meses para diplomáticos jóvenes de los 27 Estados miembros de la Unión. Durante el curso académico 2021-2022, el Colegio de Europa se encargó de acreditar el programa de formación licitado.

Ahora, la Fiscalía Europea busca determinar si la institución conocía con antelación, incluso antes de que fueran anunciados formalmente, los criterios de selección del procedimiento de licitación.

"Existen fuertes sospechas de que, durante el proceso de licitación del programa, se infringió el artículo 169 del Reglamento Financiero relativo a la competencia leal y de que se compartió información confidencial relacionada con la contratación en curso con uno de los candidatos participantes en la licitación", indicó la fiscalía.

Frente a este panorama, está por verse si la escuela diplomática de la UE y/o sus representantes fueron informados de antemano sobre los criterios de selección del procedimiento de licitación y tenían motivos suficientes para creer que se les adjudicaría la ejecución del proyecto.

Por su parte, la Policía Federal de Bélgica ha contribuido con estos esfuerzos al realizar "registros en varios edificios del Colegio de Europa en Brujas, en el Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas y en los domicilios de los sospechosos", según señaló la misma fiscalía belga.

Con Reuters, AP y EFE

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más