Irán ha condenado en ausencia al cineasta Jafar Panahi, ganador de la Palma de Oro, a un año de prisión y a la prohibición de viajar por “actividades propagandísticas” contra el país, según informó Mostafa Nili, su abogado, a la AFP.

La sentencia incluye una prohibición de viajar durante dos años y la prohibición de Panahi de pertenecer a cualquier grupo político o social, agregó Nili al servicio informativo francés, añadiendo que presentarán un recurso de apelación.

El abogado añadió que los cargos contra Panahi eran por participar en "actividades propagandísticas" contra el Estado, pero no dio más detalles. "El Sr. Panahi se encuentra fuera de Irán en estos momentos", indicó.

Panahi, de 65 años, ganó el primer premio del Festival de Cine de Cannes de este año por 'It Was Just an Accident' (’Un simple accidente', en español), una película en la que cinco exreclusos se plantean vengarse de un hombre que creen que es su antiguo carcelero.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El mes pasado, estuvo de gira por Estados Unidos visitando Los Ángeles, Nueva York y Telluride para promocionar su último filme, candidato al Óscar.

La cinta ha sido seleccionada por Francia como su candidata oficial a los Premios de la Academia, y se espera que entre en la lista de finalistas al Mejor Largometraje Internacional en la gala que se celebrará en marzo.

La victoria de Panahi fue difundida por los medios de comunicación iraníes, que en ese momento celebraron el premio con una foto suya.

Panahi, entre premios y condenas

Panahi ha ganado numerosos premios en festivales de cine europeos y presentó su ópera prima, 'El globo blanco', en Cannes en 1995, donde ganó el premio al mejor primer largometraje.

En 2010, el iraní fue condenado a no poder rodar películas ni salir del país tras apoyar las protestas masivas contra el Gobierno un año antes y filmar una serie de cintas que criticaban la situación del Irán moderno.

Condenado por "propaganda contra el sistema", fue sentenciado a seis años de cárcel, pero solo cumplió dos meses entre rejas antes de ser puesto en libertad bajo fianza.

Un año después de que se le impusiera una prohibición de 20 años para hacer cine, envió un documental titulado 'This is Not a Film' al Festival de Cannes en una memoria USB escondida en un pastel.

Leer tambiénFestival de Cannes 2025: Jafar Panahi gana la Palma de Oro por 'Un simple accidente'

En su película de 2015, 'Taxi', interpretaba a un taxista y se rodó íntegramente en un coche.

En 2022, fue detenido en relación con las protestas de un grupo de cineastas, pero fue puesto en libertad casi siete meses después.

Los cineastas iraníes, las figuras destacadas de los medios de comunicación y las celebridades son objeto de una estrecha vigilancia en Irán y su trabajo es revisado para detectar contenidos considerados críticos con la República Islámica.

El año pasado, el multipremiado director Mohammad Rasoulof huyó de Irán para escapar de una pena de prisión por "conspiración contra la seguridad nacional".

Con AFP

Artículo adaptado de su versión original en inglés.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más