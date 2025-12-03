Un candidato presidencial fue víctima de un ataque a tiros del que salió apenas con rasguños, en un nuevo episodio de violencia contra políticos involucrados en la campaña electoral de Perú.

Se trata del empresario Rafael Belaúnde Llosa, nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry y abanderado del partido Libertad Popular, quien se desplazaba cerca de un negocio inmobiliario de su propiedad en Cerro Azul, al sur de Lima, cuando desconocidos abrieron fuego contra su vehículo.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran a Belaúnde Llosa con rastros de sangre en la frente y la camiseta, y el parabrisas de su auto con al menos tres hoyos causados por disparos.

"Estamos lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencial activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana Rafael Belaúnde", señaló Pedro Cateriano, ex primer ministro y fundador del partido por el que se postula Belaúnde.

Cateriano calificó el hecho como "un mal inicio de la campaña", en alusión a los comicios previstos para el 12 de abril de 2026.

Belaúnde Llosa, candidato de centro-derecha, recién salía de supervisar unos terrenos de su propiedad en la provincia de Cañete, donde se encuentra la localidad de Cerro Azul, cuando desconocidos dispararon desde una motocicleta, según la versión del comandante general de la Policía Nacional de Perú, Oscar Arriola.

El jefe policial descartó que se hubieran recibido amenazas o intentos de extorsión dirigidos a Belaúnde, quien acudió por sus propios medios a la comisaría de Cerro Azul para presentar la denuncia.

La Policía Nacional anunció en redes sociales la activación del Plan Cerco para tratar de esclarecer los hechos e intentar dar con los responsables.

Un trágico inicio de campaña en Perú

Esta etapa inicial de la campaña para las elecciones de 2026 ha estado marcada por muestras de la violencia que desde hace meses sacude a Perú, y que indirectamente dio al traste con la presidencia de Dina Boluarte, acusada de "incapacidad moral permanente" por el legislativo, ante sus dificultades para hacer frente a la criminalidad.

El 28 de noviembre fue asesinado el precandidato de izquierda para el Congreso de los Diputados, Percy Ipanaqué, acribillado por sicarios en la ciudad norteña de Piura.

Ipanaqué, abogado de profesión, tenía previsto participar el 30 de noviembre en las primarias internas de Juntos por el Perú, para buscar un escaño en un Parlamento que volverá a ser bicameral, luego de 30 años con una sola cámara.

El abanderado presidencial de ese partido, Robert Sánchez, quien llegó a integrar el gabinete del destituido exmandatario de izquierda Pedro Castillo, denunció que la muerte de Ipanaqué fue obra de "los que pretenden continuar y perpetuar la corrupción institucional para enriquecerse, usando la delincuencia común como una herramienta de control de opositores".

Ipanaqué se había movilizado para demandar la libertad de Castillo, que la semana pasada fue condenado a 11 años de prisión por intentar dar un golpe de estado en 2022, y era una muy activa voz contra la violencia criminal que sacude a Perú.

Combatir "guerras internas"

El presidente interino de Perú, José Jerí, no se refirió directamente al atentado contra Belaúnde ni al asesinato de Ipanaqué, pero sí encabezó este 2 de diciembre una visita a una base militar, donde hizo un llamado a combatir las "guerras internas" que aquejan al país, como la delincuencia y el narcotráfico.

"Corresponde hoy, después de tanto tiempo, comenzar a cerrar esos ciclos y ganar esas guerras que están pendientes. Guerras en la interna que tenemos que combatir. Tenemos el narcotráfico por un lado, tenemos los remanentes del terrorismo y la delincuencia organizada que nos quiere quitar la tranquilidad", afirmó Jerí.

El mandatario interino se hizo presente en el Comando Especial Vraem (acrónimo de Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) en la selva central peruana, uno de los puntos cocaleros más importantes del país y sede del Militarizado Partido Comunista del Perú, último remanente de la organización maoísta Sendero Luminoso.

Con EFE

