La polémica inició cuando el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, compartió en su cuenta de la plataforma X una parodia generada con inteligencia artificial del libro infantil de Franklin la Tortuga titulada "Franklin Targets Narco Terrorists" ("Franklin ataca a narcoterrosistas"), el pasado 30 de noviembre.

La imagen que acompaña la publicación muestra a la tortuga canadiense, con la que han crecido varias generaciones de niños en el continente americano, vistiendo uniforme militar con casco y brazaletes estadounidenses en el hombro y el pecho.

La portada que imita el estilo real de la serie Franklin muestra a la caricatura sonriente a bordo de un helicóptero, mientras apunta con un lanzacohetes a unas embarcaciones repletas de alijos de droga, pilotadas por hombres con pañuelos en la frente y AK-47.

De una de las lanchas sale un destello blanco por el primer impacto, que recuerda los videos con los que el Departamento de Defensa anunció los recientes bombardeos contra más de una veintena de supuestas narcolanchas en el Caribe y Pacífico oriental, en aguas de la región latinoamericana, en las que murieron cerca de 80 personas.

"Para tu lista de deseos de Navidad", agregó Hegseth a la publicación, un día después de ser señalado por el 'The Washington Post' de haber ordenado "matarlos a todos", en referencia a un ataque ocurrido el pasado 2 de septiembre.

Entonces, según el reporte ordenó bombardear a dos sobrevivientes de una embarcación que trasladaba a 11 personas, y quienes se aferraban a los restos del navío tras un primer ataque con misiles. La Casa Blanca confirmó este martes ese segundo ataque.

La editorial canadiense 'Kids Can Press', responsable de la serie Franklin, emitió una declaración oficial en la que condena la publicación de Hegseth.

"Franklin, la Tortuga, es una figura canadiense muy querida que ha inspirado a innumerables niños y encarna valores como la bondad, la empatía y la inclusión. Condenamos firmemente cualquier representación irrespetuosa, violenta o no autorizada del nombre o la imagen de Franklin, que contradiga directamente estos principios", escribió la editorial en X.

"Criminal de guerra"

"Nunca he visto a alguien tan poco serio, tan infantil y tan obviamente inseguro como Secretario de Defensa como es Pete Hegseth", subrayó, por su parte, el senador demócrata Chuck Schumer en respuesta a la publicación original en X de Hegseth, a quien calificó como una "vergüenza nacional".

El senador Chris Van Hollen, demócrata de Maryland, sugirió que “es muy posible que se haya cometido un crimen de guerra” en el Caribe.

En línea con esa tesis, la representante demócrata de California Sara Jacobs respondió al secretario de Defensa con su propia versión de la portada del libro infantil, en la que eliminó el título redactado por el secretario de Defensa para reemplazarlo por "Franklin is a war criminal" ("Franklin es un criminal de guerra").

El republicano Adam Smith señaló: "He leído muchos libros a mis hijos, pero aparentemente no ese. Necesitamos un secretario de defensa que comprenda la gravedad y significación de su cargo"-

Gabinete de emergencia en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump convocó este martes 2 de diciembre a su gabinete, mientras insiste la legalidad del segundo ataque lanzado por su Ejército contra el presunto barco narcotraficante en el mar Caribe en septiembre.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó el lunes que “el secretario Hegseth autorizó al almirante Bradley a realizar estos ataques cinéticos” y que, posteriormente, el militar había actuado "dentro de su autoridad y de la ley".

Leavitt argumentó que el ataque se llevó a cabo en "defensa propia" para proteger los intereses estadounidenses. "Esta administración ha designado a estos narcoterroristas como organizaciones terroristas extranjeras", recordó Leavitt.

El derecho internacional humanitario prohíbe los ataques contra combatientes incapacitados. El Manual de Derecho de la Guerra del Departamento de Defensa establece que los náufragos no pueden ser atacados deliberadamente y deben recibir atención médica, a menos que actúen con hostilidad o intenten escapar.

El vicealmirante de la Marina Frank "Mitch" Bradley ofrecerá una sesión informativa clasificada el jueves, frente a los legisladores que supervisan a las fuerzas armadas. La operación militar ha sido analizada tanto por demócratas y republicanos del Congreso.

El lunes por la noche, Hegseth describió al almirante Bradley "como un héroe estadounidense, un verdadero profesional". En la publicación en redes sociales agregó: "Lo apoyo a él y a las decisiones de combate que ha tomado, tanto en la misión del 2 de septiembre como en todas las posteriores".

Trump defendió enérgicamente a Hegseth el domingo. "Pete aseguró que no ordenó la muerte de esos dos hombres (…) Y le creo", declaró Trump.

Un mes después del ataque, Bradley fue ascendido de comandante del Comando de Operaciones Especiales Conjunto a comandante del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos.

