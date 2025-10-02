Al menos siete barcos de la Flotilla Global Sumud, que pretende llegar a Gaza para llevar ayuda humanitaria a los palestinos del enclave asediado, fueron interceptados por las fuerzas navales israelíes el miércoles primero de octubre. Algunos de sus miembros, entre ellos la activista Greta Thunberg, han sido detenidos. Varios países, como Turquía, expresaron su preocupación frente al accionar israelí contra la Flotilla con objetivo humanitario.

Las fuerzas israelíes les habían advertido; el miércoles primero de octubre, pasaron a la acción. Al menos siete barcos de la Flotilla humanitaria Global Sumud, que se dirige a Gaza han sido interceptados por el Ejército israelí.

“Varios barcos de la flotilla Hamas-Sumud han sido detenidos de forma segura y sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí”, declaró el ministerio de Asuntos Exteriores israelí en la red X.

Entre los barcos abordados por las fuerzas israelíes, se encuentran el Alma, el Adara, el Sirius y otros cuatro barcos, según informaciones de la propia organización de la Flotilla.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El ministerio de Asuntos Exteriores de Israel afirmó el jueves que los pasajeros de la flotilla Global Samosa están en camino a Israel, donde se iniciarán los trámites de deportación a Europa.

Los barcos se encontraban a unas 70 millas náuticas del enclave devastado por la guerra cuando fueron interceptados, dentro de una zona que Israel vigila para impedir que se acerque ningún barco al territorio palestino.

El ejército israelí había pedido en varias ocasiones a la Flotilla parar con su misión. Llamados rechazados por la Flotilla.

La Flotilla Global Sumud, que transporta medicamentos y alimentos a Gaza, está formada por más de cuarenta barcos civiles con unos 500 parlamentarios, abogados y activistas a bordo.

Hasta el momento, los barcos que no han sido parados por Israel siguen su camino hasta la Franja de Gaza, según reportaron miembros de la Flotilla.

Greta Thunberg entre los activistas detenidos

Los organizadores de la Flotilla denunciaron el operativo israelí del miércoles como un “crimen de guerra”.

Afirmaron que las fuerzas navales israelíes utilizaron tácticas agresivas, incluido el uso de cañones de agua, pero que nadie resultó herido. Videos transmitidos por los propios miembros de la Flotilla respaldaron estas afirmaciones.

“Varias embarcaciones… fueron interceptadas y abordadas ilegalmente por las fuerzas de ocupación israelíes en aguas internacionales”, afirmaron los organizadores en un comunicado.

Aunque no se sabe cuántos en total, algunos miembros de la Flotilla han sido detenidos por las autoridades israelíes, entre ellos la activista sueca Greta Thunberg.

“Greta y sus amigos se encuentran sanos y salvos”, precisó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel en el mismo mensaje publicado en la plataforma X, acompañado de un video en la cual se podía ver a Greta Thunberg.

También indicó que las personas detenidas fueron trasladadas a un puerto israelí, sin especificar cual, y que serían deportados fuera del territorio israelí después de las festividades de Yom Kipur, que duran hasta el jueves 2 de octubre.

Preocupación por parte de la comunidad internacional

Italia y España desplegaron buques de guerra para ayudar en cualquier rescate si fuera necesario, pero dejaron de seguir a la Flotilla cuando se acercó a 150 millas náuticas (278 km) de Gaza, por razones de seguridad.

Mientras se desarrollaba el operativo de intercepción, varios países reaccionaron al accionar israelí.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía acusó a Israel de cometer “un acto de terrorismo” por la interceptación de la Flotilla.

“El ataque de las fuerzas israelíes en aguas internacionales contra la flotilla Global Sumud, que se dirigía a entregar ayuda humanitaria a la población de Gaza, es un acto de terrorismo que constituye la violación más grave del derecho internacional y pone en peligro la vida de civiles inocentes”, denunció el Ministerio de Asuntos Exteriores turco en un comunicado.

Irlanda también calificó de “muy preocupante” la intercepción de los barcos de la Flotilla. El ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, Simon Harris, ha declarado que Dublín está siguiendo de cerca la situación tras la interceptación de la Flotilla, calificada de “misión pacífica para arrojar luz sobre una horrible catástrofe humanitaria”.

Por su parte el ministro de Asuntos Exteriores francés Jean-Noël Barrot también pidió a Israel que se respetara “la seguridad de los participantes, a asegurarles el derecho a la protección consular y a permitir su regreso a Francia lo antes posible”.

Sin embargo, también insistió en que había “desaconsejado formalmente a todos los ciudadanos franceses que se desplazaran a la zona”.

La noche del miércoles también fue marcado par varias protestas en apoyo a la Flotilla en varias ciudades de Europa, en especial en España y en Italia.

El descontento de Gustavo Petro tras la detención de dos activistas colombianas

El Movimiento Mundial a Gaza, vinculado con la Flotilla, también informó de que dos activistas colombianas han sido detenidas por las autoridades israelíes.

Se trata de Manuela Bedoya y Luna Barreto, a bordo del barco HIO, que fue abordado por militares cuando se aproximaba al enclave.

“Nuestras miembros de la delegación colombiana, Manuela Bedoya y Luna Barreto, tripulantes en el barco HIO, han sido detenidas por las fuerzas israelíes durante una misión pacífica y legal para entregar ayuda humanitaria a Gaza, lo que significa una violación al derecho internacional y a los Acuerdos de Ginebra”, señaló el comunicado compartido por la organización.

El presidente colombiano Gustavo Petro, que expresó en numerosas ocasiones su apoyo a la causa palestina, denunció un “nuevo crimen internacional de Netanyahu”, en un mensaje publicado en su cuenta X.

“Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina”, agregó el mandatario de izquierda.

También denunció el tratado de libre comercio entre Colombia e Israel y pidió a la delegación diplomática israelí en Colombia salir del territorio.

No es la primera vez que una flotilla humanitaria intenta llegar a Gaza

Desde 2007, Israel impone un bloqueo naval a Gaza. Un bloqueo que intentaron romper varias misiones a lo largo de los últimos, para brindar ayuda humanitaria a los habitantes del enclave palestino.

En 2010, nueve activistas murieron después de que soldados israelíes abordaran una flotilla de seis barcos tripulados por 700 activistas a favor de Palestina, procedentes de cincuenta países diferentes.

En junio de este año, las fuerzas navales israelíes detuvieron una primera vez a Greta Thunberg y a otros once tripulantes de un barco del grupo llamado Coalición de la Flotilla de la Libertad.

Con Reuters y medios locales.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más