Los demócratas del Senado rechazaron un proyecto de ley republicano para seguir financiando al gobierno, lo que lo coloca en una ruta casi segura hacia un cierre después de la medianoche del miércoles por primera vez en casi siete años.

Después de la votación, la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca emitió un memorando diciendo que “las agencias afectadas ahora deben ejecutar sus planes para un cierre ordenado”.

El Senado rechazó la legislación, ya que los demócratas cumplen su amenaza de cerrar el gobierno si el presidente Donald Trump y los republicanos no acceden a sus demandas de atención médica. La votación de 55 a 45 sobre el proyecto de ley para extender la financiación federal durante siete semanas no alcanzó los 60 votos necesarios para poner fin a una obstrucción y aprobar la legislación.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, afirmó que los republicanos están tratando de “intimidar” a los demócratas al negarse a negociar una extensión de los beneficios de atención médica y otras prioridades.

Un cierre del gobierno significaría que cientos de miles de empleados federales podrían ser suspendidos o despedidos. Trump amenazó con represalias contra los demócratas por un posible cierre, declarando el martes que esto podría incluir "despedir a un gran número de personas, recortar cosas que les gustan, recortar programas que les gustan".

En lugar de negociar, demócratas y republicanos se culparon enojados mutuamente el martes y se negaron a cambiar de postura.

"Solo el presidente puede hacer esto. Sabemos que él manda", dijo Schumer el martes por la mañana, después de que una reunión bipartidista en la Casa Blanca el día anterior arrojara escasos avances. "Los republicanos tienen hasta la medianoche de hoy para hablar en serio con nosotros", dijo Schumer.

Trump y sus compañeros republicanos dijeron que no considerarán ningún cambio a la legislación, argumentando que es un proyecto de ley simplificado y “limpio” que no debería generar controversia.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, aseguró que los republicanos "no se dejarán secuestrar" por las exigencias de los demócratas. La Cámara de Representantes, dominada por el Partido Republicano, se encontraba en receso de una semana, sin poder votar de inmediato, incluso si el Senado alcanzara un acuerdo bipartidista. Y lejos de entablar negociaciones, Trump publicó un video falso y burlón de los demócratas el lunes por la noche, tras la reunión en la Casa Blanca.

El juego de culpas se intensifica

Si bien los estancamientos partidistas sobre el gasto público son frecuentes en Washington, el impasse actual se produce cuando los demócratas ven una oportunidad excepcional de usar su influencia para lograr objetivos políticos y su base electoral está ansiosa por enfrentarse a Trump. Los republicanos, que ostentan una mayoría de 53-47 en el Senado, necesitaban al menos ocho votos demócratas después de que el senador republicano Rand Paul, de Kentucky, se opusiera al proyecto de ley.

Aún así, Schumer dijo que Trump y los republicanos serían los culpables si el gobierno cierra.

Thune dijo antes de la votación que esperaba que hubiera demócratas razonables que entendieran lo que está en juego aquí.

El último cierre gubernamental ocurrió durante el primer mandato de Trump, de diciembre de 2018 a enero de 2019, cuando exigió que el Congreso le otorgara fondos para su muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Trump dio marcha atrás después de 35 días —el cierre más largo de la historia— en medio de crecientes retrasos en los aeropuertos y la falta de pago de los empleados federales.

Las peticiones de los demócratas sobre la atención sanitaria

Millones de personas podrían enfrentar primas de seguro más altas si los subsidios a la atención médica expiran a finales de año. El Congreso los implementó por primera vez en 2021, durante la pandemia de Covid-19, para ampliar la cobertura de las personas de ingresos bajos y medios que adquieran seguro médico a través de la Ley de Atención Médica Asequible.

Los demócratas han expresado su deseo de que los subsidios se extiendan de inmediato. También han exigido que los republicanos reviertan los recortes a Medicaid promulgados como parte del "gran proyecto de ley" de Trump este verano, y que la Casa Blanca se comprometa a no rescindir el gasto aprobado por el Congreso.

"No vamos a apoyar un proyecto de ley de gasto partidista republicano que continúe destruyendo la atención médica de los estadounidenses comunes", dijo el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

Thune presionó a los demócratas para que votaran a favor del proyecto de ley de financiación y retomaran el debate sobre los créditos fiscales más adelante. Algunos republicanos están abiertos a extender los créditos fiscales, pero muchos se oponen firmemente.

