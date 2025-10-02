Los sindicatos y las plataformas ciudadanas francesas han convocado para este jueves una nueva jornada de huelga y manifestaciones contra los recortes y las políticas de austeridad, así como por la inquietud ante posibles restricciones a las libertades civiles. Aunque se prevé una participación inferior a la del 18 de septiembre, la protesta llega a pocos días de que el primer ministro, Sébastien Lecornu, anuncie la composición de su gobierno e inicie nuevas consultas políticas para evitar una moción de censura.

Lo esencial:

Las autoridades esperan una participación un 30% menor que hace dos semanas.

Transporte con impacto limitado, con posibles demoras en trenes regionales y aeropuertos.

Se desplegaron 76.000 agentes en Francia y 5.000 en París, según informó la Policía.

A continuación, lo más relevante de la jornada de protestas en Francia este 2 de octubre:

