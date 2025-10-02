Un carro arrolló a peatones y hubo un apuñalado frente a una sinagoga en Mánchester: cuatro heridos y el sospechoso fue baleado por la policía. Starmer se dijo “consternado” y recalcó la gravedad por ocurrir en Yom Kipur.

Un incidente frente a una sinagoga en Mánchester, en el noroeste de Inglaterra, se presentó en la mañana del jueves, según informó la Policía local sin dar en un primer momento detalles adicionales.

Sky News informó que había reportes de un apuñalamiento en esa zona.

Un rato después, la policía británica aseguró que cuatro personas resultaron heridas después de que un carro arrollara a peatones y una persona fuera apuñalada, cerca de una sinagoga en Mánchester, en el noroeste de Inglaterra.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los agentes informaron que dispararon al presunto agresor.

El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó su consternación por el ataque ocurrido este jueves en una sinagoga de Mánchester y señaló que, al haberse producido en el día sagrado de Yom Kipur, resulta “aún más terrible”.

El Yom Kipur es la fiesta judía de arrepentimiento, ayuno y rezo, que se celebra diez días después del año nuevo judío.

Starmer anunció que presidirá una reunión de emergencia. Además, ordenó desplegar recursos policiales adicionales en sinagogas de todo el país y aseguró que el Gobierno hará todo lo posible para mantener segura a la comunidad judía.

Con Reuters

Noticia en desarrollo…

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más