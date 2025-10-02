Israel comunicó el jueves que, cuando las 19 naves interceptadas el día anterior lleguen a su puerto, pondrá en marcha la deportación de sus tripulantes activistas. Los organizadores aseguran que unas 30 embarcaciones adicionales de la Flotilla Global Sumud continúan navegando hacia Gaza. Las personas detenidas —incluida la activista sueca Greta Thunberg— serán enviadas de regreso a Europa.

“Los pasajeros de ‘Hamás-Sumud’ en sus yates se dirigen de manera segura y pacífica a Israel, donde comenzarán sus procedimientos de deportación a Europa. Los pasajeros están a salvo y en buen estado de salud”, dijo el ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en X, un día después de que fuerzas navales israelíes interceptaran varias embarcaciones que navegaban hacia Gaza.

El miércoles, el ministerio de Asuntos Exteriores de Israel publicó imágenes donde se ve a Greta Thunberg —la activista climática sueca y figura más destacada de la flotilla— sentada en una cubierta mientras la rodean militares.

“Varias embarcaciones de la flotilla ‘Hamás-Sumud’ han sido detenidas de forma segura y sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí”, dijo el ministerio en X. “Greta y sus amigos están a salvo y sanos.”

Los organizadores de la Flotilla Global Sumud dijeron el miércoles que el ejército israelí había detenido 19 de los barcos de la flotilla, pero que alrededor de 30 seguían navegando hacia Gaza.

Sin embargo, a primeras horas del jueves, en una publicación en Telegram, la flotilla dijo que la embarcación la Adara también había sido abordada, con el paradero de quienes iban a bordo aún sin confirmar.

Flotilla hacia Gaza y el pulso internacional

La Marina israelí había advertido que la flotilla estaba entrando en una zona de combate activa y violando un bloqueo legal, ofreciendo en su lugar transferir cualquier ayuda a Gaza a través de los canales oficiales.

Países como Turquía, España e Italia desplegaron barcos o drones en caso de que sus nacionales requirieran asistencia, incluso cuando Israel advirtió repetidamente a la flotilla que diera la vuelta.

No obstante, Italia y España cesaron el seguimiento cuando la flotilla se situó a menos de 150 millas náuticas (278 km) de Gaza.

Por su parte, el ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía denunció el “ataque” de Israel a la flotilla como “un acto de terror” que puso en peligro la vida de civiles inocentes. En Italia estallaron protestas espontáneas en respuesta a la redada.

Italia y Grecia hicieron un llamamiento conjunto instando a Israel a no dañar a los activistas y pidieron a la flotilla que entregara su carga a la Iglesia católica para su envío indirecto a Gaza, una petición que los organizadores rechazaron.

Funcionarios israelíes desestimaron la misión como un espectáculo. “Esta negativa sistemática a entregar la ayuda demuestra que el objetivo no es humanitario, sino provocador”, escribió en X Jonathan Peled, embajador de Israel en Italia, quien además sugirió que la flotilla mantenía vínculos con Hamás.

Los organizadores prometieron que la misión “continuará sin amedrentarse”. En total, 500 parlamentarios, abogados y activistas forman parte de la Flotilla Global Sumud, que transporta medicinas y alimentos al enclave palestino devastado por la guerra.

Interceptación en zona patrullada por Israel

A pocos días de cumplirse dos años de la ofensiva de Israel en Gaza, la flotilla, que representa un intento por mar de romper el bloqueo israelí, se encontraba a unas 70 millas náuticas de Gaza cuando fue interceptada, dentro de una zona que Israel patrulla para impedir la aproximación de embarcaciones al enclave.

Los organizadores denunciaron que sus comunicaciones, incluido el flujo de cámara en directo desde algunos barcos, fueron interferidas y alegaron que el ejército empleó tácticas agresivas —como cañones de agua— durante la operación; aunque no reportaron heridos, calificaron la redada del miércoles como un “crimen de guerra”.

“Múltiples embarcaciones (…) fueron interceptadas y abordadas ilegalmente por las Fuerzas de Ocupación israelíes en aguas internacionales”, dijeron los organizadores en un comunicado.

La flotilla también acusó a la Marina israelí de intentar hundir la Maria Cristina. Reuters no pudo verificar de forma independiente esta afirmación y el ejército israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las reacciones internacionales aparecieron en cadena. Ankara dijo que había iniciado gestiones para asegurar la liberación de nacionales turcos y de otros países a bordo, mientras que España instó a Israel a respetar la seguridad y los derechos de los activistas.

“Los informes de esta noche son muy preocupantes. Se trata de una misión pacífica para arrojar luz sobre una catastrófica crisis humanitaria”, escribió en X el ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, Simon Harris.

Intento de romper el bloqueo

Israel lanzó su actual ofensiva en Gaza tras el ataque encabezado por Hamás del 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes, según cifras israelíes. Desde entonces, la guerra ha causado más de 65.000 muertos en Gaza, según las autoridades sanitarias locales.

Desde 2007, la Franja también está bajo un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo impuesto por Israel —con control egipcio en Rafah— para impedir el suministro de armas a Hamás. Este bloqueo restringe el movimiento de personas y bienes y su legalidad y proporción son objeto de debate: Israel lo justifica por seguridad, mientras que la ONU y ONG alertan de su grave impacto humanitario y lo describen como castigo colectivo.

La flotilla, que esperaba llegar a Gaza la mañana del jueves si no era interceptada, la semana pasada informó haber sido atacada por drones que lanzaron granadas aturdidoras y “polvo que pica”, lo que causó daños pero no heridos.

Israel no hizo comentarios, pero ha dicho que utilizará todos los medios para detener los barcos, insistiendo en que su bloqueo naval es legal mientras combate a Hamás en Gaza.

Francesca Albanese, la máxima experta de la ONU en derechos de los palestinos, en una rueda de prensa el miércoles, dijo que cualquier interceptación de la flotilla constituiría “una violación del derecho internacional”, dado que Israel no tiene jurisdicción sobre las aguas frente a Gaza.

Se han realizado varios intentos anteriores de llevar ayuda por mar. Por ejemplo, en 2010, nueve activistas murieron cuando el ejército israelí abordó una flotilla de seis barcos que transportaban a 700 activistas propalestinos de 50 países.

Leer tambiénThunberg acusa a Israel de “secuestro” tras interceptación de Flotilla de la Libertad en aguas internacionales

Y en junio de este año, fuerzas navales israelíes detuvieron a Thunberg y a 11 tripulantes de un pequeño barco organizado por la Freedom Flotilla Coalition cuando se acercaba a Gaza.

Con Reuters y medios locales

