Desde que asumió el liderazgo de la Iglesia católica en 2013, el papa Francisco se perfiló como un dirigente reformista. Su compromiso con la visibilización de los migrantes, las minorías, la austeridad eclesiástica, el rechazo a la guerra, la persecución a la pederastia y la lucha ambiental le valieron fuertes críticas de algunos sectores católicos conservadores.

Aun así, se convirtió en el primer sumo pontífice de la Iglesia católica en dedicar una encíclica al cambio climático, promovió discusiones con obispos e indígenas sobre la protección de la Amazonía, instó a petroleras a transitar a energías verdes y pidió mayores acciones de los líderes mundiales en las cumbres climáticas.

Además, se pronunció sobre el abuso clerical y la pedofilia, expresando su "vergüenza" y trabajó por el esclarecimiento de las denuncias, la reparación de las víctimas de abuso sexual en el seno de la iglesia y la destitución de algunos cardenales.

En una de las primeras decisiones notorias como papa, Francisco ordenó en 2013 la creación de una Comisión Pontificia permanente para perseguir los abusos a menores dentro del Iglesia Católica, mediante un documento que vinculaba esta tarea al "mensaje evangélico" y a la obligación de reparar el daño y prevenir nuevos casos.

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A petición de esa comisión, Francisco aprobó dos años más tarde la creación de un tribunal para juzgar a los obispos acusados de encubrir a curas pederastas.

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El remezón durante el liderazgo de Francisco también tocó los cimientos financieros del Vaticano con la instalación en 2014 de la Secretaría para la Economía y el Consejo para la Economía, un nuevo sistema de control y coordinación de las cuentas de la Iglesia.

El órgano, compuesto por cardenales y siete expertos laicos en gestión empresarial, se encargó de dibujar las grandes líneas económicas de la Santa Sede, un cambio que demostró la voluntad de Bergoglio por garantizar más transparencia y auditoría en una institución históricamente muy opaca.

En esa senda reformista, Francisco también pasó a la historia como el papa que más mujeres nombró en cargos de importancia dentro del Vaticano. De 846 empleadas, el corazón del catolicismo pasó a tener 1.165.

Decisiones controversiales en una iglesia para "todos"

La exhortación Amoris laetitia, redactada por Francisco en 2016 como fruto de dos sínodos sobre la familia, abrió la puerta a que, en algunos casos, divorciados vueltos a casar civilmente pudieran acceder a la confesión y la comunión tras un proceso de discernimiento personal y pastoral.

En 2023, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en respuesta a una consulta del cardenal Dominik Duka, confirmó que Amoris laetitia permite ese beneficio "cuando existen limitaciones que atenúan la responsabilidad y la culpabilidad", dentro de un acompañamiento que no se reduce a "dar permisos", sino a integrar a las personas en la vida de la Iglesia.

Por si fueran pocos cambios, la declaración Fiducia supplicans, aprobada por Francisco en diciembre de 2023, permitió bendiciones no litúrgicas a parejas del mismo sexo, con la condición de que no se confundan con un rito matrimonial ni aprueben la unión.

Estas decisiones iban encaminadas a demostrar, tal como lo aseguró el entonces máximo representante del Vaticano en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa de 2023, que "en la iglesia hay espacio para todos".

"Para la Iglesia, el legado decisivo de Francisco es una nueva, o mejor dicho, una redescubierta forma de concebirse a sí misma", señaló este martes 21 de abril a la agencia de noticias EFE el sacerdote Antonio Spadaro, uno de los más estrechos colaboradores de Jorge Bergoglio, nombre de nacimiento del papa argentino,

El también subsecretario del Dicasterio Vaticano para la Cultura y la Educación consideraó que el legado de Francisco radica en priorización "del método del discernimiento" por encima de "la rigidez ideológica".

"Francisco no dejó un sistema de normas ni un marco institucional, sino una tensión espiritual que sigue presente en el gobierno eclesial", expresó a Spadaro, quien atribuye al pontifice argentino "una lectura de la historia que ha demostrado ser profética".

"Cuando en 2014, al regresar de Corea, habló de una 'tercera guerra mundial a trozos'. No se dejaba llevar por el impresionismo periodístico: estaba nombrando una realidad que el mundo tardaría años en reconocer", añadió Spadaro.

Francisco, conocido por su sencillez, nunca se mudó a los lujosos alojamientos destinados al papa y vivió en un hotel del Vaticano. Su entierro, el 26 de abril de 2025, fue precedido por un sencillo ataúd de madera revestido de zinc.

Un ramillete de eventos conmemorativos

A un año de su muerte, el papa Francisco ha sido recordado en Roma con diversos actos, como una misa matinal en la capilla de la Casa Santa Marta —la residencia donde vivió durante todo su pontificado— y otra liturgia al mediodía en la Cátedra de la basílica de San Pedro.

El evento más destacado en la capital italiana será la celebración religiosa en la Basílica de Santa María la Mayor a las 18:00 (hora local), donde está enterrado Francisco por decisión propia.

En esa misa, se leerá un mensaje de su sucesor, León XIV, que se encuentra en la recta final de su viaje a África, desde donde recordó al argentino.

"Promovió un respeto auténtico por todos los hombres y mujeres… la convicción de que todos somos hermanos y hermanas", destacó León XIV a la prensa a bordo del avión papal, mientras se dirigía de Angola a Guinea Ecuatorial este martes.

En una posterior publicación en X, Robert Prevost resaltó que "las palabras y gestos" de Francisco "permanecen grabados en nuestros corazones".

Francisco falleció a los 88 años el Lunes de Pascua del año pasado tras sufrir un derrame cerebral. Había regresado al Vaticano para recuperarse de una hospitalización de cinco semanas por neumonía bilateral. Horas antes del deceso, ofreció un último saludo pascual a una multitud en Roma, con un recorrido en papamóvil por la Plaza de San Pedro.

El papa Francisco saluda a los cardenales al aparecer inesperadamente durante la misa del Domingo de Ramos en la plaza de San Pedro del Vaticano, el 13 de abril de 2025.

Más líderes mundiales homenajearon este martes a Francisco, "una figura que influyó profundamente en nuestro tiempo y cuyo mensaje continúa vigente", en palabras de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien compartió en redes sociales una foto con el pontífice.

Paralelamente, el mandatario argentino, Javier Milei, visitó este martes la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, donde rezó por Francisco para conmemorar el aniversario de su muerte.

Milei encendió una vela "en memoria de quien fuera el primer papa argentino", mantuvo un minuto de silencio y dejó un mensaje de respeto al difunto pontífice en el libro de visitas de la basílica, según explica un comunicado difundido por fuentes de la embajada argentina.

En Argentina, el epicentro de la jornada conmemorativa será la basílica de Luján, principal santuario mariano del país, donde se celebra la misa central a las 17:00 (hora local), presidida por monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

Autoridades religiosas de la región latinoamericana se unieron al recuerdo de Francisco. La Arquidiócesis de Venezuela remarcó el cariño que tuvo el difunto papa por ese país, como demuestra la canonización del médico laico José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, en febrero y marzo del año pasado.

Paralelamente, la Conferencia Episcopal de Paraguay (CEP) también homenajeó a Francisco, el segundo papa en pisar suelo guaraní y quien reconoció en 2018 un milagro de la monja María Felicia de Jesús Sacramentado, reconocida ese año como la primera beata paraguaya.

Con EFE, AP y medios locales

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