El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, ofrecieron este martes una rueda de prensa conjunta en la que abordaron la situación de seguridad en el sur del país, el papel de la comunidad internacional y la necesidad de avanzar hacia la estabilidad regional tras la escalada con Israel.

Ambos líderes coincidieron en la necesidad de reforzar el apoyo internacional al Líbano, impulsar negociaciones diplomáticas y avanzar hacia el desarme de Hezbolá, al tiempo que reclamaron la retirada de las tropas israelíes del territorio libanés.

Retirada israelí y desarme de Hezbolá, la apuesta para Líbano

Uno de los principales puntos abordados fue la situación militar en el sur del Líbano. Salam insistió en que la prioridad es lograr la retirada total de Israel.

"Queremos un retiro completo de Israel del sur del Líbano", afirmó el primer ministro, quien también pidió el retorno de los presos libaneses y el regreso de los desplazados a sus hogares.

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El jefe del Ejecutivo libanés subrayó que la estabilidad del país pasa también por el desarme de Hezbolá. "La prioridad absoluta es que Hezbolá sea desarmado, pero no podemos tener estabilidad completa sin que Israel retire a sus tropas", declaró.

Macron coincidió en este diagnóstico y aseguró que la estabilidad regional solo será posible si se produce la retirada israelí del territorio libanés. Asimismo, afirmó que Hezbolá debe cesar los ataques contra Israel.

Apoyo militar y reconstrucción del país también está en el centro de los objetivos de París y Beirut. El presidente francés anunció que Francia impulsará iniciativas para fortalecer a las Fuerzas Armadas libanesas y apoyar la reconstrucción del país.

"Vamos a organizar una cumbre cuando sea preciso para las Fuerzas Armadas libanesas y una conferencia para la reconstrucción", explicó Macron, quien añadió que Francia asumirá compromisos para reconstruir las zonas afectadas por los bombardeos.

Además, el mandatario francés destacó el envío de ayuda humanitaria. "Hemos enviado 60 toneladas de asistencia y en los próximos días enviaremos otras diez toneladas", indicó.

Diplomacia y negociación regional

Por su parte, Salam defendió que solo el Gobierno libanés puede negociar en nombre del país y subrayó la necesidad de implicar a socios internacionales.

"La única persona que puede negociar por el Líbano es el Gobierno libanés", afirmó, destacando que Beirut busca movilizar a aliados regionales y europeos para lograr un acuerdo duradero.

El primer ministro también confirmó contactos directos con Israel, incluidos encuentros celebrados en la sede del Departamento de Estado de Estados Unidos, con el objetivo de avanzar hacia un alto el fuego.

Macron respaldó este enfoque y aseguró que "está en los intereses del Líbano que haya tantos vecinos regionales en las conversaciones como sea necesario".

Macron descarta una nueva misión UNIFIL

Durante la comparecencia, Macron descartó la creación de una nueva misión de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, conocida como UNIFIL 3, aunque dejó abierta la puerta a otra forma de presencia internacional.

"No habrá UNIFIL 3 en Líbano. Ya tuvimos un mandato que terminó en 1978″, afirmó el presidente francés, quien subrayó que, pese a ello, será necesaria una presencia internacional que contribuya a la estabilidad.

El mandatario añadió que la continuidad de la misión de la Organización de las Naciones Unidas dependerá del consenso entre las autoridades libanesas y la comunidad internacional. "Para la estabilidad del Líbano debe haber respaldo ahora", señaló, reiterando que el país "siempre contará con Francia".

Críticas a Israel y debate europeo

Durante la rueda de prensa, Macron también criticó las últimas decisiones del Gobierno israelí y pidió a Europa adoptar una postura más firme.

"Las últimas decisiones tomadas por el Gobierno israelí deben ser condenadas", afirmó el presidente francés, quien pidió reflexionar sobre el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel.

"No podemos quedarnos quietos", añadió, en referencia a la situación en Cisjordania y Líbano.

Entretanto, ambos líderes coincidieron en la necesidad de convocar una cumbre internacional para abordar la situación del Líbano. Salam aseguró que el país se prepara para impulsar esta iniciativa con el apoyo de sus socios.

Macron, por su parte, reiteró el compromiso de Francia con la soberanía libanesa. "Las cosas no pueden seguir como en los últimos años. Francia se asegurará de que el respeto a la soberanía sea el único camino para los países de la región", concluyó.

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