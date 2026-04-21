Un perfil marcado por la fascinación con la violencia. La identificación fue posible tras el hallazgo de una credencial de elector en el lugar del ataque, cuyos datos coincidieron con el hombre que aparece en videos difundidos en redes sociales durante el tiroteo. Las autoridades continúan analizando la autenticidad de esas imágenes como parte de la investigación.

El ataque, ocurrido el 20 de abril en las inmediaciones de la Pirámide de la Luna, provocó pánico entre visitantes nacionales e internacionales y generó una fuerte preocupación por la seguridad en uno de los destinos turísticos más visitados del país.

Las primeras investigaciones apuntan a que Julio César Jasso Ramírez mantenía una fuerte fascinación por episodios de violencia masiva y simbología extremista. Según las autoridades, el joven se declaraba simpatizante de Adolf Hitler y mostraba admiración por la masacre de Columbine, perpetrada por Eric Harris y Dylan Klebold.

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De acuerdo con las indagatorias, entre sus pertenencias se hallaron manuscritos, imágenes y material relacionado con ese ataque, así como montajes generados con inteligencia artificial en los que aparecía junto a los autores del tiroteo escolar. Algunas fotografías difundidas sugieren que estas inclinaciones se remontaban a su adolescencia.

Las autoridades investigan el caso bajo la hipótesis de un comportamiento "copycat", es decir, la imitación de patrones de violencia inspirados en hechos anteriores.

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Posible trastorno mental y actuación en solitario

El fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, señaló que el caso podría estar vinculado a una alteración psicológica o psiquiátrica, más que a un móvil tradicional.

Según explicó el funcionario, el atacante parecía vivir en una "realidad propia", con notas manuscritas en las que afirmaba actuar solo y obedecer órdenes de una supuesta entidad "que no es de esta tierra". Estos elementos, de acuerdo con la fiscalía, refuerzan la hipótesis de una perturbación mental.

Las investigaciones preliminares también indican que Jasso Ramírez actuó en solitario y que no existen, por ahora, indicios de la participación de otras personas.

Un ataque planificado durante semanas

Las autoridades sostienen que el tiroteo fue previamente planificado. Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el presunto atacante visitó en varias ocasiones la zona arqueológica, se hospedó en hoteles cercanos y realizó recorridos para estudiar el terreno.

Además, habría invertido cerca de 50.000 pesos en la preparación del ataque, incluyendo la compra de un revólver calibre .38, municiones, guantes, cuchillos, lentes y mochilas tácticas. Estos elementos apuntan a una preparación metódica y prolongada.

El tiroteo ocurrió cerca de la Pirámide de la Luna y provocó escenas de caos entre los visitantes. Durante la intervención de la Guardia Nacional, el agresor resultó herido en una pierna y posteriormente se disparó a sí mismo, falleciendo en el lugar.

Miembros de la Guardia Nacional permanecen de pie con la Pirámide de la Luna al fondo, en el perímetro de las pirámides de Teotihuacán, luego de que un hombre armado matara a una mujer canadiense e hiriera a varias personas antes de suicidarse, informaron las autoridades. El incidente ocurrió en San Martín de las Pirámides, en las afueras de la Ciudad de México, México, el 21 de abril de 2026.

El ataque ha generado alarma tanto en México como en el extranjero, al tratarse del primer episodio de violencia armada registrado en este enclave turístico desde su apertura al público en 1987.

El suceso ha reabierto el debate sobre la seguridad en áreas turísticas de gran afluencia. Tras el tiroteo, las autoridades locales y federales han reforzado la vigilancia en la zona arqueológica de Teotihuacán mientras continúa la investigación.

Los investigadores trabajan ahora en reconstruir los hechos minuto a minuto y determinar si existieron factores adicionales que contribuyeran al ataque. La Fiscalía prevé ofrecer nuevas actualizaciones en los próximos días conforme avancen las pesquisas.

Con EFE y medios locales

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