Alemania se afirma como el principal respaldo militar europeo de Ucrania. Si desde el inicio de la invasión rusa en 2022, Berlín ya le ha entregado cerca de 55.000 millones de euros, esa alianza solo promete fortalecerse con una nueva serie de acuerdos alcanzados durante la visita de Volodímir Zelenski al país europeo.

El presidente ucraniano y el canciller alemán Friedrich Merz rubricaron este miércoles 14 de abril un ambicioso acuerdo de cooperación en defensa, equivalente a unos 4.000 millones de euros, con el objetivo de fortalecer las capacidades de Ucrania y también de la Unión Europea.

Merz subrayó que el compromiso de Alemania de apoyar a Kiev es "una señal muy clara" para Rusia. "No cejaremos en nuestro empeño por defender a Ucrania", aseveró.

El canciller alemán también destacó la creciente importancia de la industria de defensa ucraniana, considerando que ninguna "ha sido más innovadora". "Con nuestro apoyo, estamos fortaleciendo tanto las capacidades de defensa alemanas como las europeas, así como nuestra base industrial", remarcó.

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En esa línea, Zelenski remarcó que, mientras en Europa "no hay suficiente capacidad de producción" de armas, Ucrania cuenta con potencial para fabricar dos veces más de equipamiento militar que el que tiene desplegado actualmente, pero "simplemente no tenemos dinero suficiente".

"Debemos hacer todo lo posible para que aquí en Europa puedan producirse los bienes que son críticamente importantes para nuestra defensa y necesitamos una base tecnológica. Nuestra fuerza militar debe ser suficiente para garantizar a todos los pueblos y a todos los Estados de Europa su seguridad y la defensa de sus vidas", añadió.

En ese sentido, Merz consideró "urgente" que la Unión Europea pueda destrabar el prometido préstamo de 90 mil millones de euros a Ucrania, que ha sido bloqueado por el primer ministro húngaro Viktor Orbán, aunque su reciente derrota electoral alimenta las esperanzas de que su sucesor, Péter Magyar, levante ese veto.

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Misiles, drones, personal militar: ejes de la cooperación entre Ucrania y Alemania

Según indicó el ministro de Defensa ucraniano, Mykhailo Fedorov, el acuerdo entre Kiev y Berlín supone "un enorme impulso para nuestra defensa aérea", que incluye la "financiación para varios cientos de misiles Patriot y 36 lanzadores IRIS-T para proteger nuestras ciudades e infraestructura crítica".

Asimismo, tras encontrarse con su homólogo alemán Boris Pistorius, Fedorov agregó que el pacto contempla que Berlín proporcione otros "300 millones de euros para escalar la producción de armas de largo alcance ucranianas". "Esta inversión nos permite golpear más lejos y con mayor precisión, alterando el equilibrio en el campo de batalla", sostuvo.

Por otro lado, Zelenski señaló que equipos de ambos países están trabajando en el alcance y los detalles de otro pacto para la producción conjunta de drones avanzados y otros sistemas de defensa probados en combate, basado en la cooperación existente entre empresas alemanas y ucranianas.

"Hemos propuesto a Alemania un acuerdo bilateral sobre drones que abarca diversos tipos de drones, misiles, software y sistemas de defensa modernos. Nuestros equipos ya están trabajando en la implementación de medidas concretas", declaró el mandatario ucraniano, quien aclaró que "será un documento independiente" y vaticinó que sería "uno de los mayores acuerdos de este tipo, al menos en Europa".

En tanto, frente a la escasez de personal militar en Ucrania –con alrededor de 200.000 deserciones y cerca de 2 millones de personas que evaden el servicio militar, según cifras oficiales–, Merz aseguró que Alemania ayudará a Kiev a facilitar el regreso a casa de los hombres ucranianos en edad militar.

Por último, el canciller alemán también adelantó que está organizando otra reunión "a nivel de asesores de seguridad nacional", a la que fue invitado Estados Unidos, para intentar darle un nuevo impulso a las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, paralizadas desde que Washington lanzó junto a Israel su guerra en Irán.

Merz sostuvo que su meta es "intensificar aún más" las conversaciones en el seno de la Unión Europea y hacer oír la voz del bloque acerca de un posible cese al fuego. "Estoy firmemente convencido de que no habrá acuerdos con Rusia a espaldas de los europeos", enfatizó el jefe del gobierno alemán.

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Cinco civiles muertos en ataques rusos en Ucrania

En el terreno, los combates y los ataques continúan. Un misil ruso impactó en la ciudad ucraniana de Dnipro, en el este del país, causando cuatro muertos y 21 heridos, una decena de ellos de gravedad, mientras que otra ofensiva con drones rusos en la ciudad sureña de Jersón mató a una mujer de 52 años e hirió gravemente a un hombre, según informaron las autoridades locales.

Además, Kiev denunció que 129 drones de larga distancia y cuatro misiles alcanzaron infraestructuras portuarias de la región de Odesa e instalaciones energéticas de Mikoláyiv, ambas situadas en el sur de Ucrania.

El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, informó de daños en un barco de bandera panameña tras el ataque al puerto del Danubio de Ismail, junto a la frontera con Rumania, a la vez que otro navío de bandera de Liberia también sufrió el impacto de un dron en esa región.

En la vecina de Mikoláyiv, en tanto, tres pueblos se quedaron sin luz luego del impacto de drones ruso-iraníes Shahed en instalaciones energéticas.

Por otro lado, el jefe de las Fuerzas Conjuntas del Ejército ucraniano, Víktor Tregúbov, confirmó a la agencia pública de noticias Ukrinform que tropas rusas avanzaron en las últimas horas en la región fronteriza de Sumi, donde el Kremlin busca crear una zona de amortiguamiento para alejar a las tropas ucranianas

Más allá de esto, en el plano general, analistas y funcionarios occidentales han destacado éxitos ucranianos en el campo de batalla en los últimos meses contra el Ejército ruso, además de un incremento en los ataques con drones de Kiev en territorio ruso.

El lunes, durante una charla en la Brookings Institution de Washington, el presidente finlandés Alexander Stubb destacó que Ucrania "se encuentra en una posición mucho mejor que en cualquier otro momento de esta terrible guerra" y que tiene "ventaja militar", haciendo hincapié en que, en marzo, Ucrania lanzó más drones y misiles contra Rusia que viceversa.

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Con Reuters, AP y EFE

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