¿En qué se sustenta la investigación contra el jefe del órgano electoral?

Tras una caótica jornada electoral en algunos distritos de la capital peruana, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y otros tres funcionarios de esa institución fueron denunciados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La acusación se sustenta en la presunta comisión de tres delitos contra el derecho de sufragio: omisión, demora de actos funcionales y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral.

Desde el comienzo de la jornada democrática del 12 de abril, se registraron demoras en la apertura de algunas urnas en el sur de Lima debido al retraso en la entrega de material electoral. La situación se agravó al punto que el JNE suspendió los comicios en 13 colegios electorales, lo que afectó a más de 52.000 electores y generó protestas ciudadanas y críticas de todos los sectores políticos.

En otros centros de votación, los electores tuvieron que esperar hasta cinco horas para sufragar debido a la falta de material electoral.

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Finalmente, las interrupciones llevaron a las autoridades a extender el horario de votación un día más, hasta las 18:00 (hora local) del lunes.

Además de Corvetto, la denuncia apunta al gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, Ricardo Saavedra, al gerente de Administración, Edward Alarcón, y al exgerente de Gestión Electoral, José Samame Blas, quien renunció a su cargo durante la mañana del lunes, antes de ser detenido por la Policía Anticorrupción.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado nueve jefes de Estado en los últimos diez años, en una muestra de la inestabilidad política dominante en la nación sudamericana.

Con más del 75% de los votos escrutados, los resultados oficiales del martes mostraron a la ultraderechista Keiko Fujimori como líder del recuento, con el 16,8% de los votos, mientras que Rafael López Aliaga, el exalcalde ultraconservador de Lima, se sitúa segundo con el 12,8%.

Jorge Nieto Montesinos permanece en un reñido tercer lugar con el 11,87% de los votos, manteniendo una escasa posibilidad matemática de llegar a la segunda vuelta del 7 de junio.

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¿Podría Piero Corvetto ser apartado del cargo?

Antes de conocerse la denuncia presentada por el JNE, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de control de la judicatura peruana, decidió por unanimidad abrir una investigación preliminar contra Piero Corvetto por los incidentes de la jornada electoral.

La institución solicitará a la Dirección de Evaluación y Ratificación la elaboración de un estudio detallado sobre el proceso de ratificación de Corvetto en julio del 2024. "Dicho informe permitirá contar con mayores elementos de análisis en el ejercicio de las competencias constitucionales de la Junta Nacional de Justicia”, detalló la JNJ en un comunicado.

Medios locales precisaron que la pesquisa se prolongará hasta finales de mayo, cuando se podría decidir si se abre un proceso disciplinario contra Corvetto para la suspensión del cargo del funcionario.

Tras la notificación oficial, Corvetto tendrá un plazo de diez días hábiles para presentar los descargos y adjuntar las pruebas que considere necesarias.

Al inicio de la jornada electoral del domingo, después de que se reportaran retrasos en la instalación de mesas en la capital, la ONPE emitió un comunicado en el que atribuyó la responsabilidad a la empresa Galaga, encargada de repartir el material electoral a los centros de votación.

Sin embargo, Galaga afirmó que cumplió "estrictamente con las obligaciones establecidas" por la ONPE, por lo que pidió a los organismos electorales que le ofrezcan "las disculpas públicas necesarias".

En ese contexto, el JNE sostiene que hubo una omisión en la fiscalización de idoneidad logística a la empresa, que a su juicio no tenía las unidades de transporte necesarias para trasladar el volumen de material electoral.

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¿Podrá el próximo presidente de Perú concluir su mandato?

La prórroga de las elecciones en Perú por dificultades logísticas han empañado unas elecciones con las que el país busca poner fin a un periodo de turbulencia política que comenzó con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018.

Bajo este panorama, y tras tener a ocho presidentes en un periodo de diez años, la principal pregunta para muchos es si el próximo mandatario podrá romper con la convulsión política y concluir su periodo de gobierno.

Para Manuel Camilo González, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, la continuación o fin del periodo de inestabilidad política en Perú "dependerá de quien esté en el Gobierno".

En este sentido, continúa el analista, "si Keiko Fujimori llega a ser la presidenta de Perú, tendría un cierto blindaje al permanecer en la primera minoría", dado que "la bicameralidad la tendría protegida, debido a que el Senado puede bloquear algún proceso contra ella".

Y es que el Congreso peruano enfrenta una transformación tras los actuales comicios, dado que volverá a ser bicameral.

Sin embargo, la elección de otros candidatos, evalúa el experto, perpetuaría "el patrón de inestabilidad".

¿La razón? "El hecho de que no existan partidos hace que las alianzas no sean con el presidente ni con el propio partido, sino con quien les convenga en ese momento".

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Con EFE y medios locales

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