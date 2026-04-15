Un nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tras la nulidad del proceso anterior.

El ícono del fútbol mundial falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, tras sufrir un infarto mientras se recuperaba en su domicilio de una cirugía cerebral para extirpar un coágulo sanguíneo. Su muerte provocó una conmoción nacional y abrió una investigación sobre la atención médica recibida durante sus últimos días.

Ahora, el proceso judicial se retoma desde cero después de que el primer juicio, iniciado en marzo de 2025, fuera declarado nulo dos meses más tarde. La anulación se produjo tras la renuncia de una de las juezas del tribunal, Julieta Makintach, luego de que saliera a la luz su participación en la grabación de un documental sobre el caso, lo que constituyó una violación de las normas judiciales.

Esta situación obligó a reiniciar todo el proceso, lo que implica que las pruebas, testimonios y peritajes presentados anteriormente deberán volver a exponerse ante el nuevo tribunal. Sin embargo, la lista de testigos se ha reducido respecto al primer juicio, aunque todavía se espera la declaración de decenas de personas, incluidos familiares y profesionales vinculados al exfutbolista.

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El nuevo tribunal está integrado por los jueces Alberto Gaig, Alejandro Horacio Lago y Alberto Ortolani.

La primera jornada del nuevo juicio estuvo marcada por una fuerte presencia mediática y la asistencia de familiares de Maradona. Las hijas del exfutbolista llegaron por separado a los tribunales de San Isidro, rodeadas por decenas de cámaras y periodistas.

Jana y Gianinna Maradona ingresaron entre los medios de comunicación, mientras que Dalma Maradona optó por una estrategia para evitar la atención mediática junto a su abogado, Fernando Burlando.

La expectación en torno al proceso refleja la vigencia de la figura de Maradona en Argentina, donde su legado continúa presente en murales, homenajes y manifestaciones populares.

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¿Quiénes son los acusados y cuáles son las imputaciones?

En el banquillo de los acusados se sientan siete integrantes del equipo médico de Maradona: la psiquiatra Agustina Cosachov, el neurocirujano Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, la médica Nancy Edith Forlini, el enfermero Ricardo Almirón, el jefe de enfermería Mariano Ariel Perroni y el médico Pedro Pablo Di Spagna.

Una octava acusada, la enfermera Dahiana Madrid, será juzgada por separado mediante un jurado popular en una fecha aún por determinar.

La psiquiatra Cosachov fue la primera en llegar al tribunal. Está acusada de no haber suministrado adecuadamente la medicación y de no asistir al exfutbolista con maniobras de reanimación. Su defensa aseguró confiar en el nuevo tribunal y sostuvo que las nuevas pruebas descartan la existencia de responsabilidad penal dolosa.

Por su parte, Leopoldo Luque, médico personal de Maradona y considerado el principal acusado, llegó poco antes del inicio de la audiencia sin realizar declaraciones a la prensa.

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Las acusaciones de negligencia médica

La Fiscalía sostiene que los profesionales de la salud incumplieron los protocolos y que el entorno en el que Maradona se recuperaba tras la cirugía no reunía las condiciones necesarias. En el primer juicio, los fiscales describieron el domicilio como un "escenario de horror" en el que no se brindó la atención médica adecuada.

Las acusaciones surgieron en 2021, tras el informe de una junta médica convocada por los fiscales, que concluyó que el equipo médico actuó de manera "inapropiada, deficiente e imprudente".

La defensa, en cambio, sostiene que la muerte del exfutbolista era inevitable debido a su delicado estado de salud y a sus antecedentes médicos, entre ellos problemas cardíacos y una larga lucha contra la adicción al alcohol y la cocaína.

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Posibles penas y desarrollo del proceso

Si los acusados son hallados culpables, podrían enfrentar penas de prisión de entre ocho y 25 años por homicidio con dolo eventual.

Durante el juicio se prevé la presentación de pruebas documentales, peritajes médicos, audios y vídeos, además de los testimonios de familiares y profesionales que participaron en la atención del exfutbolista.

Cinco años después de la muerte de Maradona, el proceso judicial vuelve a situar en el centro del debate las circunstancias de sus últimos días, en un país donde el ídolo del Mundial de 1986 sigue siendo una figura central de la cultura popular y deportiva.

Con Reuters y EFE

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