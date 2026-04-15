Los ataques con drones han causado casi 700 muertes de civiles en lo que va de 2026, según el responsable humanitario de Naciones Unidas, quien lamentó que “el mundo ha fallado a la prueba de Sudán”.

El conflicto entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), ahora entrando a su cuarto año, ha desplazado a más de 11 millones de personas y ha sumido a varias regiones en el hambre y la hambruna.

La región de Kordofán del Sur se ha convertido en el principal campo de batalla, mientras que zonas del oeste controladas por las RSF, incluido Darfur, son sometidas casi a diario a ataques con drones.

“Millones han sido expulsados de sus hogares dentro y fuera de Sudán, con comunidades enteras vaciadas y familias desplazadas una y otra vez. El riesgo de una mayor inestabilidad regional es alto”, advirtió Fletcher.

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Tres años de guerra han devastado un país con enorme potencial: casi 34 millones de personas, casi dos de cada tres, necesitan ayuda humanitaria, añadió el responsable de la ONU.

El hambre va en aumento y no es el único problema: las mujeres y las niñas enfrentan además violencia sexual sistemática y brutal, agregó.

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Una respuesta “gravemente infrafinanciada”

En 2025, según Fletcher, las organizaciones humanitarias lograron asistir a 17 millones de personas y este año intentarán ayudar a 20 millones. Sin embargo, “la respuesta está gravemente infrafinanciada”, subrayó.

“Necesitamos actuar ahora: detener la violencia, proteger a los civiles, garantizar el acceso a las comunidades en mayor riesgo y financiar la respuesta… Este sombrío aniversario marca otro año en el que el mundo ha fallado a Sudán”, afirmó.

La coordinadora de la ONU en Sudán, Denise Brown, advirtió que apenas se ha recaudado el 16 % de los 2.900 millones de dólares solicitados para este año, lo que evidencia un notable retroceso en el apoyo financiero internacional.

Ante esta situación, Berlín acogerá este miércoles una conferencia internacional con el objetivo de revertir la falta de fondos y dar un nuevo impulso a los procesos de paz, actualmente estancados.

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Con AFP

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