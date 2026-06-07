La guerra entre Rusia y Ucrania volvió a escalar lejos de las trincheras del frente. Ucrania lanzó este sábado 6 de junio uno de sus ataques de largo alcance más significativos contra territorio ruso al enviar cientos de drones hacia la región de San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia y cuna política del presidente Vladimir Putin.

La ofensiva coincidió con la jornada de clausura del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), considerado durante años la principal vitrina de inversión del Kremlin y conocido como el “Davos ruso”, comparándolo con el evento homólogo en los Alpes suizos que consagra cada enero a los líderes occidentales más importantes del mundo para trazar los lineamientos económicos de cada año.

El ataque añadió una nueva dosis de presión sobre Moscú al demostrar que las infraestructuras estratégicas y las grandes ciudades rusas continúan siendo vulnerables a las operaciones ucranianas.

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El impacto del ataque para Rusia

Las autoridades locales ordenaron a los residentes permanecer en sus hogares mientras las defensas aéreas intentaban contener la oleada de drones.

El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, pidió a la población evitar desplazamientos innecesarios y advirtió sobre posibles interrupciones en los servicios de internet móvil.

Por su parte, el gobernador de la región de Leningrado, Alexander Drozdenko, informó que fueron interceptados 141 drones sobre el territorio que rodea la ciudad. El Ministerio de Defensa ruso elevó posteriormente la cifra total de aparatos derribados a 376 en distintas zonas del país.

Aunque las autoridades no reportaron víctimas mortales inmediatas, el ataque volvió a poner en evidencia las dificultades del Kremlin para mantener la guerra alejada de la vida cotidiana de los ciudadanos rusos. Desde hace meses, Kiev ha incrementado la frecuencia y profundidad de sus operaciones contra objetivos ubicados a cientos de kilómetros del frente.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reivindicó el alcance de la operación y destacó la capacidad de sus fuerzas para golpear infraestructuras militares estratégicas en el corazón de Rusia.

“Anoche, nuestros drones cubrieron una distancia de unos 1.000 kilómetros hasta la región de San Petersburgo, hasta los arsenales de la marina enemiga y una base en Kronstadt”, escribió en la red social X acompañado de un video con inmensas explosiones. MIRA TAMBIÉN Albaneses protestan contra el plan turístico respaldado por Jared Kushner sobre la reserva natural Guía para navegar el Mundial 2026: calendario, hora, ubicación y los partidos estelares

La referencia a Kronstadt resulta especialmente significativa. La histórica ciudad portuaria alberga instalaciones navales clave para la Armada rusa en el mar Báltico y constituye uno de los centros militares más protegidos del país.

El nuevo ataque llega apenas unos días después de otra ofensiva ucraniana que provocó incendios en una terminal petrolera y afectó una base naval cercana a San Petersburgo.

Aquel episodio ocurrió horas antes de la inauguración del foro económico impulsado por Putin, generando una imagen incómoda para las autoridades rusas en medio de un evento diseñado para proyectar estabilidad económica y confianza internacional.

Durante el foro, Putin reconoció la creciente amenaza que representan los drones ucranianos y anunció que Rusia reforzará sus sistemas de defensa aérea. Sin embargo, las nuevas incursiones sugieren que Kiev continúa encontrando formas de penetrar las capas defensivas rusas.

La ofensiva también se produjo en un momento de fuerte tensión diplomática entre ambos países. El viernes, Putin rechazó públicamente una propuesta de Zelenski para sostener una reunión cara a cara con el objetivo de abordar el conflicto que comenzó con la invasión rusa de febrero de 2022.

El mandatario ruso afirmó que no veía “ningún sentido” en celebrar ese encuentro. La negativa llegó después de que Zelenski enviara una carta pública al líder del Kremlin, la primera dirigida directamente a él desde el inicio de la guerra.

En el mensaje, el presidente ucraniano cuestionó la trayectoria política de Putin y lanzó críticas personales sobre su prolongada permanencia en el poder.

La respuesta de Kiev no tardó en llegar. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, advirtió que la situación para Rusia seguirá deteriorándose si Moscú mantiene su negativa a buscar una salida negociada.

“Los fracasos serán aún más humillantes”, escribió en redes sociales. El jefe de la diplomacia ucraniana aseguró además que ya no existen lugares completamente seguros dentro de Rusia y advirtió que los ataques de largo alcance continuarán aumentando en intensidad.

Las transformaciones de la guerra

Durante el mismo Foro, Putin abrió la puerta para retomar el envío de gas a Europa por medio de una línea del gasoducto Nord Stream que no sufrió daños luego de los ataques de septiembre de 2022. El mandatario ruso dejó en manos de Berlín la opción de “presionar el botón” cuando “quieran”, para hacer retornar el suministro.

La invitación llega después de que la economía rusa mostrara signos de debilitamiento tras cuatro años de sanciones y aislamiento. Antes de 2022 la Unión Europea era el principal socio comercial de Moscú en donde terminaba más del 50% de sus exportaciones, ahora ese puesto lo ocupa China con un 30,5% y Bruselas solo sostiene el 6%.

Pero además, la evolución del conflicto refleja una transformación profunda del campo de batalla. Con la línea del frente relativamente estabilizada y enormes extensiones protegidas por drones de vigilancia y ataque, ambos bandos han intensificado las operaciones contra objetivos estratégicos situados lejos de las zonas de combate tradicionales.

Mientras Ucrania golpea instalaciones militares, energéticas y logísticas dentro de Rusia, Moscú mantiene una campaña constante de ataques aéreos sobre territorio ucraniano.

Durante la noche del viernes 5 de junio, y la madrugada de este sábado, Rusia lanzó 272 drones de ataque contra Ucrania, según informó la Fuerza Aérea ucraniana. De acuerdo con el balance oficial, 249 de esos aparatos fueron interceptados por las defensas antiaéreas.

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Sin embargo, varios proyectiles lograron alcanzar sus objetivos. En la región de Dnipropetrovsk, una persona murió y otras tres resultaron heridas tras una serie de bombardeos con drones y artillería que afectaron distintos distritos. Las autoridades regionales señalaron que las fuerzas rusas realizaron cerca de treinta ataques en pocas horas.

Mientras tanto, en Zaporiyia, otro ataque con drones provocó un incendio en un estacionamiento y dejó al menos siete personas que requirieron atención médica.

Todo este escenario apunta a un nuevo foco en la guerra marcada por el masivo uso de aeronaves no tripuladas, o drones, capaces de atravesar cientos de kilómetros y alterar la percepción de seguridad tanto en Ucrania como en Rusia.

En ese contexto, San Petersburgo, considerada durante años una ciudad alejada de los combates, pero hoy impactada con un duro golpe, se ha convertido en uno de los símbolos más visibles de la capacidad de Kiev para llevar la guerra al interior del territorio ruso.

Con información de Reuters y AP.

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