El fútbol pasa de un Mundial concentrado en una ciudad y su periferia, el de Qatar 2022, al torneo más geográficamente diverso de la historia, uno que va de costa a costa en dos de los tres países que lo albergan y que reúne a más selecciones de que nunca, con 48, lo que implica agregar una ronda adicional: los dieciseisavos de final.

De esta forma, los finalistas del Mundial de Norteamérica 2026 tendrán que disputar ocho partidos, en lugar de siete, para llegar a jugarse el trofeo de campeón.

Para no perderse en la maraña de compromisos, husos horarios y ciudades, ésta es una guía básica del torneo que paralizará al mundo a partir del 11 de junio:

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Ajustando los relojes

La mayoría de los encuentros se disputarán en horarios vespertinos y nocturnos, lo que, por diferencia horaria, implicará para los aficionados europeos frecuentes trasnochos.

Se jugará en tres franjas horarias distintas: tiempo del este cuando haya acción en Toronto, Boston, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, Atlanta y Miami, hora central para los duelos en Kansas City, Dallas, Houston, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, y tiempo del oeste para Vancouver, Seattle, San Francisco y Los Ángeles.

Un partido como el debut de Francia frente a Senegal el 16 de junio se jugará a las 15:00, hora del este estadounidense, lo que implicará para la afición gala tenerlo en horario estelar, a las 21:00 local.

Emmanuel Agbadou, de Costa de Marfil, a la derecha, compite por el balón con Jean-Philippe Mateta de Francia durante el amistoso internacional entre ambas selecciones en Nantes, Francia, el 4 de junio de 2026.

Pero el primer compromiso del campeón defensor, Argentina, que lo enfrentará a Argelia, será a las 20:00, hora central de Estados Unidos, con lo que verlo en horario central europeo representará estar despiertos a las 3 am, tomando en cuenta las siete horas de diferencia durante el verano.

Incluso para los aficionados que comparten el horario del este de Estados Unidos habrá trasnochos. El Australia-Turquía será a las 21:00 en Vancouver, en la costa oeste canadiense, las 12:00 para para el este y buena parte de los países latinoamericanos, y las 7:00 para los fanáticos turcos, que probablemente tendrán que entrar tarde a los trabajos ese día.

A partir del 24 de junio, cuando se inicia la tercera tanda de partidos de la fase de grupos, habrá seis choques cada día, programados en pares de encuentros simultáneos, para evitar potenciales especulaciones entre equipos que se juegan el pase a los dieciseisavos de final, por supuesto disputados en la misma franja horaria.

El defensa ecuatoriano Willian Pacho (6) y el centrocampista estadounidense Paxten Aaronson (21) luchan por el control del balón durante un partido amistoso en Austin, Texas, el 10 de octubre de 2025.

Por ejemplo, el Grupo E, de donde podría salir uno de los cuatro mejores terceros clasificados a la segunda fase, verá enfrentarse a Curazao y Costa de Marfil en Filadelfia, y a Ecuador y Alemania en Nueva York/Nueva Jersey, ambos duelos a las 16:00, hora local.

Días de descanso

Solo habrá cinco días sin fútbol a lo largo de los 39 del torneo: el 8 de julio (la pausa entre los octavos y los cuartos de final), el 12 y 13 del mismo mes (mientras se preparan las semifinales) y el 16 y 17, justo antes del juego por el tercer lugar.

Los partidos que no se pueden perder

El calendario de la primera fase del Mundial depara algunos duelos que se convierten en cita obligada para los amantes del fútbol:

México–Sudáfrica (11 de junio): no solo es el segundo partido inaugural de un Mundial con los mismos protagonistas (luego del de 2010). Además, si Guillermo ‘Memo’ Ochoa llega a ver minutos en este duelo, estaremos ante el primer jugador de la historia presente en seis mundiales diferentes. Ochoa se adelantaría a las otras dos leyendas que buscan ese récord (Lionel Messi y Cristiano Ronaldo) y rompería el empate que mantiene con otro mito de la portería mexicana, Antonio ‘La Tota’ Carbajal.

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Vinicius Junior, de Brasil, a la derecha, celebra tras marcar el primer gol de su equipo contra Panamá durante un partido amistoso en Río de Janeiro, el domingo 31 de mayo de 2026.

Brasil–Marruecos (13 de junio): es el duelo entre el mayor ganador en la historia de los Mundiales, el pentacampeón ‘canarinho’, y la potencia emergente del fútbol africano, cuarto en Qatar 2022. La única vez que se vieron en el escenario mundialista, en el Grupo A de Francia 98, Brasil se impuso 3-0 con goles de sus astros Ronaldo, Rivaldo y Bebeto, pero su último encuentro, un amistoso jugado en 2023, terminó con victoria para los ‘Leones del Atlas’.

Irán-Nueva Zelanda (15 de junio): no es un partido de calidad excepcional, pero sí el choque entre dos de los tres primeros equipos en clasificarse al Mundial (ambos después de Japón) y el debut de una de las selecciones que más polémica ha arrastrado en los últimos meses, el ‘Team Melli’, que de hecho ha tenido que fijar su campamento en México, a pesar de que jugará sus tres duelos de la fase de grupos en Estados Unidos.

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Francia-Senegal (16 de junio): los galos, grandes favoritos a quedarse con el título, debutan frente a los últimos campeones de la Copa Africana de Naciones, aunque esta corona sigue en disputa en el Tribunal de Arbitraje del Deporte, luego de que la Confederación despojara al ganador por los incidentes en la final ante Marruecos. El choque directo puede definir el difícil Grupo I, porque después a ambos les toca enfrentarse con la durísima Noruega.

Maksims Tonisevs, de Letonia, a la derecha, hala la camiseta de Harry Kane de Inglaterra durante el partido de clasificación del Grupo K para el Mundial 2026 entre los dos equipos. Riga, 14 de octubre de 2025.

Inglaterra-Croacia (17 de junio): es una reedición de la semifinal de Rusia 2018 que los balcánicos dominaron 2-1 en tiempo suplementario, y que terminó derrumbando a los entonces dirigidos por Gareth Southgate, que luego perdieron ante Bélgica en el partido por el tercer lugar. Desde entonces se han visto las caras tres veces y los ingleses no han vuelto a perder. Croacia les hará rendir el examen perfecto para poner a prueba su favoritismo.

Ecuador-Alemania (25 de junio): la ‘Tri’ está llamada a ser revelación en este Mundial, pero para trascender en el Grupo E, probablemente el más complicado de la primera fase, su durísima defensa tendrá que detener a Alemania, que cuenta con hombres como Kai Havertz, Nick Woltemade, Jamal Musiala o Florian Wirtz para tratar de desarmar la solidez de zagueros como Piero Hincapié o Willian Pacho.

Noruega-Francia (26 de junio): el choque que define el Grupo I podría fácilmente ser un encuentro de rondas mucho más avanzadas, con dos de las delanteras más efectivas del Mundial: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Désiré Doué del lado galo, y Erling Haaland y Alexander Sorloth por el de los nórdicos.

Lamine Yamal, de España, a la izquierda, y Aleksa Terzic, de Serbia, compiten por el balón durante el amistoso internacional en Villarreal, España, el 27 de marzo de 2026.

Uruguay-España (26 de junio): ambos deberían estar clasificados para cuando se encuentren en Guadalajara, pero ver a Lamine Yamal contra su compañero del Barcelona Ronald Araujo y a Alex Baena tratando de sobrepasar la defensa de José María Giménez, que habitualmente lo respalda en el Atlético de Madrid, ofrecerá un atractivo ineludible.

Colombia-Portugal (27 de junio): es el mismo caso de la definición del Grupo H, el de España. En el K, tanto cafeteros como lusitanos deberían tener su pase en el bolsillo para el momento de medirse en Miami, pero ver a dos equipos con enorme inclinación por la posesión, uno de ellos con el mejor mediocampo del fútbol mundial (Vitinha, Joao Neves y Bernardo Silva), y a dos de los delanteros más vistosos del planeta frente a frente (Cristiano Ronaldo y Luis Díaz), no deja de ser un espectáculo digno de seguir.

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