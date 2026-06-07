Varios cientos de personas se reunieron en una reserva natural protegida en la costa albanesa para protestar contra los planos de una empresa vinculada a la familia Trump para un lujoso resort de playa.

Respondiendo a un llamado de organizaciones medioambientales, activistas de todo el país, así como residentes locales, acudieron a mediodía a la laguna Vjosa-Narta, a unos 150 kilómetros (90 millas) al suroeste de la capital, Tirana.

"Toda esta zona marina es una zona protegida. Destruirla sería fatal para la biodiversidad de esta región", dijo Emiljona Puja, trabajadora financiera, a AFP.

Los manifestantes se reunieron en una playa de arena frente a aguas azules, algunos ondeando banderas albanesas rojas, otros portando flamencos hinchables —el símbolo del movimiento— mientras coreaban "¡cancelad el proyecto!".

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Hubo disturbios en el lugar durante una protesta inicial a finales de mayo contra los trabajos preparatorios en el lugar durante la instalación de alambre de espino para acordonar la zona. El alambre de espino ha sido retirado desde entonces.

La gente acudió allí tras ver vídeos en redes sociales mostrando obras y excavadoras en la playa. Esas máquinas tampoco estaban el sábado. Periodistas de la agencia de noticias AFP observaron los cimientos de hormigón de una valla en el terreno que también había sido retirado.

Las protestas contra un proyecto cuyo coste se estima en unos 4.000 millones de euros (4.600 millones de dólares) y que está vinculado a la hija de Donald Trump, Ivanka Trump, y a su marido, Jared Kushner, están cobrando fuerza en el país balcánico.

Miles de manifestantes se han reunido cada noche durante casi una semana en Tirana para denunciar lo que consideran la destrucción planificada de secciones enteras de la Reserva Natural de Vjosa-Narta y su conversión en un destino turístico de lujo.

Según el plan, los promotores también pretenden transformar la isla deshabitada de Sazan, antigua base militar secreta comunista, en un ostentoso destino turístico.

La laguna costera en el coacto sur del Adriático es hogar de muchas aves migratorias, incluidos los flamencos.

"Este es un problema no solo respecto a la transparencia de todo este proceso, sino también que todo ha ocurrido sin tener en cuenta la importancia medioambiental de esta zona", dijo Denisa Kasa, de la Asociación Albanesa para la Protección del Medio Ambiente (PPNEA).

"Esta zona es uno de los puntos calientes de biodiversidad más importantes del Mediterráneo", añadió Kasa.

El primer ministro Edi Rama minimizó el viernes las protestas, insistiendo en que "no había motivo para preocuparse" y agregó que el proyecto aún no había sido aprobado.

Insistió en que los "mejores" expertos mundiales estaban implicados en el plan y que el objetivo era "crear algo único".

Adaptado de la versión en inglés.

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