Un llamado a la resistencia contra líderes "depredadores". Ante jefes de Estado como el mandatario de EE. UU., Donald Trump, el presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, muchos líderes demostraron "cobardía" en 2025, cuando deberían haber estado "resistiendo", destacó Amnistía Internacional en su informe anual publicado este martes 21 de abril.

“Impulsaron una estrategia de dominación económica y política mediante la destrucción, la represión y la violencia global generalizada”

Según la organización defensora de derechos humanos, estos jefes de Estado actúan desafiando las normas y las entidades internacionales establecidas tras la Segunda Guerra Mundial, creando un mundo en el que "la guerra sustituye a la diplomacia".

“Para 2025, Donald Trump, Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu, por nombrar solo algunos, impulsaron una estrategia de dominación económica y política mediante la destrucción, la represión y la violencia global generalizada”, declaró la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, durante la presentación del informe en Londres.

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Estados Unidos ha cometido “ejecuciones extrajudiciales fuera de sus fronteras”, “atacó ilegalmente a Venezuela e Irán” y amenazó a Groenlandia, subraya el informe.

Al mismo tiempo, la Administración Trump “hizo todo lo posible por socavar años, incluso décadas de esfuerzos” en defensa de los derechos de las mujeres, declaró Callamard a la agencia de noticias AFP, haciendo hincapié en que los presidentes de Estados Unidos y Rusia comparten una visión del mundo “profundamente racista y patriarcal”.

Israel continúa su “genocidio” contra la población palestina en Gaza

En cuanto al Gobierno de Israel, “ha continuado su genocidio contra la población palestina en Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego de octubre”, sin que la comunidad internacional haya tomado “medidas significativas”, acusa el informe de Amnistía Internacional.

Ante “estos matones y saqueadores”, casi todos los líderes internacionales “han demostrado cobardía”, especialmente en Europa, lamenta Agnès Callamard.

“Los Estados, las organizaciones internacionales y la sociedad civil deben rechazar a toda costa la política de apaciguamiento y resistir colectivamente estos ataques”, insta la ONG.

Decenas de palestinos observan los daños tras un ataque israelí contra un vehículo policial en Gaza, según informaron los equipos de rescate el martes 14 de abril de 2026.

Además, según Amnistía Internacional, las instituciones internacionales han sufrido los “peores” ataques desde 1948, con las sanciones estadounidenses contra ciertos jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) y la retirada de Estados Unidos de decenas de convenios, como el pacto sobre el cambio climático del IPCC.

Para la secretaria general de la ONG, el conflicto actual en Medio Oriente ilustra el “deslizamiento hacia el desprecio por el derecho, desde los primeros ataques ilegales perpetrados por Estados Unidos e Israel (…) Hasta las represalias indiscriminadas” de Irán.

Este conflicto estalló después de que las autoridades iraníes masacraran a manifestantes en enero de 2026, en lo que probablemente fue la represión más sangrienta de este tipo en décadas, añade la ONG.

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AI elogia a estibadores europeos los opositores de ICE en EE. UU.

El informe también detalla abusos contra los derechos humanos en países como Myanmar, asolado por una guerra civil desde 2021, donde el Ejército ha utilizado parapentes motorizados para lanzar municiones explosivas sobre aldeas, causando la muerte de decenas de civiles.

También cita a Sudán, donde las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) cometieron masacres de civiles y violencia sexual durante el asedio de El Fasher, que duró 18 meses, antes de la caída de la ciudad en octubre de 2025.

"Estamos en un momento crucial, en el que todo lo construido en los últimos 80 años corre el riesgo de ser destruido"

Pese al sombrío panorama mundial, Amnistía Internacional encuentra algunos destellos de esperanza: la creación de un tribunal especial para la guerra en Ucrania y la extradición del expresidente filipino Rodrigo Duterte, acusado de crímenes de lesa humanidad, a la Corte Penal Internacional (CPI).

Agentes federales detienen a una persona en Minneapolis, Estados Unidos, el 21 de enero de 2026.

La ONG también celebra las acciones de los estibadores en España, Francia y Marruecos para "interrumpir el flujo de armas hacia Israel", así como el compromiso de los ciudadanos estadounidenses que se opusieron a las operaciones del ICE, a veces arriesgando sus vidas.

Agnès Callamard también espera que la negativa de algunos países europeos a sumarse a los ataques lanzados contra Irán por Estados Unidos e Israel marque el inicio de un "gran resurgimiento". Y advirtió: "Estamos en un momento crucial, en el que todo lo construido en los últimos 80 años corre el riesgo de ser destruido".

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Este artículo fue adaptado de su versión original en francés.

Con AFP

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