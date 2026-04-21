La oposición de Berlín y Roma complica cualquier intento de suspender el acuerdo, una decisión que requiere unanimidad de los 27 Estados miembros. El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, calificó la propuesta como "inapropiada" y defendió mantener el diálogo con Israel.

Según Wadephul, Alemania considera necesario abordar las diferencias mediante un "diálogo crítico y constructivo", al tiempo que reiteró las preocupaciones de Berlín por la violencia de colonos y la introducción de la pena de muerte en la legislación israelí.

Italia también se mostró contraria a la suspensión. El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, afirmó que bloquear el acuerdo comercial no sería una herramienta eficaz y advirtió de que la medida podría afectar a la población israelí en su conjunto. "No creo que bloquear un acuerdo comercial sea útil, porque equivaldría a atacar a toda la población israelí", señaló.

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Sin embargo, España, Irlanda y Eslovenia presionan por medidas. Y es que la propuesta de suspender el Acuerdo de Asociación fue impulsada precisamente por estos tres países ante la situación en Gaza, Cisjordania y los recientes acontecimientos en Líbano. Los tres países consideran que determinadas decisiones políticas y militares de Israel vulneran el derecho internacional y los derechos humanos, lo que justificaría revisar el marco de relaciones con el bloque europeo.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pidió a sus homólogos europeos enviar una "señal fuerte" a Israel. "Tenemos que decirle claramente que tiene que cambiar de vía", afirmó, al tiempo que advirtió del riesgo de que la Unión Europea pierda credibilidad si no adopta medidas.

Desde Irlanda, la ministra Helen McEntee insistió en la necesidad de actuar para proteger los valores fundamentales del bloque, mientras que Bélgica también se mostró favorable, al menos, a una suspensión parcial del acuerdo.

Falta de unanimidad y opciones alternativas

La suspensión total del Acuerdo de Asociación requiere unanimidad, un escenario que actualmente se considera improbable debido a la división entre los Estados miembros. Sin embargo, la UE estudia otras opciones que solo necesitan mayoría cualificada, como limitar determinadas ventajas comerciales o restringir la participación de Israel en programas europeos.

La propia Kallas reconoció que, aunque no existe apoyo suficiente para suspender el acuerdo, el debate continuará y se evaluarán otras medidas que puedan reunir el respaldo necesario.

Entre las opciones que se analizan figuran restricciones comerciales parciales, sanciones contra colonos israelíes violentos o medidas contra miembros del Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. Estas iniciativas, sin embargo, también enfrentan obstáculos políticos dentro del bloque.

Un debate que continuará

La discusión sobre el acuerdo tiene un peso significativo debido a la relevancia económica del pacto. La Unión Europea es el principal socio comercial de Israel, con un intercambio de bienes que alcanzó los 42.600 millones de euros en 2024. El Acuerdo de Asociación, vigente desde el año 2000, regula las relaciones políticas y comerciales entre ambas partes y contempla el respeto a los derechos humanos como uno de sus principios fundamentales.

Algunos países, como Dinamarca o Países Bajos, reconocieron que no existe actualmente una mayoría clara para modificar el acuerdo, aunque sí defendieron aumentar la presión política sobre Israel. Francia y Suecia, por su parte, han propuesto limitar las relaciones comerciales con los asentamientos en Cisjordania.

Archivo: banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort, Alemania, el 19 de marzo de 2026.

La reunión de Luxemburgo evidenció la división interna de la Unión Europea respecto a cómo responder a la situación en Oriente Próximo. Mientras un grupo de países apuesta por endurecer la relación con Israel, otros defienden mantener el diálogo y evitar medidas que puedan afectar al conjunto de la población.

Ante la falta de consenso, la suspensión del Acuerdo de Asociación queda descartada por ahora, aunque la Unión Europea mantendrá el debate abierto y seguirá evaluando posibles medidas para aumentar la presión diplomática.

Con Reuters y medios locales

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