Donald Trump mueve sus hilos para engrosar las filas de la "Junta de Paz" para Gaza.

Este lunes 19 de enero, varios países informaron que fueron invitados por la Casa Blanca para unirse al organismo directivo, que será el encargado de vigilar las labores de las entidades creadas en el marco del acuerdo entre Hamás e Israel, basado en el plan de 20 puntos sobre el enclave, ideado desde Washington.

Una de las invitaciones que más cuestionamientos levanta es la del presidente ruso, Vladimir Putin. El Kremlin por medio de su portavoz, Dmitri Peskov, declaró que el mandatario que ordenó la invasión a Ucrania–el mayor conflicto en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial–fue convidado a hacer parte de la mesa directiva y que ahora “está estudiando los detalles” para tomar una decisión.

Además, Moscú aseveró que buscarán claridad “sobre todos los matices” con los representantes de Estados Unidos.

La convocatoria de Washington a Moscú llega en medio de la dificultad para lograr un consenso entre Rusia y Ucrania, para desescalar los enfrentamientos armados entre ambos países, en el marco de la guerra que inició hace casi cuatro años.

Asimismo, el Gobierno de Belarús, férreo aliado de la Administración de Putin, por medio del Ministerio de Asuntos Exteriores comunicó que el presidente, Alexander Lukashenko, también fue invitado por Estados Unidos a hacer parte de la Junta de Paz del enclave palestino.

A su vez, el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, aseguró que la presidenta de la entidad, Ursula von der Leyen, recibió un ofrecimiento por parte de la Casa Blanca para conformar la Junta.

Sin embargo, el Ejecutivo de la Unión Europea no precisó si aceptaron la convocatoria de la Casa Blanca, aunque advirtió que la Comisión quiere "contribuir a un plan integral para poner fin al conflicto de Gaza”.

Es así como luego de que Estados Unidos publicara los nombres de los miembros “fundadores” de la Junta de Paz de Gaza, entre los que se encuentra el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado de la Presidencia, Steve Witkoff y el ex primer ministro de Reino Unido, Tony Blair, Washington se ha dedicado a intentar ampliar el apoyo a las instituciones creadas como parte de la segunda fase del plan para desescalar el conflicto en el enclave palestino.

Sumado a las invitaciones ya mencionadas, Trump también pidió hacer parte de la mesa directiva al rey Abdalá II de Jordania; al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan; el jefe de Estado de Argentina, Javier Milei; el primer ministro de India, Narendra Modi, y el jefe de Gobierno de Tailandia, Anutin Charnvirakul, al presidente de Polonia, Karol Nawrocki, y al Gobierno de Alemania.

Sin embargo, algunos países como Francia dudan del modelo propuesto por Estados Unidos para tratar el conflicto en la Franja de Gaza y parecen abstenerse de ingresar a la mesa directiva.

Fuentes cercanas al presidente del país, Emmanuel Macron, aseguran que de momento París no tiene la intención de aceptar la invitación de la Franja de Gaza

“En esta etapa, no se tiene intención de dar una respuesta favorable”, afirmaron personas allegadas al Elíseo a la agencia Reuters.

De este modo, el entorno de Macron plantea que “hay cuestiones importantes, en particular en cuanto al respeto de los principios y la estructura de las Naciones Unidas, que en ningún caso pueden ser cuestionados".

Las dudas de Israel sobre la Junta de Paz

Tras conocerse el listado de los miembros, que conformarán tanto la mesa directiva para Gaza como el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), varios miembros de la coalición de Gobierno de Benjamin Netanyahu expresaron su rechazo a la configuración de las entidades, que deberán gobernar y vigilar la paz en la Franja de Gaza.

Muestra de ello, es la postura del ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, quien se lanzó en ristre contra el acuerdo de paz, que fue promovido por Estados Unidos.

"Es hora de explicarle al presidente Trump que su plan es malo para el Estado de Israel y que debe cancelarlo”, aseveró el ultraderechista durante la inauguración de un asentamiento en Cisjordania.

Además, el líder del Partido Sionista Religioso propuso que la Franja de Gaza sea administrada por Israel y advirtió que se debe continuar luchando contra las facciones del grupo islamista Hamás.

"Gaza es nuestra, su futuro afectará nuestro futuro más que el de nadie más. Asumiremos la responsabilidad de lo que ocurra allí, imponemos una administración militar y completamos la misión”, dijo Smotrich.

Por su parte, la Oficina del primer ministro también manifestó quejas acerca de la conformación de las nuevas instituciones, creadas para gobernar el territorio palestino. Según los voceros de Benjamin Netanyahu, la formación de la Junta de Paz no fue coordinada con el gobierno israelí y "es contraria a su política".

Sin embargo, dos fuentes cercanas al Ejecutivo israelí aseguraron a la agencia Reuters que el primer ministro también fue invitado por Estados Unidos para formar parte de la mesa directiva para el enclave palestino.

Cabe aclarar que a pesar de la puesta en marcha de la primera fase del acuerdo entre el Gobierno Netanyahu y Hamás, varias organizaciones internacionales han denunciado que las tropas israelíes no han cumplido a cabalidad con lo pactado.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), registra que desde la puesta en marcha del alto al fuego el 11 de octubre de 2025, 449 palestinos han muerto y 1.246 han resultado heridos, como resultado de operaciones militares de Israel.

¿Cuál es la importancia de la "Junta de Paz" para Gaza?

Según el comunicado oficial de la Casa Blanca, la Junta de Paz de Gaza “desempeñará un papel esencial en el cumplimiento de los 20 puntos del plan del Presidente, proporcionando supervisión estratégica, movilizando recursos internacionales y asegurando la rendición de cuentas, mientras Gaza transita de un conflicto a la paz y el desarrollo”.

En consecuencia, la Mesa Directiva supervisará las labores de “capacidad de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital” en el enclave.

Así mismo, esta entidad trabajará de la mano con Comité Nacional para la Administración de Gaza, la organización tecnocrática conformada por palestinos que estará al mando de parte de la administración de la zona, y que estará liderada por Alí Shaath.

Por otra parte, también trabajarán en pro del de la paz en Gaza y de la recuperación económica y social del enclave el nuevo alto representante, Nicolay Mladenov, y otra junta directiva que supervisará las labores de la Oficina comandada por el diplomático búlgaro denominada Junta Ejecutiva para Gaza.

Según informaciones obtenidas por la agencia AP, se espera que Estados Unidos anuncie la lista oficial de miembros de la Junta de Paz de Gaza en los próximos días, probablemente durante la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Un punto a tener en cuenta es que algunos funcionarios allegados al presidente Trump han advertido que los países que quieran tener una membresía permanente en la junta directiva tendrán que pagar.

Fuentes cercanas a la Casa Blanca han aseverado que las naciones que quieran estar en la mesa deberán contribuir con mil millones de dólares. Aunque también habrá membresías temporales de tres años, que no requerirán desembolsos de dinero.

Con Reuters, EFE y AP

