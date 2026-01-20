En virtud de un acuerdo de alto el fuego que asesta un golpe a las esperanzas de autonomía de los kurdos, el ejército sirio se desplegó el lunes 19 de enero en las zonas de las que se retiraron las fuerzas kurdas, en el norte y el este del país.

El presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, decidido a extender su autoridad sobre todo el territorio tras derrocar a Bashar al-Assad en diciembre de 2024, anunció el domingo un acuerdo con los kurdos sirios, después de dos días de un rápido avance de las tropas gubernamentales.

A pesar de la tregua, según el ejército, tres soldados sirios murieron el lunes en enfrentamientos con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), dominadas por los kurdos, que acusaron a las fuerzas gubernamentales de atacarlas.

El acuerdo prevé la integración de las fuerzas e instituciones kurdas en el Estado, así como la entrega inmediata al gobierno de las provincias mayoritariamente árabes de Deir Ezzor y Raqa.

Ahmed al-Sharaa se reunió el lunes con el jefe de las FDS, Mazloum Abdi. Sin embargo, su conversación, destinada a ultimar los detalles del acuerdo, no arrojó resultados, según declaró a la Agencia France-Presse (AFP) una fuente kurda cercana a las negociaciones.

Acusaciones sobre el destino de los prisioneros del grupo Estado Islámico

En Deir Ezzor, el corresponsal de la AFP vio decenas de vehículos militares dirigirse al este del Éufrates, río que marca la frontera entre las zonas controladas por las FDS y las regiones bajo control del gobierno.

«Nuestra alegría es indescriptible con la liberación», testifica Mohammad Khalil, un conductor de 50 años, que dice estar esperando a su hijo, miembro de las fuerzas de seguridad.

Combatientes de tribus locales en Deir Ezzor se unieron a las autoridades y tomaron el control del sector antes de la llegada de las fuerzas de Damasco el domingo. Algunas tribus estaban anteriormente aliadas con las FDS, cuyas filas incluían un importante componente árabe.

Aunque el alto el fuego se respeta en líneas generales por el momento, los kurdos acusaron al ejército de «continuar sus ataques» y denunciaron enfrentamientos cerca de una prisión donde se encuentran detenidos del grupo Estado Islámico (EI) en la provincia de Raqa.

Ambas partes también intercambiaron acusaciones sobre el destino de los prisioneros de la organización EI detenidos por los kurdos en la gobernación de Hasaka. El acuerdo estipula que el Estado sirio pase a ser «responsable» de estos detenidos y que la administración kurda encargada de este expediente se integre en las instituciones estatales.

El Ministerio del Interior sirio afirmó estar dispuesto a «asumir la gestión y la seguridad» de las prisiones del EI en Hasaka y a garantizar una «coordinación directa con la parte estadounidense» para impedir el regreso del «terrorismo».

Respaldadas por Estados Unidos, las FDS han sido la punta de lanza de la lucha contra el EI, derrotado en 2019, y sus campos y prisiones siguen albergando a decenas de miles de detenidos, entre ellos numerosos extranjeros.

Bombardeos en Raqa

Un corresponsal de la AFP en la ciudad de Raqa vio a las fuerzas de seguridad desplegadas en la plaza principal y a un convoy militar atravesar la ciudad, donde se escuchaban disparos esporádicos.

Por la noche, informó haber oído intensos bombardeos, mientras que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) indicó que las fuerzas gubernamentales habían bombardeado una posición militar de las FDS al norte de la ciudad.

Raqa, en la provincia del mismo nombre, era considerada la «capital» del grupo EI, y sus habitantes sufrieron allí las peores atrocidades antes de pasar a estar bajo control de las FDS.

El acuerdo anunciado por el presidente islamista sirio provocó amargura y temores en las zonas de mayoría kurda, donde los habitantes acusaron a Estados Unidos de haberlos abandonado.

«Tenemos un gran sentimiento de decepción», afirma a la AFP en kurdo Aras Mohammad, de 34 años, empleado de la administración autónoma en Qamishli, principal ciudad de mayoría kurda del noreste. «No es la primera vez que Estados Unidos abandona a sus aliados», añade Rafeh Ismaïl, un joyero de 43 años.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aliado de Damasco y hostil a las FDS, celebró el lunes la ofensiva «meticulosa» del ejército sirio.

Por su parte, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, llamó al fin inmediato de «todas las actividades militares» en Siria.

Con AFP; adaptado de su original en francés

