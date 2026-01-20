La medalla del Premio Nobel de la Paz 2025 pertenece a Donald Trump, luego de que la ganadora, la lideresa venezolana María Corina Machado, se la obsequiara en señal de gratitud por el “apoyo” a su país. Pero este 19 de enero quedó claro que la ofrenda simbólica está lejos de ser suficiente para el mandatario conservador estadounidense.

El Gobierno noruego hizo pública una carta de Trump dirigida al primer ministro del país nórdico, Jonas Gahr Støre, en la que el magnate vincula sus renovadas intenciones de tomar el control de Groenlandia al hecho de que “su país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras”.

En la misiva, Trump declara que ya no siente “la obligación de pensar únicamente en la paz”, sino en lo que es “bueno y apropiado para Estados Unidos”.

Trump prosigue diciendo que, dado que “Dinamarca no puede proteger la tierra de Rusia o China” y que “yo he hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación”, reclama que la alianza “haga algo por Estados Unidos”, agregando que “el mundo no es un lugar seguro a menos que tengamos control total y completo de Groenlandia”.

Ante la incredulidad de muchos, la Casa Blanca confirmó la autenticidad de la carta, y la subsecretaria de Prensa, Anna Kelly, agregó que el presidente "está seguro de que los groenlandeses estarían mejor servidos si Estados Unidos les protegiera de amenazas modernas en la región ártica".

Sin embargo, durante una ronda de preguntas y respuestas en la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el secretario del Tesoro Scott Bessent aseguró que era “una completa mentira que el presidente haga esto por culpa del Nobel”.

La comunicación de Trump fue redactada en respuesta a un pronunciamiento conjunto de Gahr Støre y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, en el que mostraban su rechazo a la imposición de aranceles a países que se han manifestado en contra de las pretensiones estadounidenses sobre Groenlandia.

Gahr Støre agregó que, en relación con el galardón, ya ha explicado “claramente, incluyendo al presidente Trump, lo que bien se sabe, que el premio es otorgado por un Comité Nobel independiente y no por el Gobierno noruego”.

Europa estudia su respuesta

La carta no modificó la posición del bloque de los 27, que sigue analizando opciones para responder a la amenaza arancelaria de Trump.

Una respuesta conjunta será adoptada en una cumbre extraordinaria de líderes convocada para el 22 de enero, pero un portavoz del Gobierno alemán confirmó las intenciones de ese país de “responder con contramedidas efectivas, incluyendo aranceles de represalia”.

Mientras tanto, Portugal hacía votos por una reacción “fuerte y unida”, el presidente francés Emmanuel Macron convocaba a una reunión de crisis centrada en Groenlandia y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, prometía seguir trabajando “como aliados en estos importantes temas” con Dinamarca y la isla ártica.

París se mostró a favor de aplicar amplias medidas anticoerción contra los servicios estadounidenses si Trump cumple su amenaza de imponer más aranceles (del 10%) a sus aliados de la OTAN.

El Instrumento Anticoerción de la UE incluye una lista de 10 puntos de posibles medidas sobre bienes y servicios, que incluyen limitaciones a las importaciones o exportaciones de bienes, como cuotas o licencias.

El abanico de opciones también comprende restricciones a las licitaciones públicas en el bloque, medidas que afectan a los servicios en los que Estados Unidos tiene superávit comercial con la UE, restricciones a la inversión extranjera directa de Estados Unidos y a la protección de los derechos de propiedad intelectual, entre otros.

Dinamarca anunció que no asistirá al Foro Económico Mundial de Davos, una decisión que la agencia de noticias ‘Bloomberg’ vincula con la tensión en torno a Groenlandia, pero otro actor clave, Finlandia, aseguró que considera poco probable que Washington use la fuerza militar en la isla ártica.

Por su parte, el ministro de Defensa sueco, Pål Jonson, reveló que su país está considerando establecer una presencia militar más permanente en ese territorio, para ayudar a garantizar la seguridad en el Ártico.

Los "moderados" dentro de Europa

Mientras el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, hacía un llamado a dar una “respuesta fuerte”, como única salida para evitar enviar “una señal de debilidad”, varios países del bloque han comenzado a buscar vías de conciliación, incluso separándose de la posición comunitaria.

El canciller italiano, Antonio Tajani, advirtió que una escalada de tensiones entre Washington y Bruselas “no beneficia a nadie”, por lo que pidió a sus socios "ser muy moderados porque el objetivo no es pelear con los estadounidenses".

Tajani recalcó la dependencia mutua entre el bloque y Estados Unidos y pidió "una señal de firmeza, pero también de voluntad de diálogo", porque mostrar divisiones “es un regalo para nuestros competidores".

Los jefes de la diplomacia de dos de los países de la UE más alineados con la ultraderecha, República Checa y Hungría, celebraron una reunión este 19 de enero e hicieron votos por una declaración de unidad en torno a Copenhague, pero también consideraron el tema como “un asunto bilateral” que debe ser resuelto entre Estados Unidos y Dinamarca.

"Consideramos que se trata de un asunto bilateral. Este no es un asunto comunitario. No consideramos posible la publicación de una declaración conjunta", afirmó el canciller húngaro Péter Szijjártó.

Su homólogo checo, Petr Macinka, aseguró que debe haber “negociaciones para que haya una desescalada de esta bizarra situación".

Con AP, EFE y Reuters

