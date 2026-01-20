El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, dimitió tras nueve años en el cargo.

El jefe de Estado indicó en una declaración televisada que el martes, 20 de enero, presentará su renuncia formal al cargo ante el Tribunal Constitucional.

"Hoy me dirijo por última vez a ustedes como presidente. En primer lugar me gustaría pedir perdón por lo que no pude lograr. Pero precisamente mi convicción de que lo lograremos es uno de los principales motivos de esta decisión", dijo el mandatario en su mensaje final a los ciudadanos.

En su reemplazo, llegará al cargo la actual vicepresidenta, Iliana Yotova, quien será la encargada de culminar el mandato para el cual fue electo Radev, que finalizará en enero de 2027.

La decisión del presidente llega en un momento de gran inestabilidad política en el país del este de Europa, como consecuencia del colapso de la coalición gobernante, que era liderada por la formación política derechista GERB.

Por ende, será Iliana Yotova quien tendrá la potestad de nombrar un Gobierno interino y el deber de convocar elecciones legislativas en el corto plazo.

A su vez, Radev, antiguo comandante de la Fuerza Aérea del país y de tendencia izquierdista, hizo un llamado a la unidad de la ciudadanía, en aras de superar la crisis de confianza que existe en la clase política.

"La batalla por el futuro de nuestra patria está por delante, y creo que la enfrentaremos juntos con todos ustedes — los dignos, los inspirados y los inquebrantables!" Estamos listos. ¡Podemos, y lo lograremos!, afirmó Radev en su discurso.

¿Podrá solucionar Radev la crisis política búlgara?

Hacia finales de 2025, una serie de manifestaciones multitudinarias se realizaron en las principales ciudades de Bulgaria, a raíz de las denuncias de corrupción contra por el líder del partido GERB, Boyko Borisov, y el jefe de la formación DPS–Nuevo Comienzo, el empresario Delyan Peevski, sancionado por EE.UU. y Reino Unido por malversación de fondos.

Un descontento social que provocó el colapso de la Coalición de Gobierno liderada por el partido GERB.

Lo que desembocó en un llamado por parte del jefe de Estado a llevar a cabo las octavas elecciones legislativas desde el año 2021. De este modo, varios sectores políticos han hecho un llamado a consolidar un Gobierno, que pueda llevar a cabo una agenda de cambios en el país.

Es así como varias fuentes locales afirman que una posibilidad latente es que Rumen Radev, tras renunciar a la Presidencia, forme un nuevo proyecto político, con vista a lograr una mayoría en el Parlamento y así formar un Gobierno.

Radev se presentaría como un "un salvador del caos", explicó Tihomir Bezlov, investigador principal en el Centro para el Estudio de la Democracia en Sofía a la agencia de noticias Reuters.

Otro punto a tener en cuenta es que desde el primero de enero de 2026, Bulgaria pasó a formar parte de la eurozona, dejando atrás el antiguo Lev, culminando así un convulso proceso que inició en 2007, cuando el país del este de Europa ingresó a la Unión Europea.

"Ahora somos miembros de Schengen y de la Eurozona, un horizonte que nuestra sociedad se fijó a finales de los noventa. La pregunta aquí es por qué el logro de estos objetivos no trajo estabilidad ni satisfacción. ¿Por qué los búlgaros dejaron de votar? ¿Por qué no confían en los medios de comunicación ni en la Justicia?", preguntó Rumen Radev, en su discurso de renuncia al cargo.

Aún así, algunos analistas explican que, aunque el ahora expresidente tiene apoyo popular, es poco probable que logre una mayoría absoluta si forma un nuevo partido y se presenta a las elecciones.

Una encuesta nacional publicada por la consultora búlgara Market Links dijo que el 44% de los encuestados confiaban en el mandatario que presentó su renuncia, aunque en revancha el 34% no lo hace.

A su vez, el director general de Market Links, Dobromir Zhivkov, declaró que Radev probablemente obtendría entre el 20% y el 35% de los votos en una elección parlamentaria y tendría que buscar un socio de coalición, que podría ser el partido reformista PP-DB.

El PP-DB tiene puntos en común con Radev, gracias a que ambos tienen una postura cercana al Gobierno de Rusia encabezado por Vladimir Putin, en donde han mostrado cierto recelo al envío de ayuda militar a Ucrania, en medio de los enfrentamientos bélicos entre Kiev y Moscú.

Con Reuters, EFE y AP

