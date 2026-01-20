Un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU reveló que el número de personas ejecutadas en el mundo en 2025 aumentó, a pesar de que la cantidad de países que aún mantienen la pena capital en su legislación es cada vez menor.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, reveló lo que denominó como “un alarmante aumento en el uso de la pena capital en 2025, especialmente por delitos que no cumplen el umbral de 'delitos más graves' requerido por el derecho internacional”.

Türk también condenó “la ejecución continuada de personas condenadas por delitos cometidos en la infancia, así como el secretismo persistente en torno a las ejecuciones”.

El reporte dado a conocer por la ONU revela que 1.500 personas fueron ejecutadas en Irán, casi la mitad de ellas (47%) por delitos relacionados con las drogas. La cifra no incluye las denuncias de ahorcamientos ordenados por el régimen de los ayatolás para sofocar las protestas desatadas desde finales de diciembre de 2025.

Sin embargo, apuntó que “la escala y el ritmo de las ejecuciones sugieren un uso sistemático de la pena capital como herramienta de intimidación estatal, con un impacto desproporcionado en las minorías étnicas y los migrantes”.

El Alto Comisionado apuntó que seguir castigando con la muerte aquellos delitos vinculados con drogas que no tienen consecuencias letales “no solo es incompatible con el derecho internacional, sino también ineficaz para disuadir el crimen".

Arabia Saudita superó en 2025 su récord del año anterior, al aplicar la pena de muerte a 356 personas, un 78% de ellas por faltas que tuvieron que ver con drogas, con el agravante de que “al menos dos de los ejecutados fueron condenados por crímenes cometidos siendo niños, lo que plantea serias dudas en particular respecto a los derechos de los menores".

El informe también advierte sobre los ajusticiamientos públicos de condenados en Afganistán, donde desde el retorno del régimen talibán en 2021 se siguen usando espacios masivos como estadios deportivos. En las provincias de Badghis, Nimroz y Farah cuatro personas acusadas de asesinato fueron ejecutadas por familiares de sus víctimas.

Otros países bajo la lupa

El reporte de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU también refleja que Estados Unidos registró en 2025 la cifra más alta de aplicaciones de la pena capital en 16 años, con 47 ejecuciones.

Varias de estas sentencias fueron aplicadas con el nuevo método de asfixia por gas, introducido en 2024, sobre el que la ONU ha expresado preocupaciones por considerar que podría representar tortura o tratos crueles.

El informe se refiere también a ejecuciones en Somalia, Singapur y Belarús, que amplió recientemente el ámbito de aplicación de la pena capital a nuevos delitos relacionados con la seguridad nacional y el combate al terrorismo.

Además, cuestiona la opacidad de la forma en que las sentencias son aplicadas en China y Corea del Norte, que no comparten cifras oficiales al respecto.

Türk volvió a mostrar sus preocupaciones sobre un proyecto de ley que se analiza actualmente en la Knesset, el Parlamento israelí, que propone una reforma de la ley militar para que tribunales castrenses dicten condenas a muerte obligatorias para todos los palestinos que sean encontrados culpables de asesinato en la Cisjordania ocupada.

El informe agrega que este tipo de legislación podría suponer violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y condena también “las ejecuciones llevadas a cabo por Hamás en Gaza” como “violaciones flagrantes de los derechos humanos”.

Avances en muchos países

El reporte del Alto Comisionado destaca que ya son 170 los países que han abolido la pena de muerte o han introducido moratorias para su aplicación, y celebra los cambios en la legislación de varias naciones que se sumaron a esa lista en 2025 o al menos se aproximaron a ella.

"La pena de muerte no es una herramienta eficaz para controlar el crimen, y puede conducir a la ejecución de personas inocentes", advirtió Türk en el boletín de su despacho. "En la práctica, la pena de muerte también se aplica a menudo de forma arbitraria y discriminatoria, en violación de principios fundamentales de igualdad ante la ley".

Entre los avances para la eliminación de esta sanción, la ONU destacó que el Tribunal Constitucional de Kirguistán declaró contrario a la carta fundamental del país una propuesta de reintroducir la pena capital.

Zimbabue la abolió para delitos ordinarios y el parlamento de Kenia comenzó una revisión a las leyes para avanzar en el mismo sentido. Vietnam y Pakistán, por su parte, redujeron la lista de faltas castigadas con pena de muerte.

