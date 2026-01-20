Frallan Medrano, uno de los policías heridos el domingo en la ola de violencia de las pandillas contra las fuerzas de seguridad guatemaltecas, falleció este lunes 19 de enero a causa de las lesiones, lo que elevó a nueve la cifra de agentes asesinados, según informó el director de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, antes de agregar que “hay varios heridos que se encuentran en estado crítico" y "algunos también sufrieron amputaciones”.

La Policía Nacional Civil (PNC) convocó en la mañana de este lunes a un homenaje dedicado a sus "héroes caídos". Los ataúdes cubiertos con banderas fueron expuestos en el Ministerio del Interior. "Aquí, frente a ustedes, lo digo con orgullo y con un nudo en la garganta: nuestros agentes cumplieron", señaló en el acto el ministro de Interior, Marco Villeda.

El ministro también quiso recordar los nombres de José Efraín Revolorio (25 años), Luis Zetino Pérez (30), Iván López García (33), Giovanni Darío Tecún (46), Claudia Muñoz Ramos (28), Samuel Matul Obispo (30), Fernando Batres Ordóñez (34), Diana Chávez Alarcón (28) y William Medrano Pernillo (26).

"Pronunciarlos es reconocer que existieron, que entregaron y que importan (…) no se van al olvido. Se van con honor", destacó el ministro, visiblemente afectado.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La violencia comenzó el sábado cuando reclusos tomaron el control de tres prisiones y tomaron como rehenes a 43 guardias. Las autoridades relatan que las pandillas exigían privilegios para sus miembros y líderes.

Pero la situación escaló en intensidad después de que las fuerzas de seguridad recuperaran el control de una prisión donde se encontraba detenido el líder de la pandilla, Aldo "El Lobo" Duppie. En aparente represalia, los pandilleros lanzaron una serie de ataques contra la policía en la Ciudad de Guatemala y sus alrededores.

La PNC informó el lunes de la captura de 19 "terroristas" de la pandilla Barrio 18 y la muerte de uno más, "tras enfrentarse a las fuerzas del orden". Entre los apresados están alias Barbas y Pinky, a quienes las autoridades presentaron como presuntamente "responsables de los ataques en contra de la PNC".

La entidad publicó un video narrado a última hora del domingo en el que detalla que en los operativos para retomar el control de las cárceles –con acciones también fuera de los penales– fueron decomisadas 16 pistolas, dos fusiles de asalto y una granada de fragmentación, además de 160 motocicletas y 49 vehículos.

Entre los detenidos también ha sido identificado Yeraldo Salguero Morales, de 19 años, presunto miembro de la pandilla Barrio 18, a quien las autoridades señalan como el responsable de asesinar a dos agentes de la policía en el sur de la Ciudad de Guatemala, en una de las avenidas más transitadas de la urbe.

El director de la policía aseguró este lunes que en el allanamiento a uno de los presuntos pandilleros arrestados se encontró un teléfono celular donde se detallaban los planes para atacar a las fuerzas de seguridad.

Leer tambiénInforme desde Ciudad de Guatemala: crisis de seguridad tras ataques contra la Policía

Detalles del estado de sitio

La declaración del estado de sitio, publicada este lunes en el diario oficial, justifica la ejecución de “acciones coordinadas de autodenominadas maras o pandillas contra las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo ataques armados contra autoridades civiles”.

El estado de sitio, establecido por la Constitución para enfrentar amenazas como el terrorismo y la sedición, deberá ser ratificado por el Congreso en los próximos tres días. Bajo esta condición, las fuerzas de seguridad pueden realizar detenciones sin que medie una orden judicial e imponer restricciones a las reuniones, manifestaciones y libre circulación.

El artículo 4 del documento difundido puntualiza que "ninguna persona podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que ni impliquen infracción a la ley".

Aunque los colegios permanecieron cerrados este lunes, las labores cotidianas continúan de manera normal, aunque con un flujo menor de movilización, tanto por la suspensión de clases como por algunas entidades privadas implementaron el trabajo en casa.

El Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha viven una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de las estructuras criminales a una cárcel de alta seguridad denominada 'Renovación I' y les cesaron sus privilegios habilitados en Administraciones anteriores.

En octubre, el Congreso reformó las leyes para declarar terroristas a los miembros de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, como ya lo había hecho Estados Unidos. Los cambios extendieron las penas de prisión para los pandilleros.

Solidaridad regional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que ofrecerá "apoyo" a su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo, a quien preguntará "si requiere alguna situación especial" en la frontera compartida entre ambas nacionales.

Sheinbaum resaltó que el ofrecimiento se hará con “respeto” a la soberanía de Guatemala, una acotación que recuerda su reiterado rechazo a que tropas estadounidenses desembarquen en México para luchar contra los carteles de droga.

La presidenta aclaró que México no ha ordenado ningún refuerzo en la frontera sur del país, tras los hechos de violencia que desencadenaron el estado de sitio en Guatemala.

Con EFE, AP y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más