Un tribunal de comercio de EE. UU. asestó otro golpe a la estrategia arancelaria del presidente Donald Trump, al dictaminar que sus aranceles globales temporales del 10 % son injustificados según una ley comercial de la década de 1970. Sin embargo, la corte bloqueó los aranceles únicamente para dos importadores privados y el estado de Washington.

La decisión del Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU., con un resultado de 2 a 1, mantiene vigentes los aranceles temporales para todos los demás importadores mientras se resuelve la apelación del Gobierno de Trump. Se espera que expiren en julio.

El tribunal dictaminó que la imposición de aranceles por parte de Trump, amparada en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, fue un error. Uno de los jueces afirmó que era prematuro otorgar la victoria a los demandantes.

Si bien el fallo se aplica a una serie de aranceles que expiran en aproximadamente dos meses, representa otro revés importante para las ambiciones arancelarias globales de Trump y se produce una semana antes de su reunión con el presidente chino Xi Jinping en Beijing para abordar las tensiones comerciales.

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Esta medida sienta las bases para otra larga batalla legal por miles de millones de dólares en reembolsos arancelarios, tres meses después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara los amplios aranceles globales impuestos por Trump en virtud de una ley de emergencia nacional.

Trump culpó de la decisión del tribunal comercial a "dos jueces de izquierda radical".

"Así que, nada me sorprende de los tribunales. Nada me sorprende (…) Recibimos un fallo y lo interpretamos de otra manera", declaró a los periodistas tras visitar un proyecto de renovación de un estanque reflectante en Washington.

La Administración de Donald Trump aún pretende restablecer aranceles generalizados sobre sus principales socios comerciales invocando una tercera ley que ha resistido numerosos desafíos legales: la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que abarca las prácticas comerciales desleales. Tiene en curso tres investigaciones arancelarias en virtud de la Sección 301, cuya conclusión está prevista para julio.

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Medida cautelar limitada

El Tribunal de Comercio Internacional, con sede en Nueva York, se negó a emitir una medida cautelar que bloqueara los aranceles para todos los importadores, rechazando una solicitud de un grupo de 24 estados, en su mayoría liderados por demócratas, argumentando que dichos estados carecían de legitimación procesal para solicitar tal medida.

"Los demandantes privados no presentan argumentos específicos para una medida cautelar universal. Los costos para un demandante no constituyen una base apropiada para la imposición de una medida cautelar universal. Por consiguiente, el tribunal se niega a emitir una medida cautelar universal", señala el fallo.

La Casa Blanca y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

"Estados Unidos apelará sin duda la decisión, lo que sienta las bases para una mayor consideración por parte del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal y la Corte Suprema", declaró Dave Townsend, socio del Grupo de Comercio Internacional de Dorsey & Whitney, añadiendo que es probable que otros importadores soliciten ahora al tribunal una medida más amplia que se aplique a más empresas.

El tribunal dictaminó que la mayoría de los estados que presentaron la demanda, con la excepción de Washington, no eran importadores que hubieran pagado o pudieran haber pagado los aranceles de la Sección 122. Washington presentó pruebas de que pagó los aranceles a través de la Universidad de Washington, una institución pública de investigación.

Las dos pequeñas empresas–la juguetería Basic Fun! y la importadora de especias Burlap & Barrel– argumentaron que los nuevos aranceles eran un intento de eludir una histórica decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló los aranceles de 2025 impuestos por el presidente republicano en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Inmediatamente después del fallo de la Corte Suprema, Trump recurrió a la Sección 122, que permite aranceles de hasta el 15% por un máximo de 150 días para corregir graves déficits en la balanza de pagos o evitar una depreciación inminente del dólar.

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Déficits erróneos, dictamina la corte

El fallo judicial del jueves determinó que la ley no era una medida apropiada para los tipos de déficits comerciales que Trump citó en su orden de febrero.

“Esta decisión es una victoria importante para las empresas estadounidenses que dependen de la manufactura global para ofrecer productos seguros y asequibles. Los aranceles ilegales dificultan la competencia y el crecimiento de empresas como la nuestra”, declaró Jay Foreman, director ejecutivo de Basic Fun!

“Nos alienta que la corte reconozca que estos aranceles excedían la autoridad del presidente. Este fallo aporta la claridad y la estabilidad necesarias para las empresas que operan en cadenas de suministro globales”, afirmó en un comunicado.

Jeffrey Schwab, representante de los importadores, afirmó que aplicar el fallo únicamente a los demandantes “por supuesto, plantea muchas preguntas sobre cómo se desarrollará la situación”.

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Con Reuters

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