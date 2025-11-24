Seattle ha sido durante décadas un bastión demócrata. En las elecciones municipales de principios de noviembre, para sorpresa general, los votantes eligieron a la candidata más izquierdista del Partido Demócrata. En esta ciudad portuaria del noroeste de Estados Unidos, que cuenta con casi 800.000 habitantes, la elección de Katie Wilson marca una nueva victoria del ala progresista demócrata en el país.

A sus 43 años, esta madre de una niña de 2 años, sin carro y arrendataria de un apartamento de 55 m², encarna un giro inesperado. “Nadie había previsto esto”, reconoció, aún sorprendida por su victoria, dado que a principios de año ni siquiera tenía intención de postularse.

Procedente del mundo asociativo, esta activista presenta un perfil atípico en el panorama político estadounidense. Hija de dos académicos investigadores en biología de especies, creció en Binghamton, en el estado de Nueva York.

Militante de izquierdas desde siempre, cofundó en el instituto una sección de la asociación Food Not Bombs y conoció a su futuro marido, Scott Myers, sirviendo comidas gratuitas durante una manifestación por los derechos de los animales. La pareja se trasladó a Seattle en 2004, donde años más tarde Katie Wilson fundó una asociación dedicada a mejorar el transporte público en la ciudad, Transit Riders Union. Nunca había ejercido un cargo electo antes de derrotar a Bruce Harrell, el alcalde demócrata centrista.

Apoyado por las empresas, el alcalde saliente Bruce Harrell parecía tener asegurada la victoria, con un balance en materia de seguridad bien valorado y el desmantelamiento de numerosos campamentos de personas sin hogar en los parques de la ciudad. Pero Katie Wilson lo atacó en un punto central: su oposición a un impuesto sobre las rentas altas destinado a financiar vivienda social.

"Gracias, Zohran"

Como en la elección del progresista Zohran Mamdani en Nueva York, la campaña municipal en Seattle se centró en la accesibilidad a la vivienda y el aumento del costo de la vida. La elección de Wilson recuerda a la de su homólogo neoyorquino, quien no tardó en felicitarla en X.

“Enhorabuena a la nueva alcaldesa electa”, escribió. “Los votantes de Seattle han hecho oír su voz: quieren una nueva forma de hacer política […] que responda a las necesidades de las clases trabajadoras”.

“Gracias, Zohran”, respondió la nueva alcaldesa, también en X. “Estoy orgullosa de luchar a tu lado por una democracia que responda a las expectativas de los trabajadores: una vida más asequible, viviendas y una vida más segura”.

Como Mamdani, Wilson contó con una movilización excepcional de voluntarios que hicieron campaña entre electores especialmente preocupados por la subida del coste de la vida.

“La desigualdad en Seattle es menor que en Nueva York, pero claramente por encima de la media nacional”, analiza René Lindstaedt, especialista en política estadounidense en la Universidad de Birmingham (Reino Unido).

Para él, los resultados en ambas ciudades representan “una tendencia de fondo” marcada por el aumento continuo de las desigualdades y un mercado de vivienda que se vuelve inaccesible para una parte creciente de los habitantes.

En esta metrópolis de la costa del Pacífico, el boom tecnológico impulsado por Amazon, cuyo cuartel general está en Seattle, ha enriquecido a una parte de la población pero ha ampliado las brechas. El precio medio de las viviendas supera ahora el millón de dólares, según The New York Times. A ello se suma un gran reto para los próximos años: con el giro hacia la inteligencia artificial, los grandes empleadores de la región, incluido Amazon, están eliminando miles de empleos.

El despertar progresista ante Trump

El regreso de Donald Trump al poder también influyó en la elección de Wilson. Sus amenazas repetidas de recortar financiación federal a ciudades demócratas o enviar a la Guardia Nacional despertaron al electorado de izquierda.

Wilson hizo campaña defendiendo la resistencia a las políticas de la administración Trump, prometiendo convertir Seattle en un “laboratorio de políticas progresistas”, con medidas como impuestos a los ricos, construcción masiva de viviendas, defensa de migrantes, protección de comunidades LGBTIQ+ frente a grupos de extrema derecha, y guarderías gratuitas. “Defendemos a los más vulnerables. Creemos en la democracia, en la acción climática, en servicios públicos sólidos y en empleos de calidad”, afirma en su web.

¿Anuncia la elección de Wilson, como la de Mamdani, la aparición de nuevos perfiles dentro del Partido Demócrata? Para The New York Times, esta mujer de 43 años encarna “un cambio generacional respecto a los demócratas más antiguos y establecidos”.

Su éxito, estima Lindstaedt, “abre la vía para que este tipo de perfiles —activistas, personas cercanas a quienes sufren las desigualdades de ingresos, las dificultades de acceso a vivienda, alimentación o salud— entren en política. Va a animar a otros a intentarlo”. Ahora, estos estadounidenses “pueden sentirse más impulsados a involucrarse políticamente para provocar un cambio real”. Falta saber si la dirección demócrata, especialmente los congresistas, están dispuestos a aceptar estos perfiles atípicos y el socialismo democrático, y sobre todo a hacerles un lugar, matiza.

El papel de los ‘millennials’ y la Generación Z

Como en Nueva York, los millennials y la Generación Z inclinaron la balanza. En el estado de Washington, donde el voto es por correo, las primeras papeletas contadas favorecían a Harrell, lo que hizo creer en su ventaja. Sin embargo, los votos tardíos, procedentes de jóvenes y votantes progresistas, invirtieron la tendencia. “Estas dos generaciones están particularmente afectadas por las desigualdades de ingresos”, recuerda Lindstaedt. “Es posible que se politicen cada vez más porque sienten que no tienen otra opción que hacerse oír”.

La elección de Wilson no es el único indicio del giro progresista en Seattle. En estos comicios, el consejo municipal también se renovó con la llegada de dos nuevos cargos progresistas, la elección de un presidente del consejo de izquierda y un fiscal municipal del mismo campo.

La inquietud en el campo conservador

Los medios conservadores se han tomado el tema muy en serio. “Esta elección significa que los votantes de Seattle acaban de ofrecer al país una segunda experiencia de gobierno urbano socialista. ¡Buena suerte!”, ironizó The Wall Street Journal, que considera a Wilson “blanda con el crimen pero inflexible con las empresas”.

The Washington Post se escandaliza por las “dos experiencias radicales de gobernanza” que se avecinan para Seattle y Nueva York, y estima en un editorial que la nueva alcaldesa tiene “muy poca experiencia política, pero muchas malas ideas”. “Los proyectos de la alcaldesa acelerarán el éxodo de empresas y convertirán la ciudad en un imán para personas sin hogar y criminales”, añade el diario propiedad del fundador de Amazon, Jeff Bezos.

Donald Trump, por su parte, insinuó que Seattle podría perder su condición de ciudad anfitriona del Mundial 2026. En el Despacho Oval, junto a Gianni Infantino, jefe de la FIFA, el expresidente fue directo: “Si creemos que habrá un problema en Seattle, donde la alcaldesa es muy, muy liberal, casi comunista […] si creemos que habrá un problema, Gianni, ¿puedo decir que lo trasladaremos? No creo que tengan ese problema, pero trasladaremos el evento a un lugar donde sea apreciado y seguro”.

Seattle debe acoger seis partidos del Mundial, incluido el segundo partido de grupo de Estados Unidos y dos eliminatorias.

Una reacción reveladora, según Lindstaedt. “No creo que él lo considere un simple detalle. Un presidente no reacciona así a la elección de una alcaldesa, normalmente. No es algo que suela preocupar a un presidente. Esto demuestra hasta qué punto se lo toma en serio”.

Este artículo es una adaptación de su original en francés

