Luego de 12 años, el Club Atlético Lanús ganó este sábado 22 de noviembre en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay, su segunda Copa Sudamericana, al vencer en la cancha al Atlético Mineiro 5-4 en penaltis.

A través de una publicación hecha en su cuenta oficial en la red social X, el equipo de origen argentino celebró su victoria.

En el año 2013, Lanús se había consagrado como campeón de esta copa, al vencer en su momento al Ponte Petra brasileño y, posteriormente, en 2020, resultó subcampeón en el torneo.

Bajo la dirección técnica del entrenador argentino Mauricio Pellegrino, de 54 años, Lanús obtuvo la clasificación a la copa el pasado 30 de octubre.

Se trata de la primera Copa Sudamericana en la carrera de Pellegrino, quien ha sido descrito como un técnico tan cercano a los jugadores, como exigente en materia de rendimiento deportivo.

Lanús atesora en su récord histórico cinco títulos nacionales en Argentina, además de dos trofeos internacionales entre los que figura la Copa Conmebol, que ganaron en el año 1996.

Con EFE

