El volcamiento de un autobús de transporte público en la provincia costera de Manabí, en Ecuador, provocó la muerte de al menos ocho personas, de acuerdo con la información reportada en la tarde de este sábado 22 de noviembre por parte del Servicio Integrado de Seguridad de esta nación.

Los datos entregados por las autoridades locales dan cuenta de que otras 16 personas resultaron heridas en el incidente, por lo que fueron trasladadas hasta centros de atención médica ubicados en las las localidades de Flavio Alfaro y Chone.

El registro de este accidente vial coincidió con el volcamiento de otro autobús en un punto distinto de la misma provincia ecuatoriana de Manabí, en un hecho alterno que dejó a otras cinco personas heridas.

Aumento de la accidentalidad preocupa a las autoridades

Estos dos incidentes se suman a dos más presentados en el transcurso del mes de noviembre, uno de ellos se dio en la provincia de Bolívar y dejó 21 víctimas y 40 heridos, luego de que un autobús cayera por una ladera.

Los recuentos oficiales elaborados por las autoridades de Ecuador indican que, entre los años 2019 y 2023, se han presentado más de 20.000 accidentes de tránsito por cada 12 meses.

En cuanto a la tasa de mortalidad por los incidentes de tráfico, los reportes apuntan a que se trata de al menos 2.000 fallecidos anualmente en hechos de este tipo, un panorama que ubica a la nación latinoamericana como la de más elevado índice de víctimas accidentales en toda Suramérica, según cifras confirmadas por la Organización Mundial de la Salud.

Medios locales como el diario 'El Comercio' reportaron que, de acuerdo con lo declarado por varios de los pasajeros del bus involucrado en el accidente, el vehículo perdió la estabilidad y se salió de la vía por la que avanzaba, en cercanías a un área conocida como loma Palabache.

