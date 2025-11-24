Israel está violando el frágil acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, según el grupo islamista Hamás.

De acuerdo a las autoridades sanitarias del devastado enclave, una nueva oleada de ataques israelíes este sábado 22 de noviembre acabaron con la vida de al menos 20 palestinos e hirieron a más de 80.

Testigos y médicos aseguraron que la primera de las embestidas impactó un automóvil en el barrio densamente poblado gazatí de Rimal, dejándolo en llamas. La información preliminar no fue suficiente para determinar si las cinco víctimas de ese ataque eran pasajeros del vehículo o transeúntes. Posteriormente, decenas de personas acudieron al lugar para extinguir el fuego y adelantar labores de rescate.

Poco después del ataque al automóvil, Israel llevó a cabo otras dos acciones militares separadas contra dos casas en la ciudad de Deir Al-Balah y el campamento de Nuseirat, en el centro de la Franja, matando a por lo menos 10 personas e hiriendo a varias más, según fuentes sanitarias.

En la tarde del sábado, un nuevo ataque aéreo israelí contra una casa en el oeste de la Ciudad de Gaza mató al menos a cinco palestinos e hirió a otros más, elevando la cifra de víctimas mortales por el fuego de Israel este sábado a por lo menos dos decenas.

Por su parte, el Ejército de Israel afirmó –también en horas de la tarde– que un “terrorista armado” había cruzado la línea amarilla de retirada de las tropas israelíes y disparado contra sus fuerzas en el sur de Gaza.

En consecuencia, “las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) comenzaron a atacar objetivos de la organización terrorista Hamás en toda la Franja de Gaza”, tal y como informó en un comunicado.

Un funcionario de Hamás en el destruido territorio rechazó las acusaciones del Ejército de Israel al considerarlas infundadas y como una “excusa para matar”.

Israel no respeta los límites de la línea amarilla en Gaza, denuncia Hamás

También este sábado, la milicia palestina aseguró que los soldados israelíes avanzan diariamente sus posiciones hacia el oeste gazatí, más allá de la línea amarilla.

Hamás hace referencia a la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas de Israel (aún dentro del enclave) al entrar en vigor la débil tregua. Entre esa línea y la frontera entre Gaza y el país dirigido por el premier israelí Benjamin Netanyahu, todo el perímetro, más del 50% del enclave, está bajo control militar del Ejército.

“La continua eliminación de la línea amarilla por parte del Ejército y su avance diario hacia el oeste, acompañado del desplazamiento masivo de nuestra población, además de los ataques aéreos y el bombardeo de artillería en zonas del sector oriental, constituye una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego", denuncia el grupo islamista.

Según el comunicado de los combatientes, las operaciones israelíes en los últimos días han provocado cambios en las líneas de retirada “contrarios a los mapas acordados” en la firma del alto el fuego el pasado octubre.

Por ello, hicieron un llamado “a los mediadores para que intervengan urgentemente”, al tiempo que le exigieron a Estados Unidos que “cumpla con sus compromisos”, al ser uno de los principales negociadores para el fin de la guerra.

Una tregua que no pone fin a la violencia en Gaza

Desde que se firmó el alto el fuego el pasado 10 de octubre, tanto Israel como Hamás se han acusado mutuamente de violar los términos del acuerdo, con la violencia aún presente casi a diario en la Franja.

Las tropas israelíes afirman que tres de sus soldados han muerto desde que entró en vigor el pacto y que ha atacado a decenas de combatientes palestinos. En contraste, las autoridades sanitarias palestinas afirman que las fuerzas de Israel han matado a por lo menos 316 personas en ataques al enclave desde la tregua.

El pasado viernes, 21 de noviembre, la agencia de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef, por sus siglas) informó de que al menos 67 niños han muerto en incidentes relacionados con el conflicto desde que comenzó el alto el fuego.

“Eso supone una media de casi dos niños muertos cada día desde que entró en vigor” lo acordado, tal y como informó el portavoz de Unicef, Ricardo Pires.

En medio del cruce de señalamientos, cientos de miles de palestinos han regresado a lo que antes eran sus hogares y ahora son solo ruinas, mientras que Israel ha retirado parte de sus tropas de las posiciones urbanas.

La guerra en Gaza comenzó el 7 de octubre de 2023 cuando militantes de Hamás mataron a más de 1.200 personas en un ataque al sur de Israel, y tomaron a otras 251 como rehenes. En respuesta, el asedio israelí sobre Gaza ha matado a más de 69.700 palestinos durante los últimos dos años, dejando una gran parte del enclave en ruinas.

Con Reuters, AP y EFE

