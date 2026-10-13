Rusia afirmó el lunes que ha vendido hidrocarburos a países europeos por valor de más de 320.000 millones de dólares desde 2022, pese a las sanciones impuestas por la guerra en Ucrania.

"En el período comprendido entre 2022 y la actualidad, esta cifra asciende a 320.700 millones de dólares. Este es el volumen de suministros de recursos energéticos a los países de la Unión Europea", declaró en televisión el viceprimer ministro ruso encargado de Energía, Alexander Novak.

Según Novak, los países europeos compraron hidrocarburos rusos por valor de 21.300 millones de dólares solo durante los primeros nueve meses de 2026.

"En otras palabras, pese a las restricciones relacionadas con las sanciones, seguimos suministrando recursos energéticos en determinados ámbitos para los que se han concedido exenciones", añadió. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Novak afirmó que las exportaciones rusas de petróleo podrían alcanzar los niveles anteriores a la guerra a finales de 2026.

Suecia cuestiona las compras europeas de energía rusa

La ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, hizo referencia a la cifra proporcionada por Rusia a su llegada el lunes a Luxemburgo para una reunión con sus homólogos de la Unión Europea.

La funcionaria contrastó esa cantidad con los 218.700 millones de euros (244.000 millones de dólares) en ayuda que la UE ha proporcionado a Ucrania desde el inicio de la guerra.

"Hemos importado a los países de la UE una cantidad superior a la ayuda que hemos proporcionado a Ucrania", declaró Malmer Stenergard.

"Si utilizáramos los activos congelados, casi duplicaríamos el apoyo total que hemos proporcionado a Ucrania", añadió, en referencia a los fondos soberanos rusos retenidos por el bloque.

"Eso supondría un cambio radical, y un cambio radical es precisamente lo que Ucrania necesita".

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La Unión Europea ha adoptado numerosas sanciones contra Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022. Sin embargo, muchos países, entre ellos Francia, siguen adquiriendo hidrocarburos de Moscú, especialmente gas natural licuado (GNL).

Varios países sin salida al mar, entre ellos Eslovaquia y Hungría, también se benefician de exenciones que les permiten comprar petróleo ruso transportado por oleoductos.

Esta cifra total no incluye los productos petroleros rusos que llegan indirectamente a Europa después de ser procesados en terceros países, como India o Turquía, que, al igual que China, han aumentado considerablemente sus compras de crudo ruso desde 2022.

Washington acusa a Europa de hipocresía

Los países europeos han criticado un acuerdo anunciado el viernes que permite a Estados Unidos importar diésel ruso.

El lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, respondió a las críticas.

"La Unión Europea pagó a Rusia 250.000 millones de dólares por energía, y los medios de noticias falsas no quieren acercarse a esa historia. Tomé la decisión correcta para el pueblo estadounidense. ¡Siempre, Etados Unidos primero!", publicó en Truth Social.

Por su parte, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, denunció el domingo la "hipocresía" de los europeos, que "siguen financiando a Vladimir Putin" mientras critican el acuerdo de Estados Unidos para comprar diésel ruso.

Este artículo es un adaptación de su texto original en inglés

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