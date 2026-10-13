Lo esencial:
- La activista Greta Thunberg se sumó a las manifestaciones estudiantiles.
- Bloqueos en institutos y universidades de París, Rennes y Ródano marcan una nueva jornada.
- La Unión Estudiantil afirmó que el 90% de las 70 universidades de Francia se encuentran bloqueadas o cerradas.
- El ministro Édouard Geffray afirmó que las protestas han disminuido a 200 centros cerrados y destacó la participación en su plataforma de consulta digital.
- Diputados del partido Francia Insumisa acompañaron los bloqueos estudiantiles en la Universidad Panthéon-Assas de París.
- Las protestas estudiantiles exigen un plan de inversión de 10.000 millones de euros para solucionar la falta de docentes, aulas saturadas, instalaciones deterioradas y deuncian la falta de transparencia de la plataforma Parcoursup.
- El Gobierno francés aunció hace unos días que desplegará 3.000 docentes suplentes de urgencia para aplacar las protestas.
A continuación, la información más relevante de la quinta jornada de manifestaciones estudiantiles en Francia:
Con EFE, Reuters, AP, AFP y medios locales
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