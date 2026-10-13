Este martes, Hungría dio el primer paso significativo para revertir las restricciones impuestas por el Gobierno de Viktor Orbán contra la comunidad LGBTIQ.

Los legisladores húngaros votaron para eliminar las disposiciones anti-LGBTIQ de una ley de "protección infantil" aprobada en 2021 bajo el Gobierno del exlíder nacionalista Viktor Orbán.

Con 139 votos a favor y 51 en contra, el Parlamento aprobó la reforma de la ley.

La nueva legislación buscará proteger a los menores de 18 años de materiales que puedan "perjudicar gravemente el desarrollo físico, intelectual, emocional o moral del niño", en lugar de prohibir la "representación" o "promoción" de la diversidad sexual y de género en contenidos accesibles para menores de edad.

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"El hecho de que se estén eliminando las restricciones al acceso a contenidos LGBTIQ es, sin duda, un paso adelante importante y positivo", declaró a la AFP Tamás Dombos, de la organización de defensa de los derechos Háttér Society.

Durante los 16 años de Orbán en el poder, Hungría adoptó algunas de las políticas más restrictivas de Europa en materia de derechos LGBTIQ, hasta que Magyar obtuvo una contundente victoria en las elecciones de abril de 2026.

Estas son las primeras modificaciones significativas a las restricciones impuestas por Orbán desde que el primer ministro proeuropeo Péter Magyar llegó al poder en mayo.

Según Magyar, los cambios permitirían armonizar la legislación húngara con las normas de la Unión Europea, después de que se determinara que las restricciones anteriores vulneraban los valores del bloque.

El mandatario no abordó los derechos LGBTIQ durante su campaña electoral, aunque desde entonces ha adoptado un tono más favorable hacia la comunidad.

No obstante, Magyar presentó los cambios previstos como un fortalecimiento de las normas de protección infantil, "independientemente de la orientación sexual".

El gobernante partido Tisza cuenta con una cómoda mayoría de dos tercios en el Parlamento, lo que le permitió aprobar la reforma sin el respaldo de la oposición.

Por su parte, el partido Fidesz, del ex primer ministro Viktor Orbán, votó en contra de la reforma y acusó al Gobierno de debilitar la legislación original ante las presiones de la Unión Europea.

Restricciones impuestas durante el Gobierno de Orbán

El Gobierno de Orbán había restringido progresivamente los derechos LGBTIQ en Hungría en nombre de la "protección infantil", comenzando en 2020 con la prohibición del reconocimiento legal de la identidad de género de las personas transgénero.

Con el objetivo declarado de combatir la pedofilia, en 2021 se presentó un proyecto de ley de protección infantil que modificaba varias normas. Esta iniciativa provocó críticas de activistas y dirigentes de la Unión Europea, quienes denunciaron que estigmatizaba a las personas LGBTIQ y equiparaba las relaciones entre personas del mismo sexo con la pedofilia.

En 2025, la legislación también fue modificada para servir de fundamento legal a la prohibición de las marchas anuales del Orgullo.

En abril de 2026, el máximo tribunal de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), determinó que la ley de 2021 vulneraba "la identidad misma" del bloque.

Organizaciones advierten que aún quedan restricciones vigentes

Según Dombos, activista por los derechos LGBTIQ, las modificaciones eliminan las disposiciones "homófobas y transfóbicas" de la legislación, en cumplimiento de la sentencia del TJUE. "Pero todavía queda mucho por hacer", añadió.

"Incluso si el único objetivo del Gobierno es restablecer la situación jurídica que existía antes de 2020, todavía hay muchas leyes que deberían modificarse (…) y no sabemos si el Gobierno está trabajando en ello".

Entre ellas figuran las leyes que impiden el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas transgénero y la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

Human Rights Watch señaló que "otras disposiciones discriminatorias" de la legislación húngara permanecían intactas.

La organización señaló además que la reforma no modifica las disposiciones discriminatorias de la Constitución húngara ni las restricciones a la libertad de reunión que han servido para prohibir las marchas del Orgullo y otras manifestaciones de la comunidad LGBTIQ.

Con AFP y medios locales

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