En la costa búlgara del mar Negro, dos embarcaciones fueron alcanzadas por drones y una de ellas se hundió, informó este martes el primer ministro Rumen Radev.

Es la segunda vez en una semana que se registra un incidente de este tipo frente a las costas de Bulgaria, miembro de la OTAN que no comparte frontera con Ucrania ni con Rusia, pero ocupa una posición estratégica en el mar Negro, donde ambos países tienen puertos de vital importancia.

"Esto es absolutamente inaceptable: otro ataque en las inmediaciones de las aguas territoriales búlgaras… Tengo previsto hablar con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte", declaró Radev en un discurso televisado.

Tres drones alcanzaron al Chelsea 3, un buque de propiedad ucraniana que navegaba desde Turquía hacia un puerto de Rumania con mercancía destinada a Moldavia, bajo bandera de Malta, a unas 18 millas náuticas (33 kilómetros) de la costa de Bulgaria, alrededor de la 1:30 de la madrugada (22:30 GMT del lunes), según Radev.

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Un buque hundido y varios tripulantes rescatados

Los 15 tripulantes del Chelsea 3 (siete ucranianos y ocho azerbaiyanos) fueron rescatados y trasladados al puerto búlgaro de Varna. Varios recibieron asistencia médica por lesiones y quemaduras, aunque las primeras informaciones indicaron que ninguno sufrió heridas graves.

Cinco de los 16 tripulantes del Azov Concord fueron rescatados, mientras que otros 11 permanecen desaparecidos tras el hundimiento del carguero, alcanzado por drones frente a las costas de Bulgaria, cerca de la frontera con Rumania, según informó Reuters.

Mientras tanto, siguen desaparecidos los diez tripulantes del carguero Alfa Watan, hundido el pasado 6 de octubre tras ser atacado con drones en aguas de la zona económica exclusiva de Bulgaria, cuando transportaba un cargamento de sal desde Egipto hacia Rumania.

Ese mismo día, el buque Able, que transportaba un cargamento de trigo, resultó gravemente dañado en otro ataque similar, aunque sus 18 tripulantes pudieron ser rescatados con vida.

Bulgaria apunta a Rusia y la UE condena los ataques

Aunque no existen pruebas claras sobre quién perpetró el ataque más reciente, Radev sostuvo que el resultado beneficia a la Federación Rusa y anunció que convocaría a la embajadora rusa para abordar el incidente.

"No contamos con pruebas sólidas y claras para imputar cargos a ninguna de las partes, pero la lógica, como ya he indicado, apunta a la Federación Rusa", afirmó el primer ministro búlgaro, Rumen Radev, en un video publicado en las redes sociales.

Los ataques con drones en el mar Negro han aumentado la preocupación de los países de la región por posibles operaciones híbridas relacionadas con Rusia, en medio de la guerra que libra contra Ucrania.

"El mar Negro se ha convertido en otro frente de escalada de la guerra rusa en Ucrania", afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Esto es inaceptable. Condeno enérgicamente los ataques con drones contra buques mercantes cerca de la costa de Bulgaria, que ponen en grave peligro la vida de los tripulantes y amenazan la seguridad en el mar Negro", escribió en la red social X.





"Nos solidarizamos con Bulgaria y agradecemos a sus equipos de rescate su rápida respuesta. Los responsables deben rendir cuentas", añadió Von der Leyen.

Con información de EFE, Reuetrs y medios locales

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