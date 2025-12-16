Después de una campaña más polarizada que de costumbre, Chile tiñó de institucionalidad el inicio de la transición presidencial, que materializará el mayor giro a la derecha del país desde el regreso de la democracia en 1990.

En el Palacio de La Moneda, el presidente saliente, el progresista Gabriel Boric, recibió al ultraconservador José Antonio Kast, quien se impuso con contundencia en la segunda vuelta electoral, por delante de la comunista Jeannette Jara.

Aunque Chile es un país habituado desde hace dos décadas a la alternancia pacífica entre izquierda y derecha y a los gestos republicanos entre rivales políticos, el contrapunto tan marcado entre Kast y Jara (y entre Kast y el propio Boric), a veces llegando a los agravios personales, hacían temer que la cordialidad usual se rompiera.

Sin embargo, todo ha transcurrido bajo las reglas no escritas de la democracia chilena. Con la derrota consumada, en la noche del 14 de diciembre, Jara se movió rápido para reconocer que "la democracia habló fuerte y claro" y se trasladó al comando de campaña de Kast para felicitarle en persona. El ultraderechista fue recíproco y le destacó "el coraje" en su discurso de victoria. Incluso mandó a callar a algunos de sus seguidores que iniciaron abucheos contra la candidata izquierdista.

Bajo ese mismo espíritu, según los protagonistas, se desarrolló el primer cara a cara un día después entre Boric y Kast, quien calificó la reunión de "muy positiva y republicana", además de necesaria para "conocer situaciones que van a afectar y pueden requerir una coordinación entre el Gobierno saliente y el entrante".

El actual mandatario, por su parte, remarcó que, aunque defiendan "principios y valores diferentes", les “une Chile" y pidió que el futuro gobierno continúe "con muchas de las políticas iniciadas y acordadas en estos años", entre ellas, "la implementación de la reforma de pensiones", "la instalación del Ministerio de Seguridad Pública" o "la ley integral contra la violencia a la mujer", entre otras.

Expectantes, felices y temerosos: la reacción de los chilenos al triunfo de Kast

Las portadas de los diarios y los titulares de los medios reflejaban el día posterior a la segunda vuelta electoral dos caras de la misma moneda: que el 58,17% obtenido por Kast es el mejor resultado presidencial de la derecha desde 1989 y que el 41,83 de Jara es la peor cifra de la izquierda en un balotaje presidencial.

Para muchos chilenos, incluso entre aquellos que no tenían al ultraderechista como su primera opción, las promesas de "mano dura" contra la delincuencia y la inmigración irregular (temas que vinculan entre sí por el incremento de delitos ligados al crimen organizado transnacional) calaron hondo.

También tuvieron efecto los estigmas que lastraron a Jara por su pertenencia al Partido Comunista (no alcanzó que ella prometiera renunciar a esa formación si asumía la presidencia) y por ser vista como la continuidad del gobierno Boric, más allá de que ella intentó distanciarse.

"Este país no podía seguir aguantando gente de izquierda que nos dejó en lo más profundo de la delincuencia. Tenemos mucha fe y esperanza de que la nueva administración pueda arreglar el país", asegura a France 24 Laín, sentado en uno de los bancos del paseo Bulnes, en Santiago.

Adriana Álvarez, una pensionada que votó por Kast, resalta que él es "una persona bastante criteriosa" y que "en su mensaje dijo que quería trabajar con todos".

A pocos metros, Juana confiesa que, si bien el ultraderechista "no me representa", sí está "muy satisfecha con la elección" porque "él tiene buenas ideas" y "ya es hora de que pongamos mano dura". También pide la unión de los distintos líderes políticos para "conseguir el progreso del país" porque "necesitamos más estabilidad laboral, más estabilidad económica, más inversiones".

Distinta es la mirada de Marisa Rivera, oriunda de Calama (comuna del norte de Chile y puerta de entrada al desierto de Atacama) y de visita en la capital chilena. Ella subraya que "no me gusta el nuevo gobierno, no estoy de acuerdo con él y no espero nada bueno de este presidente". Entre sus preocupaciones está que Kast "pueda tomar más poder de lo que le corresponde" y tener un giro autoritario.

Algunas mujeres entrevistadas por este medio coincidieron en manifestarse inquietas por las posturas más conservadoras que Kast ha mostrado en el pasado, como el rechazo a la ley de divorcio, al Ministerio de la Mujer o a la venta libre de anticonceptivos. "Para mí, mano dura y orden es sinónimo de retroceso en los derechos de las mujeres", sostiene Paula Salvo.

"Las expectativas no son muy positivas, así que habrá que prepararse. Esperemos que no retrocedamos en lo que hemos conseguido en democracia, sobre todo en derechos adquiridos por las mujeres en los últimos 20 años", complementa Muriel, residente en la comuna de Ñuñoa.

Kast busca acuerdos para un gobierno de "unidad nacional" frente a las urgencias

La estrategia, a la postre exitosa, de Kast en esta campaña ha sido delimitar el debate a las preocupaciones que, según las encuestas, interpelan a la mayoría de los chilenos: seguridad, inmigración y economía. Para ello acuñó la máxima de crear un "gobierno de emergencia", un concepto que volvió a repetir tras su reunión con Boric, apelando además a la "unidad nacional en los temas prioritarios", con el foco en "situaciones que afectan de forma transversal como seguridad, salud, educación, vivienda".

Las expectativas generadas por la promesa de soluciones a temas urgentes pueden convertirse, asimismo, en un búmeran para Kast, sobre todo cuando, advierten analistas, la sociedad chilena viene reduciendo el 'periodo de gracia' que da a los gobiernos entrantes.

"Hoy día, las preferencias están dibujadas en torno a temas en los que la derecha y la ultraderecha tienen mayor capacidad de conducir el proceso", explica a France 24 Gonzalo Parra, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.

"Sin embargo, cualquier interpretación tiene que ser con bastante cuidado, particularmente porque hay elementos de inestabilidad con un electorado que no necesariamente tiene preferencias estables en el tiempo", apunta Parra.

El propio Kast intentó moderar las expectativas en su discurso de victoria. Aunque afirmó que su trabajo comenzará "de inmediato" y que se verán mejorías "cada día", también advirtió que "los resultados no se verán al día siguiente" y que se requerirán "esfuerzos" de la población, sobre todo en materia económica, porque "las cuentas no están bien".

Uno de los desafíos de Kast será ejecutar algunas de las medidas más ambiciosas que presentó en su campaña y que no son de fácil cumplimiento como la expulsión de unas 330.000 personas migrantes en situación irregular, la instalación de muros y zanjas en las fronteras, y el aumento del presupuesto anual en seguridad a la par de la reducción de 6.000 millones de dólares del gasto estatal.

Sobre este último punto, ha evitado especificar en dónde se realizarán estos recortes, pero el senador electo Rodolfo Carter despertó polémica e inquietud en una entrevista reciente al señalar que, si revelaran los detalles del ajuste fiscal, "nos paralizan el país al día siguiente" y "vamos a tener la calle incendiada".

Frente a la inestabilidad, Kast busca garantizar gobernabilidad tendiendo puentes con otros aspirantes de derecha, como el libertario Johannes Kaiser y la conservadora Evelyn Matthei, así como con el populista Franco Parisi, un outsider que se autodefine "centrista" y terminó tercero en la primera vuelta. Su Partido de la Gente, además, sumó 14 diputados y puede ser la llave para inclinar los debates en un Parlamento en el que ni la derecha ni la izquierda conforman una mayoría.

"Si tú miras la correlación parlamentaria te das cuenta que Kast va a heredar muchas condiciones que tuvo Boric y que le impidieron hacer un gobierno más efectivo, con mejores resultados", considera Marcelo Mella Polanco, analista político y académico de la Universidad de Santiago de Chile. "Se da la paradoja de una votación muy alta pero un gobierno de minoría, y esa ha sido la constante de los últimos tres gobiernos de Chile".

Estos obstáculos ya empiezan a delinearse en el futuro gobierno de Kast, que por ahora intenta empezar a sortearlos con trazos de institucionalidad, guiños de moderación y el sufragio de más de siete millones de personas, una cifra impulsada por el voto obligatorio, y que lo convierten en el presidente más votado en la historia de Chile. Pero ese capital deberá refrendarlo en hechos o, caso contrario, puede empezar a agotarlo rápidamente.

