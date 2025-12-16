Tal como había anunciado, Donald Trump, que acusa a la BBC de haber realizado un montaje de video engañoso sobre él, presentó una demanda contra el grupo audiovisual público británico el lunes 15 de diciembre.

Exige 10.000 millones de dólares, en particular por difamación, según un documento judicial, después de que hace algunas semanas el presidente estadounidense afirmara que reclamaría “entre uno y cinco mil millones de dólares” a la BBC.

La demanda, presentada en Florida por el presidente estadounidense, solicita “una indemnización mínima de 5.000 millones de dólares” por cada uno de los dos cargos: difamación y violación de una ley sobre prácticas comerciales engañosas y desleales.

"Literalmente pusieron palabras en mi boca", se quejó el lunes ante la prensa el magnate de 79 años.

La cadena, acusada de “engañar a su público”

El grupo audiovisual británico, cuya audiencia y reputación trascienden las fronteras del Reino Unido, atraviesa una crisis tras las revelaciones relacionadas con su emblemático programa informativo Panorama.

Este espacio emitió, justo antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, fragmentos separados de un discurso de Donald Trump del 6 de enero de 2021, editados de tal manera que el republicano parecía llamar explícitamente a sus partidarios a atacar el Capitolio en Washington.

Ese día, cientos de sus seguidores, incitados por sus acusaciones infundadas de fraude electoral, asaltaron el símbolo de la democracia estadounidense para intentar impedir la certificación de la victoria de Joe Biden.

“La BBC, antes respetada y hoy desacreditada, difamó al presidente Trump al modificar intencionada, maliciosa y engañosamente su discurso con el claro objetivo de interferir en la elección presidencial de 2024”, denunció el lunes un portavoz de los abogados del republicano, contactado por AFP.

“La BBC tiene desde hace mucho tiempo la costumbre de engañar a su público en su cobertura del presidente Trump, al servicio de su agenda política de izquierda”, añadió.

Por su parte, la BBC anunció este martes que se "defenderá" de la demanda por difamación presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según expertos consultados por la cadena británica, millones de dólares podría costarle a la cadena acudir a los tribunales estadounidenses.

Una cruzada contra la prensa

En el Reino Unido, la polémica reavivó el intenso debate sobre el funcionamiento del servicio público audiovisual y su imparcialidad, en un contexto en el que el grupo ya había sido sacudido en los últimos años por varias controversias y escándalos.

El caso llevó a la dimisión de su director general, Tim Davie, y de la directora de información, Deborah Turness.

Por su parte, el presidente de la BBC, Samir Shah, envió una carta de disculpas a Donald Trump, sin lograr apaciguarlo. No obstante, rechazó las acusaciones del presidente estadounidense y afirmó estar decidido a impugnar cualquier demanda por difamación.

La demanda de Donald Trump sostiene que, pese a las disculpas, la BBC “no ha mostrado un arrepentimiento genuino por sus actos ni ha emprendido reformas institucionales significativas para impedir futuros abusos periodísticos”.

El presidente estadounidense ha presentado o amenazado con presentar demandas contra varios grupos de medios en Estados Unidos, algunos de los cuales han pagado importantes sumas para poner fin a los litigios.

Desde su regreso al poder, Trump ha incorporado a la Casa Blanca a numerosos creadores de contenido e ‘influencers’ afines, al tiempo que ha multiplicado los ataques verbales contra periodistas de medios tradicionales. Uno de estos nuevos actores invitados por el Gobierno de Trump es la cadena conservadora británica GB News, cercana al líder del partido antiinmigración Reform UK, Nigel Farage

