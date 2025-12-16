Estados Unidos vuelve a atacar embarcaciones en aguas latinoamericanas. Esta vez, los ataques dejaron ocho muertos entre los tripulantes de tres embarcaciones en el Pacífico oriental, cerca de Colombia.

El lunes 15 de diciembre, en el marco del operativo 'Lanza del Sur' (Southern Spear), por orden del secretario de Defensa, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta llevó a cabo "ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales", afirmó el Comando Sur de Estados Unidos en su red social X.

"La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y que estaban involucradas en actividades de narcotráfico. En total, ocho narcoterroristas de sexo masculino murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera", dice el reporte.

El hecho se produce en un contexto en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en repetidas ocasiones que iniciará operativos en tierra en Venezuela con el argumento de desmantelar las redes de narcotráfico. La semana pasada, además, afirmó que el presidente colombiano, Gustavo Petro, era “el siguiente”.

Estados Unidos afirma que su objetivo con la operación 'Lanza del Sur' es interrumpir el flujo de narcóticos y eliminar amenazas terroristas que utilizan rutas marítimas para sus actividades ilícitas.

El despliegue militar de EE. UU. en el océano Pacífico y el mar Caribe ha dejado más de 26 embarcaciones destruidas y unas 90 personas asesinadas. Expertos en derecho internacional consideran que son ejecuciones extrajudiciales.

Legisladores estadounidenses han cuestionado a Hegseth por estos ataques, en particular por un segundo ataque contra una embarcación, dirigido a dos personas que habían sobrevivido a un primer ataque.

Desde septiembre, Estados Unidos ha reforzado de forma sostenida su despliegue militar en aguas internacionales de la región; de hecho, este despliegue naval sería el más grande del país norteamericano desde la Primera Guerra del Golfo, según un estudio de expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Ese aumento de capacidades militares se traduce en hechos concretos: la presencia del portaaviones USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque en el área, la incautación de un petrolero venezolano y el uso de aeropuertos en Trinidad y Tobago para operaciones logísticas, incluido el reabastecimiento y la rotación de personal.

Ubicada a solo 12 kilómetros de Venezuela, en su punto más cercano, la nación caribeña ha respaldado el refuerzo militar estadounidense en la región. En respuesta, Maduro afirma que su país dejaría de suministrar gas a Trinidad y Tobago.

El Gobierno de Estados Unidos no reconoce la legitimidad de Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cártel de los Soles, un supuesto grupo vinculado al narcotráfico.

El presidente venezolano Nicolás Maduro ha condenado los ataques de Estados Unidos como acciones ilegales y agresiones directas que forman parte de una estrategia para justificar la intervención extranjera y facilitar el saqueo de los recursos energéticos del país, en particular su petróleo y gas.

’Las puertas de Bielorrusia están abiertas para Maduro': Lukashenko

El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, afirmó el martes que las puertas de Bielorrusia están abiertas para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, si este desea abandonar su país.

"Maduro jamás fue nuestro enemigo o contrincante. Si quisiera venir a Bielorrusia, nuestras puertas siempre están abiertas para él", afirmó en entrevista para el canal estadounidense Newsmax TV, difundida por la agencia estatal bielorrusa Belta.

No obstante, matizó, que "este tema, sinceramente hablando, jamás ha sido abordado".

"Maduro no es el tipo de persona que lo deje todo y se vaya, se fugue. Es un tipo duro. Es un 'chavista', es un tipo duro como (el expresidente venezolano Hugo) Chávez. Un hombre decente, sensato, con el que se puede conversar y llegar a acuerdos", sostuvo.

De todas maneras aclaró que no hay todavía un acuerdo real sobre el tema: "Nunca hemos hablado con Maduro al respecto. Sinceramente hablando, sobre Venezuela hablamos más con los estadounidenses que con Maduro sobre su dimisión. Es un hombre corajudo", añadió.

También rechazó las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que vinculan a Maduro con el narcotráfico, y dijo que "no tienen pruebas de esto, y yo tampoco. Pienso que eso no es así".

Aseveró que el problema de las drogas es global y "debemos buscar nuevos métodos" para enfrentar esto.

Con Reuters, EFE y medios locales

