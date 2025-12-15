Un día después de que el director de Hollywood Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueran encontrados muertos en su casa de Los Ángeles, el hijo de la pareja, Nick Reiner, fue detenido, según una fuente policial.

El agente, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que el detenido, también actor y de 32 años, se encuentra bajo custodia policial.

Los cuerpos de Reiner y su pareja fueron hallados el domingo en su domicilio y desde entonces la Policía señaló un aparente homicidio.

La alcaldesa Karen Bass y el gobernador de California, Gavin Newsom, emitieron comunicados confirmando el fallecimiento del actor de 78 años y su esposa, Michele, de 68.

"Esta es una pérdida devastadora para nuestra ciudad y nuestro país. Las contribuciones de Rob Reiner repercuten en la cultura y la sociedad estadounidenses y ha mejorado innumerables vidas a través de su trabajo creativo y su lucha por la justicia social y económica", escribió el alcalde.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, se mostró "desconsolado" por la pérdida de Reiner.

"Rob fue el genio de gran corazón detrás de tantas de las historias clásicas que amamos, con proyectos tan diversos como La princesa prometida y Algunos hombres buenos. Su empatía ilimitada hizo que sus historias fueran atemporales, enseñando a generaciones a ver la bondad y la rectitud en los demás y animándonos a soñar en grande", afirmó el gobernador en sus redes sociales.

"Esa empatía se extendió mucho más allá de sus películas. Rob fue un apasionado defensor de la infancia y de los derechos civiles, desde enfrentarse a las grandes tabacaleras y luchar por la igualdad matrimonial hasta ser una voz influyente en la educación temprana. Hizo de California un lugar mejor con sus buenas obras", agregó.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en redes sociales, calificando el caso de "aparente homicidio". Hasta el domingo por la noche, la Policía no había detenido a nadie para interrogarlo ni identificado a ningún sospechoso, según declaró el subjefe Alan Hamilton en una conferencia de prensa.

Los agentes de patrulla del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que acudieron a la vivienda, el domingo 14 de diciembre, descubrieron dos cadáveres en su interior. El personal de emergencias había respondido primero a una llamada de asistencia médica, según informó previamente un funcionario del departamento de bomberos de la ciudad.

Los detectives de la unidad de robos y homicidios del LAPD esperaban una orden de registro antes de entrar en la vivienda para realizar un registro exhaustivo y una investigación exhaustiva de las instalaciones, declaró Hamilton, y añadió que la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles hará pública la causa de la muerte.

De ‘La princesa prometida’ a ‘Cuando Harry conoció a Sally, Reiner fue protagonista del cine estadounidense

Rob Reiner, hijo de un gigante de la comedia que se convirtió en uno de los cineastas más destacados de su generación con películas como ‘La princesa prometida’, ‘Cuando Harry conoció a Sally’ y ‘This Is Spinal Tap, falleció. Tenía 78 años.

Reiner creció pensando que su padre, Carl Reiner, no lo entendía ni lo encontraba gracioso. Pero el joven Reiner seguiría en muchos sentidos los pasos de su padre, trabajando tanto delante como detrás de la cámara, en comedias que abarcaban desde sketches hasta dramas de gran éxito.

“Mi padre pensó: ‘Dios mío, este pobre chico está preocupado por estar a la sombra de un padre famoso’ (…) Y me dijo: ‘¿Cómo quieres cambiarte el nombre?’. Y yo dije: ‘Carl’. Solo quería ser como él”, recordó Reiner el pasado octubre durante una entrevista con el programa ‘60 minutos’.

Como actor, Reiner fue recordado por su papel en la exitosa comedia televisiva de ‘CBS’ de los años 70, ‘All in the Family’, como Mike ‘Meathead’ Stivic, el yerno y contraparte liberal del personaje principal, Archie Bunker, un intolerante de clase trabajadora, interpretado por Carroll O’Connor.

El papel le valió a Reiner dos premios Emmy como mejor actor de reparto.

Reiner continuó con una prolífica carrera en Hollywood como director, comenzando con ‘This is Spinal Tap’, un falso documental de 1984 que seguía las vicisitudes de una banda ficticia de hard rock en gira. La película satírica se convirtió en un clásico de culto, conocida por su guion mayoritariamente improvisado, con Reiner interpretando al falso documentalista Marty DiBergi.

La película funcionó, según declaró Reiner más tarde, gracias a la pasión del elenco por el rock and roll.

"Ese era el truco: burlarse de ello y, al mismo tiempo, honrarlo", declaró Reiner al programa "60 Minutes" de CBS News en una entrevista con motivo del lanzamiento de la secuela de este año, ‘Spinal Tap II: The End Continues’, que también dirigió y en la que apareció.

Reiner dirigió casi dos docenas de películas en total, incluyendo clásicos como ‘Cuenta conmigo’, un drama de 1986 sobre la transición a la adultez, sobre cuatro chicos que se proponen encontrar el cuerpo de un joven desaparecido, así como "Cuando Harry conoció a Sally…" de 1989, protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan.

Con Reuters y AP

