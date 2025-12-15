El Museo del Louvre cerró sus puertas este lunes 15 de diciembre, lo que deja a miles de visitantes decepcionados. La medida llega en protesta a las condiciones laborales en el monumento parisino, dos meses después de un impactante robo.

Los trabajadores exigen personal adicional y medidas para combatir el hacinamiento, lo que agrava los problemas del museo más visitado del mundo justo cuando Francia se prepara para las fiestas navideñas.

La huelga se produce casi dos meses después de que el museo fuera víctima de un vergonzoso robo a plena luz del día en el que se robaron joyas de la corona valoradas en 102 millones de dólares.

"Hemos cerrado (…) Regresen en unas horas", señaló un agente de seguridad a los visitantes el lunes por la mañana, según un periodista de AFP.

Alrededor de 400 empleados votaron unánimemente continuar la huelga en una asamblea general, según informaron los sindicatos CGT y CFDT.

"Estoy muy decepcionado, ya que el Louvre era el principal motivo de nuestra visita a París, pues queríamos ver la 'Mona Lisa'", declaró Minsoo Kim, de 37 años, quien viajó de Seúl a París con su esposa para su luna de miel.

Natalia Brown, una turista londinense de 28 años, también se mostró decepcionada. "Al mismo tiempo, entiendo por qué lo hacen; simplemente es un momento desafortunado para nosotros", declaró.

En vísperas de la huelga, Christian Galani, del sindicato de extrema izquierda CGT, afirmó que la protesta contaría con un amplio apoyo entre los 2.200 empleados del museo.

"Vamos a tener muchos más huelguistas de lo habitual", declaró Galani. Normalmente, se trata del personal de recepción y seguridad. En esta ocasión, hay científicos, documentalistas, gestores de colecciones, incluso curadores y colegas de los talleres que nos dicen que planean hacer huelga.

Todos tienen diferentes reclamos, lo que se suma a un panorama de descontento del personal dentro de la institución, justo cuando se encuentra bajo la lupa pública tras el impactante robo del 19 de octubre.

El personal de recepción y seguridad se queja de la falta de personal y de tener que gestionar grandes flujos de personas, ya que la casa de la ‘Mona Lisa’ de Leonardo da Vinci recibe a varios millones de personas más de su capacidad prevista cada año.

Una huelga espontánea el 16 de junio de este año provocó el cierre temporal del museo.

El Louvre se ha convertido en un símbolo del llamado "sobreturismo", con los 30.000 visitantes diarios, enfrentándose a lo que los sindicatos llaman una "carrera de obstáculos" de peligros, largas filas y baños y servicio de catering deficientes.

Documentalistas y curadores están cada vez más horrorizados por el estado de deterioro del antiguo palacio real. Una reciente fuga de agua y el cierre de una galería debido a problemas estructurales subrayan las dificultades.

"El edificio no está en buen estado", admitió el arquitecto jefe del Louvre, François Chatillon, ante los legisladores el mes pasado durante una audiencia parlamentaria.

El director del Louvre, Laurence des Cars, quien se enfrenta a constantes peticiones de dimisión, advirtió al Gobierno el pasado enero en un memorando ampliamente difundido sobre las filtraciones, el sobrecalentamiento y el deterioro de la experiencia de los visitantes.

Tras el memorando, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció un plan de renovación a gran escala para el museo, con un coste previsto de entre 700 y 800 millones de euros (hasta 940 millones de dólares).

Fallos de seguridad

Desde el robo, siguen surgiendo dudas sobre si se pudo evitar y por qué un tesoro nacional como el Louvre parecía estar tan mal protegido.

Dos hombres utilizaron una escalera extensible portátil para acceder a la galería que albergaba las joyas de la corona. Cortaron una puerta de cristal con amoladoras angulares ante la mirada asustada de los visitantes antes de robar ocho objetos de valor incalculable.

Las investigaciones han revelado que solo una cámara de seguridad funcionaba en el exterior cuando atacaron, que los guardias de la sala de control no tenían suficientes pantallas para ver la cobertura en tiempo real y que la Policía estuvo inicialmente mal dirigida.

Además, se destacaron importantes vulnerabilidades de seguridad en varios estudios revisados ​​por la dirección del Louvre durante la última década, incluyendo una auditoría realizada en 2019 por expertos de la empresa de joyería Van Cleef & Arpels.

Sus hallazgos revelaron que el balcón junto al río, objetivo de los ladrones, era un punto débil al que se podía acceder fácilmente con una escalera extensible, precisamente lo que ocurrió en el atraco.

