Lo esencial:

El Kremlin afirma que una tregua navideña propuesta por Ucrania solo sería posible si va acompañada de avances hacia un acuerdo de paz.

Rusia asegura tener el “control” de la ciudad ucraniana de Kupiansk.

Más de 280.000 hogares siguen sin electricidad en la región ucraniana de Odessa tras recientes ataques rusos.

Europa lanza una comisión internacional para reclamar por los daños de la guerra en Ucrania.

A continuación, la información más relevante de la jornada del 16 de diciembre relacionada con la guerra en Ucrania:

Con Reuters, EFE, AFP, AP y medios locales.

