Lo esencial:
- El Kremlin afirma que una tregua navideña propuesta por Ucrania solo sería posible si va acompañada de avances hacia un acuerdo de paz.
- Rusia asegura tener el “control” de la ciudad ucraniana de Kupiansk.
- Más de 280.000 hogares siguen sin electricidad en la región ucraniana de Odessa tras recientes ataques rusos.
- Europa lanza una comisión internacional para reclamar por los daños de la guerra en Ucrania.
A continuación, la información más relevante de la jornada del 16 de diciembre relacionada con la guerra en Ucrania:
Con Reuters, EFE, AFP, AP y medios locales.
Compartir esta nota