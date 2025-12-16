Lo esencial:

  • El Kremlin afirma que una tregua navideña propuesta por Ucrania solo sería posible si va acompañada de avances hacia un acuerdo de paz.
  • Rusia asegura tener el “control” de la ciudad ucraniana de Kupiansk.
  • Más de 280.000 hogares siguen sin electricidad en la región ucraniana de Odessa tras recientes ataques rusos.
  • Europa lanza una comisión internacional para reclamar por los daños de la guerra en Ucrania.

A continuación, la información más relevante de la jornada del 16 de diciembre relacionada con la guerra en Ucrania:

