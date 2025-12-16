El primer ministro australiano, Anthony Albanese, declaró el martes que Sajid Akram y su hijo Naveed parecían estar impulsados por la "ideología del Estado Islámico" cuando abrieron fuego contra un festival judío en la playa de Bondi, en Sídney.

En esa famosa playa ocurrió el tiroteo en el que 15 personas fueron asesinadas. Estaba dirigido contra una celebración judía de Janucá.

Armados con fusiles de cañón largo, padre e hijo dispararon en la playa y un parque cercano durante 10 minutos antes de que la policía abatiera a Sajid, de 50 años. Naveed, de 24 años, permanece en coma en el hospital bajo custodia policial.

Se conocen muy pocos detalles de las motivaciones profundas, pero las autoridades han descrito el ataque como un acto terrorista antisemita.

Ambos se habían radicalizado antes de cometer un "asesinato en masa".

"Todo indica que esto estuvo motivado por la ideología del Estado Islámico”, afirmó Albanese el martes.

Además, en otra entrevista afirmó que “con el surgimiento de ISIS hace ya más de una década, el mundo ha estado enfrentándose al extremismo y a esta ideología de odio”.

Tras el tiroteo, la policía encontró un carro registrado a nombre de Naveed Akram, estacionado cerca de la playa, en el que hallaron bombas improvisadas y "dos banderas caseras de ISIS", informó el martes el comisionado de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, utilizando otro nombre del grupo Estado Islámico.

Naveed Akram, de 24 años, había llamado la atención de la agencia de inteligencia australiana en 2019, pero en ese momento no se le consideró una amenaza inminente.

“Llamó su atención por su asociación con otras personas… Lo entrevistaron a él, entrevistaron a sus familiares y a personas de su entorno. Dos de las personas con las que estaba asociado fueron acusadas y encarceladas, pero él no fue considerado en ese momento como una persona de interés”, explicó Albanese.

En cuanto a la investigación que la policía adelanta relacionada con los antecedentes del tiroteo, la Oficina de Inmigración de Filipinas informó que los dos presuntos autores viajaron a Filipinas el 1 de noviembre desde Sídney a Manila y luego a Davao de donde salieron el 28 de noviembre, de regreso a Sídney, vía Manila.

Se desconocen sus actividades dentro de Filipinas, lo que está claro es que en la región de Mindanao, donde estuvieron, han operado grupos terroristas, incluidas facciones vinculadas a ISIS, por lo que las autoridades australianas investigan si se reunieron con extremistas islamistas durante ese viaje.

De acuerdo con los registros migratorios, Sajid era de nacionalidad india y su hijo ciudadano australiano, informó la portavoz Dana Sandoval.

El día del ataque, Naveed le había dicho a su madre que saldría de la ciudad para un viaje de pesca, pero las autoridades afirman que se refugió en un apartamento alquilado junto a su padre para planear el ataque.

Con AFP y Reuters

