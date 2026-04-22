Acorralado tras la caótica organización de las elecciones generales en Perú, Piero Corvetto tomó una salida previsible. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó su carta de renuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que la aceptó "por unanimidad".

En su misiva, el funcionario afirmó que "luego de los problemas técnicos operativos suscitados en el despliegue del material electoral" en Lima, su dimisión es "necesaria e impostergable" para permitir que la segunda vuelta de la elección presidencial se realice en un "contexto de mayor confianza ciudadana" hacia la ONPE.

Corvetto estaba en el ojo de la tormenta por las fallas y demoras en el reparto del material electoral en la primera vuelta de los comicios generales, celebrados el 12 de abril pasado. Esto provocó retrasos de hasta cinco horas en la apertura de numerosos colegios de la capital, mientras que trece de ellos tuvieron que postergar la votación al lunes 13, una inédita decisión que alcanzó a al menos 52.000 ciudadanos.

A eso se sumaron irregularidades en el traslado de los votos emitidos hacia los almacenes, como el extravío de cajas, casos que luego aparecieron en programas de televisión. Esas imágenes han sembrado desconfianza hacia la integridad del proceso electoral y han contribuido a que el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga –que disputa la posibilidad de acceder al balotaje– lanzara acusaciones sin pruebas de fraude.

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Corvetto se había convertido en el principal señalado por López Aliaga, quien lo tildó de "criminal" y "traidor", y ha llegado a reclamar, primero, la nulidad de los comicios y, luego, la realización de una votación complementaria en Lima.

Aunque en su carta defendió haber "cumplido con integridad" la función para la que fue designado en 2020, Corvetto insistió en que los problemas ocurridos el día de las elecciones constituyen una situación que le impide continuar en el cargo.

"Como servidor público, no basta con actuar de acuerdo con ley (…) lo más importante es que (…) pueda contribuir a la estabilidad democrática y al mejor futuro de mi país. Y, en esta coyuntura, no me encuentro en situación de ofrecerle ello a mi patria", expresó.

Al margen de las críticas públicas, el ahora exjefe de la ONPE y otros tres funcionarios del organismo enfrentan una investigación preliminar de la Justicia por el presunto delito de colusión en agravio del Estado, sumado a otras pesquisas como las que llevan a cabo la JNJ y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Corvetto reiteró su "total y entera disponibilidad" a colaborar con las indagaciones y este martes, como había manifestado el día anterior, se acercó a la Fiscalía para entregar su pasaporte y brindar información de manera voluntaria.

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Perú, a la espera de saber los participantes del balotaje

La renuncia de Corvetto se da cuando Perú todavía no conoce al contrincante de la derechista Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral. A la luz de un escrutinio provisorio que avanza a cuentagotas y en medio del recuento de votos de actas observadas, el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y el ultraderechista López Aliaga (Renovación Popular) mantienen su pulso para avanzar al balotaje.

Con casi el 94% de las actas computadas, los datos del ONPE mantienen en lo más alto a Fujimori, con el 17%, seguida de Sánchez, que suma 12,01%, y de López Aliaga, con el 11,91%. En las últimas 24 horas, el aspirante de Juntos por el Perú ha ampliado muy levemente su ventaja en el segundo puesto sobre el postulante de Renovación Popular, a poco más de 15.000 votos.

En paralelo, este martes continuó el inédito recuento de los votos físicos correspondiente a las mesas cuyos resultados fueron recurridos. Según los datos del JNE, ya son 994 las actas enviadas para este mecanismo, que se aplica por primera vez en la historia de Perú y cuyo desarrollo se extendería hasta mediados de mayo.

Entre lunes y martes, se revisaron un total de doce mesas correspondientes a distritos de las regiones de Junín y Piura, que habían sido impugnadas porque el número de votantes superaba la cantidad de tarjetas encontradas en las urnas.

Según se pudo saber de las audiencias públicas, que son transmitidas en directo a través de internet, en cinco de esas mesas, Fujimori fue la candidata más votada, mientras que Sánchez ganó en otras cinco –y fue el segundo más opcionado en otras tres–.

En cada una de las dos restantes se impusieron el centrista Jorge Nieto (cuarto en el escrutinio provisorio) y el izquierdista Alfonso López-Chau, respectivamente.

De momento, en las actas revisadas, el mejor desempeño de López Aliaga fue un tercer lugar en una mesa de Piura.

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Sánchez tilda a López Aliaga de "mal perdedor"

Aun sin saber si será el contrincante de Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral, Roberto Sánchez retomó su campaña este martes 22 de abril, con una visita al mercado Ciudad de Dios, en el populoso distrito de San Juan de Miraflores, en el sur de Lima.

En su recorrida, compartió un desayuno y conversó con ciudadanos y comerciantes, aunque su salida se tornó tensa y apresurada cuando algunas personas comenzaron a gritarle y hasta arrojar algunos objetos.

En una rueda de prensa posterior, el candidato izquierdista –que porta el mismo sombrero que el expresidente encarcelado Pedro Castillo, cuya figura reivindica– desestimó las sospechas de fraude electoral esgrimidas por Rafael López Aliaga, a quien tildó de "mal perdedor".

"¿Donde están los elementos para decir que hay fraude? Lo que sucede es que ustedes son malos perdedores, lo que sucede es que usted no acepta su derrota. Ya lo han dicho amistades de su propio entorno, que hay problemas de desequilibrio psicológico, que hay problemas de integridad", señaló Sánchez sobre el aspirante ultraderechista.

Frente a las últimas apariciones públicas de López Aliaga –en las que reiteró denuncias sin pruebas sólidas de fraude electoral e insultó y amenazó a autoridades electorales–, Sánchez señaló que la sociedad peruana no debería "tolerar tantos agravios recurrentes y permanentes" sin consecuencias para el líder del ultraconservador partido Renovación Popular.

"El señor López Aliaga solo sabe insultar, denigrar, despreciar, discriminar", sostuvo el exministro durante el breve gobierno de Castillo, a la vez que acusó a López Aliaga de despreciar el voto de las zonas rurales y del sur andino, predominantemente inclinado a Sánchez.

En cuanto al pedido del ultraderechista de convocar a elecciones complementarias en los centros de votación que abrieron tarde en Lima, Sánchez consideró que esa iniciativa es "antojadiza, sesgada, no tiene base legal, no es constitucional".

Aunque reiteró que hubo problemas "muy serios y graves" en la organización de la primera vuelta, el izquierdista afirmó que eso no implicó que peruanos se quedaran sin votar, por lo que la idea de hacer comicios complementarios "responde a un deseo individual cuando sabes que estás perdiendo y no tienes la capacidad de demostrar con el debido proceso las actas, el voto y el número de mesa".

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Con EFE y medios locales

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